Las reacciones de los familiares de las víctimas de la masacre de Monte: “La justicia en la Argentina existe”

El jurado popular, compuesto por 12 ciudadanos, determinó que los policías acusados por el crimen conocido como la masacre de San Miguel del Monte, Leonardo Escilape, Manuel Monreal, Mariano Ibáñez y al ex capitán Rubén Alberto García, eran culpables de los asesinatos de Danilo Sansone, Camila López, Gonzalo Domínguez, Aníbal Suárez y las heridas que sufrió la sobreviviente Rocío Q, de 17 años. Los familiares de las víctimas aseguraron que por fin obtuvieron justicia.

“Mi hijo está descansando en paz”, aseguró el padre de Danilo, Juan Carlos Sansone, tras escuchar la lectura del fallo desde las afueras del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de La Plata que es dirigido por la jueza Carolina Crispiani. El padre del joven de 13 años fue el único que decidió esperar la sanción en la calle rodeados de amigos, familiares y militantes que acompañaron la causa al confesar que no podía afrontar la exposición de los detalles del caso por lo doloroso que le resultaba el vivir el proceso judicial.

“La justicia en la Argentina existe. Hay que pelear 4 años para poder decir que son culpables con todo lo que había”, expresó el familiar de la víctima que también agradeció a la gente el apoyo que le brindó durante estos años. Asimismo, el hombre remarcó: “Nos hicieron mucho daño a mi y a los hermanitos y a toda mi familia” luego de evaluar la magnitud de la pérdida que significó las muertes de los chicos para el círculo cercano, pero también para toda la localidad.

Previo a dictaminarse que los cuatro efectivos habían sido condenados, el familiar se unió en los cánticos que cantaban la multitud. “Yo sabía, yo sabía, que a los pibes los mató la policía asesina”, vociferaban las personas que acompañaron a los familiares. Minutos más tarde, Sansone se desplomó en el asfalto al oír que García y Ecilapé habían recibido las carátulas de “homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego”, mientras que Monreal e Ibáñez fueron sentenciados bajo el “delito menor incluido de tentativa de homicidio agravado por el uso de su función policial y por el empleo de un arma de fuego”.

La reacción de Juan Carlos Sansone, padre de Danilo, al recibir la condena. (Aglaplata)

Por otro lado, el padre de Danilo Sansone respondió al pedido de perdón que ofrecieron los cuatro culpables de la masacre de Monte durante la instancia del juicio oral. “Me pidieron perdón, yo los voy a perdonar. Mi señora no, pero que paguen por lo que hicieron. Me sacaron a mi hijo”, manifestó. En contrapartida, la madre, Gladys Ruizdía, afirmó que ahora sentían paz por haber obtenido justicia para los jóvenes asesinados.

Sin embargo, la mamá del adolescente de 13 años reparó en el vacío que habría dejado en las familias el hecho criminal que ocurrió como consecuencia de una persecución policial durante la madrugada del 20 de mayo de 2019. “Con el dolor vamos a seguir viviendo siempre. Día a día, porque no vamos a recuperar a nuestro hijo”, remarcó Ruizdía, quien sí estuvo presente en la lectura del fallo jurado popular.

Los familiares viajaron 100 km para estar presentes el día de la sentencia (Aglaplata)

En apoyo a los familiares damnificados, la abogada que asistió a los padres de Danilo Sansone y Camila López, Margarita Jarque, celebró la sanción al remarcar que se trataba de un gran paso en la lucha por erradicar la violencia institucional. “Es un veredicto necesario. Ha sido muy justo la selección de los delitos que se les endilgan. Es una gran satisfacción para la familia. Era lo que ellos esperaban tras sufrir algo tan doloroso. También para Rocío, que pedía Justicia por sus amigos”, analizó la integrante de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM).

Finalmente, el fiscal a cargo de la causa, Mariano Sibuet, también se unió a los festejos por las condenas a los policías involucrados en la masacre de Monte al destacar que era un logro absoluto para la Justicia. “Salió a la luz un hecho trágico. Las víctimas necesitaban este acto de reparación. Me hubiera gustado que nadie de nosotros haya pasado por esta desgracia. He viajado a Monte en varias ocasiones y los familiares me dieron una visión para entender lo que había pasado y me permitieron transmitírselo al jurado”, mencionó el acusador.

