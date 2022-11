Letras de Maluma y cascos nazis: los posteos en Facebook del femicida de la masacre de Cañuelas

José Naón estaba decidido a cometer una masacre. Viajó 24 kilometros desde Dorrego hasta Cañuelas con la intención de matar. El ex militar, que decía en su familia que había combativo en Malvinas, entró por los techos a la casa ubicada en el barrio Primero de Mayo donde vivía su ex pareja, María Alejandra Giménez Diaz. La consideraba de su propiedad y no aceptó la separación que se produjo a mediados de este año. Una vez en el interior, sin contemplaciones, extrajo una pistola 9 milímetros marca Glock y comenzó una ráfaga de seis disparos que no sólo mató a su ex, también al hijo mayor de ella e hirió gravemente al hijo de 21 años que tenía en común con Alejandra, también llamado José: le disparó un tiro en el pecho.

Luego de eso, Naón se suicidó con una bala en la sien.

La secuencia de sangre y fuego, no fue intempestiva. Todo estaba planeado. Y mucho de lo que sucedió, fue presagiado en una serie de posteos de Facebook que el femicida realizó en los últimos meses. Incluso, en algunos de ellos le escribe directamente a María Alejandra cínicas frases de amor.

Antes de repasar las publicaciones, es valido aclarar que, antes de la separación, la pareja compartía una casa en Dorrego. Allí vivían junto al hijo que tiene en común, el mismo que fue baleado por el padre anoche y que se encuentra internado y estable en el hospital Cuenca de Cañuelas. A raíz de una tumultuosa separación luego de años de violencia de género, María Alejandra consiguió una orden de restricción dictada por el Juzgado de familia N° 5 de la Matanza el 21 de octubre, todavía estaba vigente.

La última foto que subió José Naón antes de cometer la masacre y luego suicidarse

Pero para escapar de la violencia de Naón, tomó la decisión de mudarse a Cañuelas, a la casa de un hijo mayor que había tenido con otra pareja. Ese fue el escenario del múltiple homicidio.

Según los registros públicos a los que puso acceder Infobae, Naón es un ex militar, aunque no cobra pensión por el retiro de esa actividad ni por su participación en la guerra de Malvinas. Si registra anteriores trabajos en blanco en distintas empresas de seguridad.

El 6 de noviembre pasado a las 9.19 de la mañana, con la restricción de acercamiento vigente, Naón ingresó a su Facebook y le escribió un mensaje a María Alejandra. Lo hizo arrobándola directamente. “Ale tenemos que hablar, así no se puede, la familia destruida, cada uno por su lado, todos peleados con todos..”

Luego de eso, el 1 de noviembre a las 5.45 de la madrugada, le dedicó a su mujer un extracto modificado de la canción “ADMV” de Maluma: “Cuando los años nos pesen, las piernas no caminen, cuando lo único que pese es lo que hicimos en vida, y aunque nada ocurra. Eres lo mejor de mi vida”.

No fue el ultimo de los posteos que tuvo como destinataria directa a su ex pareja, el 17 de noviembre a las 18.06, cinco días antes de la masacre, también le escribió: “Nadie te va a querer tanto como aquella persona que te buscó para arreglar las cosas. Esa persona que renunció a muchas personas solo para estar contigo. Esa persona que te perdonó, mientras la seguías lastimando”.

Los mensajes que Naón le escribía directamente a María Alejandra (Infocañuelas)

El anterior, fue el último mensaje que Naón le escribió a María Alejandra antes de matarla, pero no fue su última actividad en Facebook. Hace 3 días, se registran distintas publicaciones con imágenes y frases que, a la luz de los hechos, resultan premonitorias.

El 20 de noviembre, el femicida publicó una foto de un soldado con una rodilla en tierra y una bandera argentina en su mano. La frase que acompañó la foto parecía anticipar la lamentable repercusión que tendría: “Cuando te hable mal de mí, recuerda. Yo fui bueno con esas personas. Pero esa parte no te la van a contar”.

Uno de los posteos de Naon, a pocas horas de la masacre

Dos días antes de esto, el 18 de noviembre, se lee en su Facebook otra frase que tiene un significado casi macabro, con relación a lo que sucedió anoche. En este caso el posteo, escrito a la madrugada, no tiene ninguna imagen, sólo tres líneas de texto: “Solo yo puedo juzgarme, se mi pasado, se la razón de mis decisiones. Se lo fuerte y frágil que puedo se. Yo y nadie más”.

Pero en las redes sociales de Naón, sobre todo en las publicaciones más antiguas, se puede observar también una especie de fanatismo no sólo por las armas, también por el nazismo. Infobae rastreó una imagen subida por el propio Naón el 26 de septiembre del 2017. La foto tiene un fondo celeste y, en primer plano, se ve un casco con una cruz esvástica. Poco antes, posteó otro casco, también nazi.

Otro de los posteos del femicida, antes de los homicidios

En otras imágenes de distintas redes se lo puede observar al femicida practicando tiro y haciendo alarde de las pistolas y escopetas. Según su familia, tenía armas y permiso para portarlas. En una de esas fotos, donde se observan cuatro escopetas, Naón escribió debajo: “Si querés ver a un hombre malo, has enojar a un hombre bueno”.

Algunos minutos después de las 10 de la mañana, el Facebook del hombre fue dado de baja. “No está claro si lo eliminó alguien con su contraseña o la propia empresa Meta, que suele hacer eso con femicidas”, explica un especialista con acceso al caso.

El caso nazi que posteó José Naon en sus redes.

Mientras tanto, en cuanto a la investigación, la fiscal Norma Pippo, está próxima a tomar declaración a los sobrevivientes de la masacre. Es que, además del hijo de la pareja que fue baleado y pelea por su vida, en la vivienda también estaba la mujer del hijo mayor de María Alejandra y sus hijos pequeños. El testimonio de esta mujer resultará clave.

En paralelo se intenta identificar al hombre que manejaba el vehículo con el que Naón llegó a la casa de su expareja. No está claro aún si se trata de un chofer o un cómplice.

