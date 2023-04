Le dieron prisión domiciliaria al imputado por el femicidio de Nahir Klimasauskas en Salta

El domingo 19 de febrero último encontraron el cuerpo de Nahir Nuri Klimasauskas en el patio interno de un edificio de la ciudad de Orán. La joven, que tenía 27 años, había caído desde el cuarto piso y su novio, la única persona que en ese momento se encontraba con ella, quedó en el centro de las sospechas.

Mientras la Justicia busca determinar si se trató de un femicidio, Gustavo García Viarengo, el novio de Nahir, se encuentra detenido con prisión preventiva, pero el viernes 14 de abril, el juez Francisco Oyarzú resolvió otorgarle el arresto domiciliario, tras el pago de una caución de dos millones de pesos.

“Viarengo está siendo premiado”, sostuvo en diálogo con TN Rubén Klimasauskas, el papá de Nahir. Y agregó: “Hay indicios suficientes en la causa para que no den prisión domiciliaria, ni siquiera le pusieron una tobillera”. En las últimas horas, los fiscales penales Claudia Carreras y Pablo Cabot apelaron la medida.

“Me arruinaste la vida Gustavo”

Uno de los elementos clave que colocaron al novio de Nahir como sospechoso fue un posteo que la propia víctima hizo en sus redes sociales apenas unos minutos antes de su muerte. “Me arruinaste la vida Gustavo”, escribió en alusión a Viarengo.

Ese posteo, tras conocerse la noticia sobre la muerte de la joven, se volvió cuanto menos sugerente y fue incorporado a la causa, en línea con la hipótesis de que Nahir hubiera sido víctima de violencia de género. Sin embargo, no fue el único indicio que apuntó en esa dirección.

“Cuando mi hija cayó, Gustavo bajó, se acercó al cuerpo, levantó algo y se fue”, relató el padre de Nahir. Rubén no sabe qué fue lo que se llevó su exyerno de la escena. Aunque hay cámaras, la imagen no es tan nítida como para apreciarlo. Pero no es este detalle lo que más lo indigna, sino su actitud para con su hija. “Ante una muerte por una caída así, de una persona que uno realmente quiere, de tu pareja, no te podés ir”, subrayó.

Variengo no trató de auxiliar a Nahir. Tampoco llamó al 911. Lo que sí hizo fue tratar de cruzar la frontera con Bolivia. “Escondió el auto y se fue a la casa de un familiar, pero este pariente lo obilgó a volver”, contó Klimasauskas. Con este precedente, el papá de la víctima cuestionó la decisión de la Justicia de concederle la prisión domiciliaria: “Hubo un intento de fuga”.

“El suicida no trata de salvarse”

El resultado de la autopsia tampoco benefició a la pareja de la víctima. “Mi hija tenía heridas en las manos compatibles con haber estado suspendida, se agarró de la mampostería y, al caer, cayó con todo”, describió Rubén, sobre uno de los datos relevantes que surgió del informe de los forenses. De hecho, agregó, había un pedazo chiquito de mampostería al lado de su cuerpo cuando la encontraron.

En el mismo sentido, el papá de Nahir descartó rotundamente la posibilidad de un suicidio, con la que también se especuló en un principio. “El suicida no trata de salvarse”, enfatizó a TN. Por otro lado, señaló que su hija tenía “en la zona genital laceraciones y heridas compatibles con una relación sexual violenta”. En otras palabras, heridas compatibles con un abuso sexual.

El silencio del sospechoso

Por último, Rubén Klimasauskas se refirió a la decisión del detenido de no declarar. “Es su derecho (no declarar), pero si no tienen nada que ver (con la muerte de Nahir) por qué no cuenta qué fue lo que pasó”, cuestionó el padre de la víctima.

El caso es investigado por la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, quien imputó a Viarengo, en principio, por el delito de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por mediar violencia de género.

El pasado 14 de abril el juez Oyarzú resolvió otorgarle al acusado la prisión domiciliaria mediante el pago de una caución de dos millones de pesos. Además, dispuso que fuera trasladado al domicilio de su padre, quien oficiará de guardador, y tendrá la obligación de informar cualquier movimiento de su hijo en caso de que violara la medida dispuesta.

“Ni siquiera le pusieron una tobillera electrónica”, criticó Klimasauskas en relación a la falta de control judicial sobre el cumplimiento de la medida, y precisó: “Solo tiene una consigna en la puerta, pero ninguna persona que se quiera escapar lo haría por la puerta principal”.

El padre de Nahir reafirmó en diálogo con TN: “El juez le dio la prisión domiciliaria a un tipo que trató de escapar, se negó a declarar, y que cometió un abuso sexual contra mi hija”.

