Mentiras a la policía y una revelación antes de morir: la trama detrás del crimen de un peluquero

“Me quiso cortar el cogote”, fue la revelación que le hizo Víctor René Córdoba, un reconocido peluquero de la localidad salteña de Metán a su amigo William Contreras, en la tarde del lunes 18 de abril. Horas antes, Víctor, de 27 años, había sido salvajemente golpeado en su propia casa. El joven estaba gravemente herido y casi inconsciente. Mientras lo escuchaba, su amigo lo subió a una moto y llegaron a un hospital.

A los cuatro días, el coiffeur murió a causa de las lesiones.

Víctor también dio cuenta de un dato que sorprendió a William: la persona que supuestamente quiso cortarlo fue Macarena Soledad Peralta (25), su pareja desde hace varios años y madre de uno de sus tres hijos. Pero no lo habría hecho sola, por lo menos así se desprende de las pocas revelaciones de la víctima antes de perder la vida. En medio del relato, también apareció el nombre de José Luis Peralta, su suegro. Se trata de un hombre de 59 años que también es muy conocido en Metán por ser el dueño de una radio local. Según dijo, el padre de Macarena se sumó a la agresión y lo habría golpeado con un palo de escoba y un botellazo en la cabeza.

Herido, el peluquero salió de casa como pudo y lo primero que hizo fue llamar a William para que lo fuera a buscar. A los pocos minutos, el testigo lo encontró al costado de una garita, tirado en el piso y contra la pared. Fue en ese momento que escuchó las revelaciones y lo llevó al Hospital del Carmen de Metán, donde le tuvieron que hacer maniobras de reanimación a Víctor por el grave estado en el que llegó. Después de estabilizarlo, los médicos lo trasladaron al hospital San Bernardo de la ciudad de Salta, donde 96 horas después perdió la vida.

Casi en paralelo, mientras la víctima se debatía entre la vida y la muerte, desde el Pasaje Orán del barrio Parque, al norte de Metán, la Policía salteña recibió un llamado cerca de las 15 horas en el que se advertía acerca de una pelea entre una pareja. Los gritos y ruidos rompieron con la calma de los vecinos y la Policía no tuvo más remedio que intervenir. Cuando llegó el patrullero, de la vivienda salieron Macarena y su papá, quienes explicaron lo que supuestamente había ocurrido, según aseguraron fuentes del caso a Infobae.

En su relato en la Comisaría Nº30, los Peralta ratificaron la discusión de pareja e indicaron que todo había comenzado por un mensaje que Víctor había recibido en el celular y que había molestado a su mujer. La pelea fue subiendo de tono -siempre de acuerdo con la versión de la pareja y el suegro- hasta que el peluquero tomó un cuchillo y amenazó a Macarena. Supuestamente fue allí cuando José Luis, al escuchar los gritos, intervino, redujo a su yerno y lo despojó del arma. Ofuscado, Víctor se fue de la casa y les dijo que “se quitaría la vida”.

En el Hospital del Carmen, al mismo tiempo, William Contreras llamó a la Policía para contar lo que había pasado. Primero, porque la versión de los hechos que dio su amigo lo estremeció y segundo por el gravísimo estado en el que se encontraba. De acuerdo con el primer parte médico, el peluquero sufrió un politraumatismo facial, en cuello y espalda, además de presentar dificultad para respirar y signos de bronco aspiración. El traslado a Salta capital era imperioso.

El estado de salud de la víctima derrumbó la coartada del supuesto intento de suicidio y de la pelea tal como la contó Peralta padre y su hija Macarena. Fue entonces que comenzó una investigación criminal -con pericias en la casa de por medio- por parte del fiscal penal Nº2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, quien dos días después ordenó la detención de los sospechosos, acusados hasta ese momento del delito de lesiones graves. Acompañados del abogado Abel Tarcay, se abstuvieron de declarar y manifestaron que lo harían luego por escrito.

Pero la situación de ambos se complicaría menos de 48 horas después, cuando desde el hospital San Bernardo confirmarían la muerte de Víctor. Sólo restaba conocer las causas de la muerte, aunque por riesgo procesal, el fiscal Gómez Amado mantuvo la detención de los imputados.

Fuentes judiciales revelaron a Infobae el resultado preliminar de la autopsia. De acuerdo con los estudios forenses, el coiffeur, que trabajaba en una peluquería ubicada en el centro de la localidad salteña, murió por un traumatismo de cráneo grave. Además, le detectaron otras heridas y cortes en el cuerpo. A Víctor lo mataron salvajemente. El móvil del crimen todavía no fue resuelto, ya que la investigación recién comienza. Lo cierto es que con la muerte de la víctima y antes de conocerse las revelaciones de la autopsia, la Justicia agravó la acusación a homicidio calificado por el vínculo.

De acuerdo con lo que indicaron desde el Ministerio Público Fiscal de esa provincia, para el Fiscal “ambos acusados habrían agredido a Córdoba, provocándole heridas de gravedad que luego fueron consecuencias directas de su deceso”. Además, considera como agravantes la relación de pareja que tenía la acusada con el peluquero y “el trato cruel del suegro para lograr el deceso de su yerno”.

En su declaración testimonial en la Fiscalía, el amigo de Víctor dijo que aquel 18 de abril, a las 14.39, el peluquero lo había llamado agitado para decirle “que le había pegado su mujer y el suegro y que lo había agarrado porque le había encontrado el celular donde supuestamente tenía mensajes de otra chica”.

Además, contó cómo fue la secuencia desde que lo encontró a la vera del río hasta que lo llevó hasta el hospital. Relató la versión de los golpes que le dijo la víctima y el estado lamentable en el que lo encontró. Las fuentes judiciales consultadas por Infobae señalaron que “el resultado de la autopsia es coincidente con lo que el fallecido le habría manifestado a su amigo”.

La declaración de Contreras no es el único testimonio de valor para la investigación. Con el correr de los días, apareció otro testigo que habría escuchado lo que pasó la tarde del ataque. Se trata de un profesor identificado como Mario C., quien había ido al barrio Parque para almorzar en la casa de una amiga. Según declaró, comenzaron a escuchar ruidos fuertes, rotura de vidrios y gritos. En el medio, una voz de mujer que decía “¡mamá soltame, mamá soltame!”. De acuerdo con el diario El Tribuno, el testigo admitiría que se trataba de Macarena.

“Se sentía llorar a un chiquito y la voz de José Luis Peralta que decía que lo metan en la pieza”, declaró C.. El relato del docente estremece. Aseguró que en un momento el suegro le habría exigido que se arrodillara, mientras que el joven de 27 años “pedía que lo mataran”. En ese momento, Peralta padre supuestamente les dijo a su esposa y la hija que no dejaran que Víctor escapara ni que tomara los vidrios que había en la escena. Después -dijo Mario C.- el peluquero escapó. Cuando ya estaba todo más tranquilo, el suegro presuntamente le dijo a su hija que “hiciera una denuncia por violencia de género y que no fuera tan tonta”.

Más pruebas e indignación en Metán

Durante la semana pasada se tomaron más declaraciones testimoniales, se analizaron cámaras de seguridad, entre otras medidas. Por ejemplo, las fuentes con acceso a la investigación, señalaron a Infobae que se allanó la peluquería donde trabajaba Córdoba y se detectaron manchas de sangre tanto en la camioneta del suegro como en la casa donde ocurrió la pelea. Si bien no se estableció la identidad de la persona a la que pertenecen esos rastros, se trata de un indicio de gran valor. “No está determinado que le pertenezcan a la víctima. Eso lleva su tiempo”, aclararon.

Por lo pronto, son dos los acusados. Sin embargo, Infobae pudo confirmar que el abogado querellante de la familia de la víctima, Federico Delgado, pidió la detención inmediata de M.C, pareja de Peralta y madre de Macarena, ya que ella se encontraba en la casa el día del hecho de acuerdo con el testimonio de los testigos. El fiscal aún no accedió al pedido del letrado.

Después de obtener varias pruebas, el fiscal solicitó el viernes pasado la prisión preventiva de ambos acusados. El juez de Garantías Nº2 de Metán, Mario Dilascio, accedió a la solicitud. En diálogo con la prensa local a la salida de los tribunales salteños, el abogado defensor sostuvo no hay elementos que hagan suponer la culpabilidad, la responsabilidad penal de sus defendidos.

También explicó los motivos por los que les aconsejó a sus clientes que no hablaran ante el fiscal. En ese sentido, dijo que “sus declaraciones no iban a ser ni valoradas, ni creídas”. En ese sentido, dijo que “no es la oportunidad para prestar una declaración a donde ellos mantendrán su estado de inocencia, lo que se demostrará en este proceso judicial”.

Víctor era muy querido en la localidad de Metán. Era muy conocido y su muerte impactó. Tanto, que las muestras de pesar y cariño no se hicieron esperar. Muchos acercaron arreglos florales hasta la peluquería y marcharon el sábado pasado en reclamo de justicia. Córdoba estaba con Macarena desde hace varios años y convivían desde 2017. La joven hasta hace dos semana se desempeñaba como médica radióloga en un hospital. Hoy está acusada de matar a su marido.

Fuente Infobae