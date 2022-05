Maestra amenaza a los niños con «bajarles los pantalones si se portan mal»

Salta.- La denuncia reviste una gravedad inusitada y hasta el momento la protagonista de este hecho -que de comprobarse podría calificarse de aberrante- sería una docente de quinto grado de la escuela San Isidro Labrador, establecimiento ubicado en la zona sudeste de Tartagal, al que asisten niños de escasos recursos.

El viernes, varias madres se reunieron en las puertas del establecimiento a la espera de ser atendidas por la directora para expresarle su malestar, pero aseguran que no lograron nada a pesar de la grave situación que viven sus hijos.

La denuncia de la mamá de un niño de 10 años que asiste a quinto grado es indignante: «La maestra de mi hijo le dijo delante de todos los compañeros que, si no se portaba bien, le iba a bajar los pantalones para que todos le vieran la cola. Mi hijo llegó llorando ese día, por lo que la llamé a la maestra y ella me dijo que nada que ver, que no le había dicho nada».

La humilde mujer, lejos de reaccionar de forma agresiva o enojarse, prefirió poner en dudas la palabra del hijo, pero relató: «Pasaron los días y una mamá me contó que a su hijo, que también asiste al quinto grado, no lo bajaba de «tarado, estúpido y cegatón’, porque el nene no ve bien. Mi hijo era un niño feliz, alegre, pero ahora viene llorando de la escuela».

«Desfilar como nenas»

La humilde mamá relató que a pesar de que los niños entran a las 2 de la tarde, a la una y media su hijo le dice «mamá me tengo que ir, tengo que llegar temprano». Como vive a una cuadra de la escuela, comenzó a decirle al niño que era muy temprano para que se vaya. «Entonces me contó que a los nenes que llegan tarde la señorita los hace desfilar como nenas, tienen que caminar tirando besos, moviendo la cintura y la cola, y a mi hijo y sus compañeros les da vergenza porque ella los humilla diciéndoles miren qué linda esa nena», aseguró.

Secretos con la maestra

La mamá del chiquito y otras que se reunieron en la puerta de la escuela para exigir explicaciones del cuerpo directivo coincidieron en que una mamá de otro nene del mismo grado contó que estaba alarmada porque su hijo le había dicho que ellos tienen «secretos con la maestra» y no podían contar nada. Su papá también le preguntó pero no hubo forma de sacarle ninguna información porque el niño dice que si son secretos, la señorita les dijo que no pueden contarle a nadie, pero a nosotros nos parece que esas no son formas de que los alumnos se relacionen con su maestra, guardando secretos».

La mujer expresó que «la docente de quinto grado les dio un bono que los chicos sí o sí tenían que vender y mi hijo estaba preocupado hasta que lo pudo vender. Pero ya cansadas de todas estas situaciones fuimos a ver a la directora. La respuesta que nos dio es que ella no puede tomar medidas porque tiene que seguir un protocolo, llamar a Salta y recién ver qué hacen con la maestra. Mientras tanto, ella sigue dando clases a los chicos y nosotros estamos muy preocupadas por las represalias que pueda tomar la maestra con nuestros hijos. Mi hijo cuando lo llevé a clases me dijo ´mamá yo no quiero entrar` y me dolió verlo llorar desconsoladamente, un chico alegre que nunca estuvo tan triste».

Cuando las mamás se reunieron el viernes en las puertas de la escuela San Isidro Labrador para exigir una explicación del cuerpo directivo, otra mujer indignada por la situación relató: «Cuando a la maestra se le ocurre, los reta, los insulta, los hace desfilar como nenas para humillarlos. Somos mamás humildes pero se supone que mandamos a nuestros hijos a la escuela para que los eduquen, no para que los maltraten. Los chicos lloran porque no quieren entrar y la directora está sabiendo todo y tiene que tomar cartas en el asunto».

Y señaló: «Sabemos que esta maestra tuvo problemas en la escuela de Cherenta y por eso la mandaron acá. Queremos que el ministro de Educación responda por esta docente».

Una tercera mamá relató: «Los chicos cuentan que ella se la pasa haciendo selfies; los levanta de la oreja para castigarlos y, es tan indignante, que las madres lloran a la par de los hijos. Los chicos se cuentan entre ellos las cosas que las maestra les hace pero a los padres no les quieren decir nada. Nosotros no queremos que esta persona tenga chicos a su cargo porque no tiene conducta para ser una docente».

Fuente: El tribuno de Salta