Muerte en una comisaría: una policía señaló a un compañero por haberle dado una “patada” a Jorge Gatica

Una de los cinco policías detenidos por las «torturas seguida de muerte» de Jorge Gatica incriminó este sábado en la audiencia de formulación de cargos a un compañero suyo por haberle dado una «patada» y ponerle un pie sobre el abdomen a la víctima mientras estaba esposada y que al otro día ese efectivo le reconoció que se había «mandado una cagada».

«Le dije a (Jorge Luciano) Sosa que basta y cuando salió le pegó una patada», sostuvo ayer la sargento primera Andrea Carmen Henríquez (35), durante la audiencia de formulación de cargos en la que la jueza Andrea Bagniole le dio cuatro meses de prisión preventiva a ellos dos junto con el sargento Vilmar Alcides Quintrel (30), el cabo primero Walter Denis Carrizo (33) y el oficial ayudante Gastón Alexis Moraga (34).

La policía declaró que el lunes último ingresó al «servicio a las 20 y llegó una señora que tenía conflicto con su expareja», por lo que con Quintrel la llevaron en patrullero a la comisaría de la familia.

«Modulan que retornemos que aparentemente le habían robado a un masculino, por Río Negro y San Antonio vemos a mi compañero Moraga y Carrizo y vemos la camioneta azul de (Martín) Urrutia. Había un pibe que lo insultaba (a Gatica) y le decía cómo vas a venir a robar acá», afirmó Henríquez, quien trató de «calmar al tipo que insultaba al demorado».

Según su relato, «el damnificado señala a Gatica» y entonces «lo van a detener», por lo que se encargó de tomarle los datos a Urrutia y se subió al móvil.

«En base (la comisaría) le digo a Sosa que se haga cargo porque era el único disponible y quedó con el detenido. Lo veo que estaba piola, todo bien. Vamos a hacer una recorrida, paramos en un negocio porque queríamos comprar y el hospital nos dijo que lo llevemos a revisar», contó.

Según la sargento primera, volvieron «a base» y cuando subieron a Gatica «le pega un cabezazo a Sosa, que lo agarró del cuello para que pare de golpearlo y lo puso agachado en el móvil».

«Lo revisan y volvemos a base, entro a la guardia con el certificado y Quintrel y Sosa lo llevan, habré estado unos 15 minutos con Carrizo y Moraga y me quedé ahí con Carrizo. Al rato lo veo a Sosa que le estaba pegando, tenía la rodilla o el pie arriba del detenido (señala el abdomen) le dije basta», sostuvo la mujer llorando.

De acuerdo a sus dichos, cree que Gatica «tenía puestas las esposas» y le dijo a «Sosa que basta y cuando salió le pegó una patada».

Le dije a Quintrel que llame a Carrizo y cuando llegó le dijo andate a la guardia. Cuando fue Carrizo me quedé tranquila porque no le iba a hacer nada, Carrizo lo trató bien, le daba agua», continuó Henríquez y añadió que «a las 23.30 saltó un accidente grave» y tuvo que dirigirse a ese lugar.

Tras una pregunta del fiscal Gustavo Herrera, la policía dijo que cuando se fue «(la víctima) tenía marcas (señala la cara)», aunque con lágrimas en los ojos expresó que no pensó que fuera «tan grave».

«Ya estábamos por terminar y me llama Carrizo y me dice mandá urgente a la unidad al detenido le estamos haciendo RCP, yo no estaba ahí, estaba en el accidente», siguió su relato mientras lloraba y repetía: «Yo no hice nada».

La mujer aseguró que al otro día Carrizo fue a su casa y estaban «preocupados» y decidieron ir a verlo a Sosa porque «no contestaba los mensajes».

«Reconocía que se había mandado una cagada, que nosotros no teníamos nada que ver. Pedía disculpas», concluyó.

