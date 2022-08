Misiones: un adolescente dijo que fue torturado en una comisaría, debió ser internado y cuando iba a denunciar, murió

Un adolescente de 17 años dijo que fue torturado en una comisaría de Misiones. Tras la acusación, debió ser internado por un supuesto intento de suicidio y cuando mejoraba favorablemente e iba a realizar la denuncia, murió. Ahora su madre pide que se investigue a los policías de la seccional.

Gabriel Pintos fue detenido el pasado 22 de junio por la denuncia de un vecino por ruidos molestos. Debía pasar 20 días detenido en una celda de la Comisaría de Campo Grande, pero con el pasar de los días les informó a sus familiares que estaba sufriendo agresiones por parte de los oficiales.

“Gabriel tenía problemas de adicción y la Policía le quería hacer cargo de todos los robos de la zona, pero lo metieron preso por la denuncia de un vecino por la música fuerte. La Policía le tenía bronca, le tenía marcado y él me contó que lo torturaron”, aseguró su madre, Nélida Fernández, al diario El Territorio.

Sin embargo, cuando apenas trascurrieron tres días de detención, desde la comisaría le informaron que durante la madrugada un efectivo de guardia encontró al joven colgado de una colcha. Solicitó ayuda para descolgarlo y lo trasladaron al hospital local, pero por la complejidad del cuadro fue derivado a Samic de Oberá.

Casi al mismo tiempo, la mujer radicó una denuncia ante la fiscalía de Instrucción Dos. Allí relató que días antes su hijo le manifestó que fue torturado por policías de la seccional. Declaró que el menor le contó que varios policías lo golpearon y amenazaron con asesinarlo si no confesaba ser el autor de un robo que investigaban.

La acusación sobre torturas en la comisaría

“Me dijo que los policías le pegaron mucho en la cabeza. Cuando lo pasaron al juzgado hablé con él y en voz baja me dijo: ‘Mami, no me dejaron marcas en el cuerpo, pero tengo la cabeza llena de globos y me duele mucho. No te puedo contar más nada, pero cuando salga quiero hacer una denuncia’. No podía hablar más porque había cuatro policías ahí”, detalló la mujer.

A la acusación de la madre se sumó la declaración de un testigo que señaló que el chico le relató sobre las amenazas que recibió. “Mirá pendejo, si queremos te matamos, te llevamos a un arroyo y te llenamos de piedras para que nunca nadie te encuentre”, le habían dicho. También, la hermana del adolescente aseguró que sufrió agresiones por parte de los policías y que la torturaron en un tacho con agua.

Por el supuesto intento de suicidio, desde la comisaría informaron que el joven había dejado una carta en la casa de la novia, pero nunca apareció y su mamá sostuvo que eso fue un invento de la policía porque su hijo no sabía leer ni escribir.

Nélida Fernández aseguró que su hijo fue torturado y cuestionó las causas de su deceso. (Foto: gentileza El Territorio)

Tras llegar al hospital, Pintos permaneció tres semanas en terapia intensiva bajo coma inducido, pero en los últimos días había tenido una gran mejoría. “Ya le habían dado el alta, pero tuvo bronquitis y nos tuvimos que quedar unos días más. El fin de semana pasó bien, no le ponían oxígeno y empezó a comer mejor. Estaba un poco débil porque bajó mucho de peso por tantos días en terapia, pero según los médicos en pocos días podíamos volver a casa”, explicó Nélida.

Sin embargo, este lunes Gabriel murió y las incógnitas sobre su muerte crecen. “Amaneció bien, le compré un yogurt y desayunó. Al mediodía tuve que ausentarme un rato y cuando volví me dijeron que falleció de un paro. Estaba bien, pero salgo y se muere”, lamentó en medio del dolor.

La causa de la muerte

El director del Samic, Héctor González, informó que Gabriel Pintos padecía “secuelas neurológicas por asfixia y ya estaba en sala; pero tenía alguna secuela pulmonar y lo llevaron para hacer una vía central e hizo un paro. Lo reanimaron pero estaba muy secuelado y falleció”.

Por otra parte, tras el deceso y la denuncia de la madre, el Juzgado de Instrucción Dos dispuso que el cuerpo sea trasladado a la Morgue Judicial de Posadas para que se realice la autopsia.

