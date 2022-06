“No quería matarla”, la confesión del adolescente que asesinó a su hermana en una pelea familiar

El adolescente de 16 años que asesinó a su hermanastra mayor para defender a su mamá y a otra hermana en medio de una pelea familiar en La Plata fue indagado este miércoles. Según confiaron a Infobae fuentes de la investigación, al momento de sentarse ante la fiscal del caso, el chico de 16 años se mostró angustiado y dijo haber estado asustado.

“No quería matar a mi hermana. Creí que mi madre y mi otra hermana estaban en riesgo”, contó el adolescente acusado de homicidio simple ante la fiscal Carmen Ibarra, del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata.

El lunes próximo el chico enfrentará la audiencia por la prisión preventiva en el marco de la causa por el crimen de Sabrina C., la hermanastra mayor del detenido, ocurrido el martes pasado en la casa familiar, ubicada en la calle 43 entre 25 y 26, en el barrio La Loma.

La hipótesis principal indica que el crimen ocurrió en el contexto de una feroz pelea familiar, donde Sabrina le reclamaba dinero a su propia madre, con el objeto de consumir drogas.

De acuerdo con el relato de distintos testigos, Sabrina estaba en una pelea con su madre y su hermana cuando, de pronto, apareció el chico con una cuchilla. En ese momento, y según los testigos, se produjo la tragedia: Sabrina se desplomó en la vereda.

Sabrina, que tenía 34 años, ese martes trágico habría ingresado a la casa donde estaba su mamá y sus hermanos a la fuerza. Luego, abordó a su madre en forma violenta para exigirle que le entregara dinero para comprar droga. En ese contexto, un chico de 12 años -también hermanastro de Sabrina- despertó al de 16 para avisarle lo que ocurría, según pudieron reconstruir los medios platenses.

Al escuchar la pelea, el adolescente intervino. Trató de apaciguar los ánimos y, como le fue imposible, aparentemente tomó un cuchillo de cocina e hirió la mujer.

“Los testigos contaron que Sabrina estaba en una confrontación física con su madre y la hermana cuando apareció el chico con una cuchilla. Cuando se acercó la víctima, salió y cayó sobre la vereda gravemente herida”, confiaron fuentes de la investigación a Infobae.

Una ambulancia trasladó a Sabrina hasta el hospital San Juan de Dios. Sin embargo, los médicos no pudieron hacer mucho ante las lesiones que tenía en el cuello y murió pocos minutos después. Según fuentes médicas consultadas por el portal 0221, que una de las puñaladas afectó una arteria.

En Facebook, allegados y personas que conocían a Sabrina lamentaron su muerte y apuntaron a su adicción a las drogas. “Lo siento mucho Chuby, todos se van por lo mismo.. tristeza infinita. (…) Es un gran, gran problema la falopa y lo que produce en el cerebro. Lamento todo, muerte de Chuby y la acción del hermano, pobrecito. Todo mal”, escribió una amiga de la víctima.

La ex pareja de Sabrina contó en un hilo de mensajes tras el posteo de la amiga que hace cuatro años había sido novios y que, al igual que ella, también fue un adicto. “Es mi ex novia, hace unos días que la tenía en mi mente. Hace 4 años que no hablaba con ella. Hicimos tratamiento juntos y después de dejarnos sé que al tiempo cayó otra vez. Hoy me entero de esto y me pone mal porque capaz pude hacer algo. Qué bajón que ya no voy a poder verla nunca más. Sentía cariño y hoy tristeza”, lamentó.

”Nuestro operador siempre nos decía: ‘En este camino hay solamente tres cosas, cárcel, hospital o muerte”, concluyó el ex de Sabrina con una dramática sentencia que aprendió cuando se sometió a la rehabilitación.

