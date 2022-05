“Los idiotas me cobraron la coima por Mercado Pago”: el insólito soborno que pidieron tres policías

Tres agentes de la Policía Bonaerense fueron desafectados e imputados, acusados de coimear a una automovilista cuando circulaba por la autopista Panamericana a la altura de la localidad de General Pacheco, en el partido de Tigre. ¿Las pruebas? El conductor les pagó con una transferencia por la aplicación de Mercado Pago. Y no sólo eso: la víctima es conocido de la esposa del ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien recibió en su celular la denuncia.

Fuentes policiales y judiciales informaron que todo sucedió el sábado, cerca de las 9.30, a la altura del kilómetro 33.700 de la Autopista del Sol, a metros del peaje de la calle Henry Ford, en la localidad de General Pacheco, en el mencionado partido del Noroeste del Gran Buenos Aires.

Según expresaron las fuentes a la agencia de noticias Télam, los policías estaban en esa zona por un operativo para prevención de delitos. Allí habían sido destinados un oficial subayudante, un subteniente y un oficial de la Policía bonaerense. En el contexto de ese procedimiento, los oficiales detuvieron la marcha de un auto y, según la investigación, le solicitaron un pago de tres mil pesos para continuar su camino.

La víctima de la coima, y luego denunciante, le transfirió el dinero a través de la aplicación de Mercado Pago a uno de los oficiales. Así, quedó constancia del nombre, CUIL y código de la operación del policía que había recibido el pago de los $3.000.

La víctima, justamente, era conocido de la Diputada Nacional Agustina Propato, esposa del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. La denuncia llegó vía celular.

“Hola compañera Agustina. Sé que no estás para estas cosas. Mira, me acaban de coimear en el peaje de Pacheco en un operativo de Policía Bonaerense. No es mi costumbre ‘chapear’ y no lo hice, pero son tan idiotas que me permitieron pagarles la coima por Mercado Pago. Si le sirve a Sergio (Berni), estoy a disposición de él”, decía el mensaje, según indicaron las fuentes.

La Auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense tomó conocimiento de lo sucedido cerca de la 1.30 de este domingo y, rápidamente, la auditoria María Martínez ordenó la desafectación de los tres implicados. “Se abrió un sumario y se está investigando el hecho y la actuación de los efectivos”, dijeron.

En tanto, la fiscal María Virginia Toso, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Don Torcuato, imputó a los tres policías por el delito de “exacciones ilegales”, que según el Código Penal prevé una pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a seis años.

“Se desconoce si el denunciante fue amenazado, coaccionado, o si intervinieron los tres efectivos imputados o, solamente, el titular de la cuenta. Las circunstancias del hecho no están claras porque el damnificado aún no se presentó en la justicia. Se lo citó para mañana a primera hora para poder obtener más detalles”, señaló a la agencia de noticias Télam una fuente judicial.

La fiscal Toso ya solicitó el libro de guardia, la constancia de Mercado Pago de la transferencia realizada y se les secuestró el teléfono celular a los tres policías.

Fuente Infobae