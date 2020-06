“Mi hija está destrozada, no quiere ni saber de venir a ver a su papá en el cajón”

Dolor, llanto e impotencia es lo que se desprende del testimonio de Débora, la esposa de Roberto Lucena, el policía que fuera asesinado ayer en un intento de asalto.

Ahora, acompañada de sus familiares y amigos, está en su casa a la espera de que le entreguen el cuerpo de su esposo. Pero ya nada sirve para dejar de sufrir.

“Estuvimos toda la noche en mi casa esperando que nos entreguen el cuerpo de él. La Dra. Giannoni autorizó la autopsia para las 7 de la mañana porque los abogados lo acusan a él de que los quería asaltar a los que lo mataron”, contó.

El Cabo Primero siempre hacía ese camino cuando iba a visitar a su otra hija. “Iba a ver a una hija que tiene por fuera del matrimonio para pasar el día y no pudo llegar a la casa”, comentó, respecto al lugar en el que fue atacado.

En medio del dolor, Débora señaló que Roberto estaba trabajando en el 911 y que hace dos meses se había cambiado a Logística. “Me dijo que se iba cambiar a Logística porque estaba fea la calle y ya no se respetaba a la policía”.

Consultada por cómo se enteró de la muerte de su esposa, dijo: “la hermana de él me avisó, pero me dijo que estaba herido nada más, que le habían pegado tres tiros pero que estaba bien y cuando llegué al hospital me dijeron que había llegado muerto”, cerró Débora sin consuelo.

Roberto tenía tres hijas de 16, 7 y 3 años.

Yo se que van a salir, mañana los van a soltar y van estar libres esas porquerias

La familia espera desde ayer a la tarde poder despedir los restos de Roberto Lucena y recién al mediodía podrían recibir una respuesta concreta. Esta mañana, Débora en un movil en vivo en el programa Los Primeros, explicó, “Yo he pedido que me lo entreguen, asi lo podamos velar que es lo que merecía él y no estar tirado ahí como una basura. Que me lo entreguen asi descanse en paz”.

Acerca de como era su esposo dijo, “Roberto era una excelente persona, vivía para sus hijas nada mas, del trabajo a su casa. Tuvo una hija fuera del matrimonio al que iba a verla. No se metia con nadie, de los 20 años que estoy con el nunca tuvo probloemas con nadie. Aqui en este barrio nadie lo conocia porque vivia encerrado aca en la casa y no salia a ningun lado”.

Consultada acerca sobre un pedido de justicia de la familia, Débora comentó, “Yo se que van a salir, mañana los van a soltar y van estar libres esas porquerias. Porque asi es. ¿Justicia? ¿qué ganamos con la justicia?; ¿quien nos devuelve a él?; ¿quien le devuelve el padre a su hija?; ¿quien le devuelve un papa asi como era el?, cariñoso, amoroso que venía le daba besos y la hacía jugar a su hija. ¿Quien le devuelve a su papa?, mi hija esta destrozada, no quiere ni saber de venir a ver a su papa en el cajón, ¿como puedo hacer yo para que mis hijas sepan, que esten bien, que su papá ya no va estar mas acá con nosotros?; ¿como lo hablo?”.

Para finalizar se explayó de la siguiente manera, “¿Justicia para que?, que se pudran ahi en la carcel, no me importa que se pudran, pero el ya no va a estar, ya no va estar aca con nosotros”.

El caso: Tres adolescentes del Clan Acevedo detenidos

El Cabo Roberto Andrés Lucena tenía 42 años y trabajaba en el Departamento de Logística de la Policía de Tucumán. Este miércoles murió asesinado por asaltantes que se llevaron su moto y su arma. Momentos después, tres adolescentes relacionados con el Clan Acevedo fueron demorados por el crimen.

El sangriento hecho tuvo lugar cerca del mediodía en la intersección de la avenida República del Líbano y Ecuador en la Capital. Allí, asaltantes abordaron al efectivo policial para robarle su moto, su arma reglamentaria y sus pertenencias, pero él se habría resistido.

Esto desató un breve tiroteo en el que el empleado policial recibió un disparo en el pecho y otro en el brazo, que provocaron su muerte. Además, uno de los asaltantes también resultó herido, pero huyeron llevándose las pertenencias de Lucena.

Momentos después, un joven de 17 años ingresó al Hospital Avellaneda con una herida de arma de fuego y quedó aprehendido por el hecho. Se trataría del autor material del disparo y habría salido hace un mes del Instituto Roca.

A partir de averiguaciones y testimonios en la zona del hecho, se logró determinar además la identidad de otro menor implicado en el hecho, de 16 años y un tercero de 17 apodado “El Negrito”.

El Jefe de la Unidad Regional Capital, Ricardo Fresneda, detalló que personal de la Regional y la Comisaría 6° trabaja junto a la División Homicidios para encontrar a un cuarto miembro del clan que estaría implicado y también sería menor de edad, y para hallar el arma homicida, la de la víctima y su moto.

Fuente https://www.lv12.com.ar/policia/el-crudo-testimonio-la-esposa-del-policia-asesinado-n73199