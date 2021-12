“Les apuntaron en la cabeza a mi mujer y a mi hijo”: ordenaron la libertad del hombre que mató a un delincuente de 16 años

A solicitud del Ministerio Público Fiscal, este lunes 27 de diciembre se realizó una audiencia a los fines de controlar la aprehensión, formalizar la investigación, formular cargos y pedir medidas de coerción para el hombre de 31 años que mató de un disparo a Lautaro José Díaz, de 16, uno de los cuatro delincuentes (todos menores de edad) que quisieron asaltarlo el jueves pasado, 23 de diciembre, en la intersección de Chile y Catamarca, a plena luz del día.

El 25 de diciembre a la tarde, el imputado se presentó ante la Justicia e hizo entrega de una pistola marca Bersa calibre 380 con su respectivo cargador, cinco cartuchos y una vaina servida, elementos que quedaron en calidad de secuestro. Además el fiscal dispuso la aprehensión, teniendo en cuenta que habían trascurrido dos días de ocurrido el hecho.

Intervine la Unidad Fiscal de Homicidios II, dirigida por Carlos Sale. La auxiliar de fiscal, Luz Becerra, relató cuál es la teoría del caso y las evidencias reunidas, entre ellas las pericias llevadas a cabo por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del MPF, así como el registro de una cámara de seguridad en la que se ve a los cuatro menores: a uno de ellos portando una presunta arma de fuego y a Diaz tomándose del estómago por la herida de bala.

La representante de la Fiscalía sostuvo que la calificación legal provisoria es presunto autor de homicidio simple mediando legítima defensa, en concurso real con portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal.

Reglas de conducta y libertad

Por último, Becerra requirió medidas de coerción de menor intensidad, bajo el cumplimiento del imputado de una serie de reglas de conducta durante el término de 6 meses: promesa de someterse a procedimiento y no obstaculizar la investigación; obligación de permanecer a disposición del tribunal y concurrir a los llamamientos que se le formulen; abstenerse de acercarse a los familiares y domicilio de la víctima; prohibición de portar cualquier tipo de arma.

La juez interviniente aceptó todo lo solicitado por el Ministerio Fiscal y ordenó el inmediato cese de la aprehensión del imputado.

“Les apuntaron en la cabeza a mi mujer y a mi hijo”

En un tramo de la audiencia, el hombre pidió declarar y dio su versión de lo sucedido: “Yo vendo ropa de mujer. Me contactan por Facebook a través de un perfil de mujer para comprar un jean. Le pido a mi señora que me acompañe en el auto y atrás iba mi hijo de 3 años. Cuando estaba esperando veo que se arrima una persona, saca un arma de fuego y le apunta a mi mujer en la cabeza. Pedían todas las cosas. Cuando le estábamos por entregar el celular que teníamos a mano, se da la vuelta para ir a apuntarle a mi hijo en la cabeza. Ahí es cuando yo extraigo el arma y, en estado de shock, efectúo un disparo. Salieron corriendo, y yo arranqué el auto y me fui”.

“Yo lo quería ayudar, pero tenía mala junta”

Al finalizar, la madre de Lautaro José Díaz hizo uso de la palabra y expresó: “La primera vez que él cayó preso no quería que salga porque no soy una mamá de apañarlo, de estar de acuerdo con lo que participaba con sus amigos. Yo lo quería ayudar, pero tenía mala junta. No estoy de acuerdo con lo que le hicieron a este hombre, ellos están acostumbrados a hacer eso, siempre lo hicieron. Tampoco era para que lo maten. Entiendo lo del hombre que estaban atentando contra su familia y él haya reaccionado así como padre”.

La teoría del caso

El 23 de diciembre del 2021, cerca de las 15:00 horas, en calle Chile al 1000 y Catamarca (vías del ferrocarril), Díaz y otros tres menores de edad (dos de 17 años y uno de 16) pactaron con el imputado una compraventa de ropa con la modalidad delivery y a través de Facebook creando un perfil falso.

A las 16:30 horas aproximadamente estaban escondidos en los pastizales de las vías, en el lugar pactado, y una vez que divisaron un Renault Megane estacionado en el lugar fue que, con intenciones de robo, descendieron de los pastizales portando uno de ellos un arma de fuego tipo pistolón, en tanto que el resto se disponía a abordar el vehículo desde diferentes ángulos.

Ante esto, el imputado extrajo una pistola, la cual portaba sin contar con la autorización legal para hacerlo, y con el objeto de repeler el peligro inminente sobre su vida y la de su familia efectuó dos disparos, impactando uno de ellos en el abdomen de Díaz, procediendo inmediatamente a darse a la fuga en el auto. Díaz fue llevado al hospital Avellaneda y luego derivado al Centro de Salud, donde llegó sin vida por un shock hipovolémico como consecuencia de la herida.