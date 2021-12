“Le levanté la ropa y ví que tenía un tiro en el pecho”, contó la mamá del joven asesinado por un policía en Miramar

La madre de Luciano Olivera, el joven de 16 años que murió tras recibir un disparo en el tórax por parte de un efectivo de la Bonaerense, habló por primera vez tras el asesinato de su hijo y contó los momentos previos al hecho y qué sucedió cuando se enteró de lo que había pasado.

En diálogo con Telenoche, Judith explicó que en un primer momento pensó que el joven había tenido un accidente de tránsito y que se quedó con el durante varias horas, hasta que descubrió que tenía una herida de bala en el pecho.

Además, cuestionó duramente a los efectivos de seguridad y en especial a Maximiliano González, quien se encuentra detenido por haber sido quien hirió de muerte al adolescente durante un operativo de control.

“Él fue a la cena del club donde juega al fútbol y de ahí se iba todas las noches a jugar a la pelota al anfiteatro. Lo llamé a la 1.05 para decirle que viniera temprano, que ya se volviera, él me dijo que ya salía y a los 20 minutos me vinieron a avisar que lo habían chocado”, relató la mujer.

Con la voz quebrada, la mamá de la víctima recordó que cuando se acercó hasta el lugar de los hechos vio que Olivera “estaba tirado” y que “nadie decía nada” de lo que había ocurrido. También aseguró que “la ambulancia nunca vino” porque la Policía “no la llamó” debido a que “ya sabía de entrada que estaba muerto”.

“Me quedé con él y como a la hora le descubro un tiro en el pecho. Nadie me dijo nada. Le levanté la remera y vi que tenía un tiro en el pecho. Cuando llegué pensé que lo habían chocado y que se había desnucado”, relató.

Asimismo, defendió a su hijo y sostuvo que seguramente “no quiso frenar” cuando fue interceptado por la Policía “porque tiene 16 años”, sabe que la moto es de los padres y “no quería que lo retaran”.

También mostró moretones en el brazo que supuestamente fueron provocados por uniformados que la golpearon mientras “se reían” y “se cubrían entre todos porque ya sabían lo que habían hecho”.

“Cuando le descubrí la bala y me levanté, me empezaron a pegar y hasta me quisieron llevar presa, no sé quién de todos fue que dio la orden para que me esposaran y me llevaran presa porque decían que yo los agredía”, agregó.

Por último, criticó al efectivo de la Bonaerense que está detenido por haber sido quien le disparó al adolescente: “Cuando entró a la guardia venía de un cumpleaños, con alcohol, droga, porque vende droga, y dice que se le escapó el tiro”, reveló.

“Acá no hay nadie que revise nada, es cualquier cosa la Policía. Corrieron a un nene de 16 años para sacarle la moto. ¿Por qué no lo corrieron hasta mi casa? Dejaban que entre y ahí le sacaban la moto. Un tiro (le pegaron) a un nene que juega a la pelota, estudia, que nunca supo nada de robar”, protestó, entre lágrimas.

El sumario policial del hecho, al que accedió Infobae, asegura que cerca de las 4 de la madrugada del viernes el Comando de Patrulla de Miramar intentó identificar a un joven a bordo de una moto Yamaha YBR de 125 cc color roja que supuestamente se dio a la fuga al ser alertada en la zona de la plaza principal de la ciudad balnearia.

Cuando fue interceptado por otro móvil del comando, luego de una alerta radial, Luciano detuvo su marcha. Pero luego, según se informa en el sumario, volvió a encender el motor y se dirigió contra uno de los cuatros policías que intervenía en el procedimiento.

Ahí fue cuando González disparó su pistola reglamentaria. De acuerdo con su propio relato, el tiro se le escapó. A pesar de las tareas de reanimación que le practicaron, cuando llegó la ambulancia el adolescente ya estaba muerto.

Fuente Infobae