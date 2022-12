Le negaron una cesárea, la obligaron a parto natural y el bebé falleció

El pasado 14 de septiembre, Micaela Vilchez (23) fue a atenderse a una clínica de maternidad de la localidad bonaerense de Pilar para un último control antes de tener a su primer hijo. Sin embargo, los médicos le dijeron que el pequeño estaba por nacer y que debía quedar internada y todo terminó en horror: le negaron una cesárea, su bebé nació por parto natural y finalmente murió.

“Sentí que todo lo que hicieron estuvo mal, jugaron con la vida de mi hijo y con la mía. Hubo negligencia total de parte del hospital. Todo mi parto fue estando sola, sin acompañamiento de mi pareja. Me hicieron tener a mi bebé por parto natural siendo que él no estaba bien encajado todavía. No querían que mi mamá me acompañe después de que falleció”, le dijo Micaela a TN.

La joven, que se encuentra con tratamiento psicológico y psiquiátrico, apuntó contra los médicos de la maternidad: “Tenía anemia, llevé mis estudios donde decía eso y aun así perdí mucha sangre en el parto”. Pese a que también estaba con infección urinaria, contó que no la dejaron medicarse porque “la doctora no había avisado nada”.

Micaela fue dada de alta el viernes pasado y ya se encuentra bien de salud. Sin embargo, las secuelas de lo vivido siguen latentes: “Emocionalmente, estoy mal, haciendo lo que puedo”.

La joven y su pareja le hicieron un baby shower a Joaquín. (Foto: gentileza Micaela Vilchez)

La abogada Jani Uribe se encuentra trabajando en el caso e indicó que, por un lado, hay en curso una denuncia penal donde se están realizando las autopsias. Asimismo, sostuvo que también van a denunciar civilmente al hospital: “Es por todo el daño que ella sufrió”.

Tanto la familia de la joven como la abogada no tienen dudas de que el centro de salud es el máximo culpable. “Es responsable el director y todos los médicos que asistieron al parto, porque sufrió una violencia obstétrica que es difícil de poder comprender”, remarcó Uribe.

En este sentido, sentenció: “Desde el momento en el que Micaela ingresó a la maternidad, se violaron todos los tipos de derechos del paciente y del bebé. Hasta el Municipio está involucrado en esta negligencia que estamos denunciando”.

El horror que vivió Micaela en la maternidad de Pilar

El viernes 16 de septiembre Micaela entró en la sala de parto de la maternidad de Pilar. Luego de una hora, tres médicas se dieron cuenta de que el bebé era muy grande para ella, que mide 1,49, y recomendaron hacerle cesárea. Aunque primero llamaron a otro doctor, que les dijo que no era necesario, que mejor tenga un parto natural.

Ante esto, le sugirieron a la joven que haga movimientos con una pelota para ayudar al pequeño a salir. El tiempo pasaba y como no había ninguna mejora, las médicas pidieron otra vez que se haga una cesárea para que la chica no siga sufriendo el dolor de las contracciones. Sin embargo, el doctor volvió a negarse.

Debido a que estaba muy adolorida, ella misma se encargó de pedir el procedimiento quirúrgico, aunque le ordenaron que intentara una vez más. “Dos médicos se le subieron arriba de la panza”, le contó a TN en aquel momento el papá de Micaela, Guillermo.

Después de más de cinco horas, nació Joaquín: medía 50 centímetros. En el momento que lo tuvo en brazos, la madre notó que no lloraba con normalidad, sino pausado. “Le dijeron que se quede tranquila, que iba a estar todo bien”, sostuvo Guillermo. Según lo que le dijo la obstetra a la familia, el bebé -al igual que su mamá- estaba en perfecto estado de salud.

La joven perdió mucha sangre en el parto, por lo que recién el sábado 17 pudo ver a su hijo. Ese día le dijeron que Joaquín estaba inestable, que el oxígeno no le llegaba bien a su cerebro y que los pulmones no estaban funcionando de manera correcta.

Ante esto, le consultaron si el embarazo había sido controlado, a lo que respondió que sí, que asistió a todos los controles. En ese instante, la joven relató todas las dificultades que tuvo que atravesar desde que llegó al hospital. Uno de los médicos le dijo que eso pudo ocasionar que el bebé haya nacido así, por tantas horas de parto y por la fuerza que ella tuvo que hacer.

Una hora después, el personal de la maternidad fue a buscarla para darle la triste noticia de que su hijo tuvo un paro cardiorrespiratorio y que estaba muerto. “El director no entiende lo que pasó, no me pudo dar explicaciones”, sentenció Guillermo.

Fuente TN