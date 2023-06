“La vi amordazada en una camioneta”: la declaración que impulsó la búsqueda del cuerpo de Cecilia Strzyzowski

“La vi amordazada en una camioneta”, dijo a los fiscales Gustavo Melgarejo, casero del campo de los Sena y uno de los siete detenidos por el femicidio de Cecilia Strzyzowski (28), de quien nada se sabe desde el 1° de junio. Tras su testimonio, este miércoles la Justicia ordenó una serie de allanamientos en una zona rural de Puerto Tirol, la localidad en la que está ubicado el campo del piquetero Emerenciano Sena. Hasta el momento, según confiaron a Infobae altas fuentes judiciales, el resultado fue negativo.

Melgarejo fue el primero y el único de los detenidos que declaró en la jornada del martes ante el equipo fiscal constituido por Sergio Cáceres Olivera, Jorge Fernando Gómez y Nelia Velázquez, en el edificio de fiscalías, ubicado sobre la Avenida 9 de Julio 236. “Habló cerca de 40 minutos”, confiaron fuentes de la investigación.

Lo siguieron Fabiana González, asistente del matrimonio piquetero; su esposo, Gustavo Obregón; y Griselda Reynoso, la testigo, esposa de Melgarejo, de quién finalmente se supo la identidad. Todos se abstuvieron de prestar indagatoria. Más tarde, desde la Comisaría Tercera de Resistencia, Emerenciano Sena, su mujer Marcela Acuña -acusados de ser coautores del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas-y su hijo, César, tomaron el mismo camino.

Según pudo confirmar Infobae, Melgarejo dijo habría visto a César Sena y a Gustavo Obregón llegar al campo ubicado en Tres Horquetas junto a Cecilia. Esto habría sido el pasado domingo 4 de junio, dos días después de las últimas imágenes que se conocen de la joven de 28 años. De acuerdo a lo que indicó el hombre, “Cecilia estaba amordazada, con vida y en el asiento trasero de una camioneta”, explicaron fuentes con acceso al expediente.

Para realizar los allanamientos se utilizó una retroexcavadora (Edgard Aguirre)

Por la magnitud de las declaraciones del detenido, desde las 8.30 de este miércoles, se puso en marcha un mega operativo de allanamiento que duró hasta las 17. “Buscaban el cuerpo o restos de la víctima”, dijo una fuente de la investigación.

El operativo fue intenso y duró casi nueve horas. Se realizó en una zona ubicada a unos 10 kilómetros de Puerto Tirol.

Según pudo confirmar Infobae, del mismo participaron efectivos de la policía de Chaco y del Instituto de Medicinas y Ciencias Forenses, que recorrieron el predio a pie. Además, incluyó dos canes y una retroexcavadora en zonas donde, se presume, hubo movimiento de suelo. Todo en presencia del fiscal de Cámara, Jorge Fernando Gómez, que lidera la investigación.

A pesar del despliegue, al cierre del día, “los resultados fueron negativos”, confirmó la misma fuente y agregó que para este jueves, por orden del Juez de Garantías, están previstos dos allanamientos más.

Este miércoles, una semana y un día después de radicar la denuncia por la de desaparición de Cecilia, sus familiares, amigos y allegados realizarán una marcha del silencio en su nombre para pedir “Justicia”.

La cita es a las 20.30 en la Plaza 25 de Mayo, ubicada en pleno centro de Resistencia, donde ya se movilizaron el domingo pasado. “Recordá llevar tu antorcha, vela o flash del celular. Recordemos a Ceci con la luz que la caracteriza”, apunta el flyer que invita sumarse a la movilización.

Horas antes, la mamá de la joven desaparecida, Gloria Romero, realizó un vivo en su cuenta de Instagram en el que hizo fuertes declaraciones. “Pórtense como si fueran al velorio de mi hija. Es el velorio de mi hija, respeten. No me importa de qué partido van, no sé ni cuántas listas hay. Si quiere ir ‘Coqui’, que venga. No tengo nada en contra de él. Los odio a todos los políticos por igual”, dijo.

Fuente Infobae