“Me imaginé muerta en manos tuyas”: la ex del femicida de Campana apuntó contra él y sus padres

“Me imaginé muerta en manos tuyas”: la ex del femicida de Campana...

Tras conocerse videos clave para la investigación, una expareja de Agustín Chiminelli, detenido por el brutal femicidio de María Alejandra Abbondanza, contó a través de las redes sociales los maltratos que sufrió durante la relación con el joven de 24 años.

“Siempre fuiste un psicópata y manipulador disfrazado de nene bueno”. Así lo describió la joven y aseguró que los padres de Chiminelli -también detenidos por el crimen- son cómplices de la violencia ejercida por su hijo.

En una historia de Instagram, la exnovia expresó: “Me hiciste la vida miserable mientras estuvimos vinculados y hay muchos testigos. Hasta de cuando te partiste una baldosa en la cabeza para que no me vaya con mis amigas”.

Asimismo, en la denuncia virtual acusó a Carlos Rubén Chiminelli (69) y Liliana Esther Sánchez (64) de protegerlo: “Tus viejos también veían todo lo que hacías y me hacías pasar y te apañaban por ser su único hijo, encerrándome en su casa porque si me quería ir el nene se ponía violento y si ya había roto cosas empezaba a volar otras por el aire. Y siempre, siempre, te defendieron y eras el bueno”.

“Los tres son una porquería y espero que se caguen pudriendo. Me duele pero hace unos años pude haber sido yo. Varias veces me vi muerta en manos tuyas. Siempre supe lo que podías llegar a hacer vos y tus viejos. Estoy segura de que si muchas hablan, pasaron por el mismo calvario. Yo tuve un Dios aparte de poder zafar, pero María no. Espero que pagues todo”.

El fuerte testimonio de una expareja de Agustín Chiminelli. (Foto: Instagram)

En esa línea, Chiminelli tenía antecedentes: había sido denunciado por una exnovia por violencia de género y precisamente el viernes, día en que desapareció Abbondanza, recibió en su domicilio la notificación de una restricción de acercamiento que le hizo llegar el Juzgado de Familia de Campana.

La fiscal Brizuela, titular de la UFI N°2 del departamento judicial de Zárate-Campana, esta semana citará a la denunciante, cuya identidad se mantiene resguardada, para contar cómo era su relación.

El cínico tuit del acusado por el femicidio de Campana

El acusado por el crimen habría mantenido una relación sentimental. En Twitter, realizaba publicaciones en las que alertaba sobre la desaparición de mujeres y criticaba a los femicidas.

En una de sus publicaciones escribió: “¿Qué onda que desaparecen mujeres todos los días? Que mier… vivir así loco, ¿qué tienen en la cabeza? Merecen morir todos los hijos de put…”.

Chiminelli cuestionó las desapariciones de mujeres. (Foto: Twitter)

Fuente TN