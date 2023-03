“Messi te estamos esperando”: balearon un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo en Rosario y dejaron un mensaje mafioso

Los delincuentes que balearon el supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo este jueves por la madrugada también dejaron una nota con una amenaza hacia Lionel Messi y hacia Pablo Javkin, intendente de Rosario.

“Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”, reza el texto escrito con birome sobre un cartón que dejaron los agresores en la puerta del comercio ubicado en Lavalle 2554, entre 27 de Febrero y Ocampo.

Según pudo captar una cámara de seguridad de la zona, dos personas arriba de una moto se acercaron al lugar a las 3.20 de la madrugada. Uno de ellos descendió del vehículo para realizar los disparos contra el local y dejar la nota con la amenaza hacia el futbolista argentino.

Según informes extraoficiales, se habrían encontrado casquillos de bala calibre 9 milímetros en el suelo de la escena. El subjefe de la Unidad Regional II de la Policía de Rosario, Iván González, indicó: “Fuimos avisados por un llamado al 911. Vimos impactos frente al supermercado Único. Dejaron un cartel donde habla del jugador de fútbol Messi y el intendente”.

La Policía de Rosario se encuentra en el lugar para realizar las pericias pertinentes.

En declaraciones a Radio 2 de Rosario, Javkin aseguró: “El mensaje es una pavada y está hecho para que tenga repercusión mundial. A mí no me van a correr, yo quiero que todos los que tienen armas las usen, no hay un solo enfrentamiento en Rosario”.

“Está muy claro que es fácil hacerle daño a Rosario y que a Rosario no hay un carajo de ayuda concreta”, dijo con tono enojado el intendente rosarino, quien también exigió: “Rosario está en la Argentina y en la provincia de Santa Fe y necesita respuestas”.

A su vez, Javkin volvió a exigir el apoyo de las fuerzas federales: “Tengo una decisión muy clara, yo. ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde están los que no tienen que cuidar? A mí no me van a correr con esto. Acá está muy claro es que los que tienen armas y tienen capacidad de frenar delitos, no lo hacen”.

“Hablé con el ministro de Seguridad y con el gobernador, que me dijo que venía para acá. Yo no manejo las fuerzas de seguridad, y cuando las pedí no me dejaron. Que los que la manejan vengan acá a hacerse cargo. Vengan a cuidar a los rosarinos”, enfatizó.

La causa está a cargo del fiscal de Balaceras Federico Rébola, quien ordenó a la Agencia de Investigación Criminal relevar la escena para que tome testimonios, recolecte material balístico y busque cámaras de videovigilancia. Trabaja la Policía de Rosario, el Ministerio Público de la Acusación y la Agencia de Investigación Criminal.