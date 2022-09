“No sabemos si queda con una muerte cerebral”, dijo la abuela de la adolescente apuñalada

Este domingo en la plaza 20 de Noviembre de la ciudad de Caleta Olivia, compañeros y amigos de Luisana, la nena de 12 años que fue brutalmente atacada por otras dos de 13 años, se reunieron para pedir Justicia.

El sábado, durante el desarrollo del festival organizado por la Municipalidad, por el día del Estudiante y la llegada de la Primavera, no todo fue alegría. La pequeña de 12 años fue interceptada por otras dos que la hirieron salvajemente.

A modo preventivo, una ambulancia estacionada cerca del incidente actuó rápidamente. La niña perdió mucha sangre y se encuentra en estado sumamente delicado. Las próximas 72 horas son importantes.

Las agresoras fueron detenidas en el lugar y el personal policial buscó en los alrededores el arma con el que causaron las heridas.

La manifestación y la palabra de la abuela

Los propios chicos, amigos de Luisana convocaron esta reunión pública, sensibilizados con la situación. Pidieron a familiares que los acompañen y hasta el lugar se acercaron las tías, hermanas y la abuela.

Fue Elsa la que contó: «Mi nieta sigue en estado crítico. Quiero pedir un poco de empatía con la familia que bajen todos los videos, tanto de los medios caletenses y de mucha gente que, inconscientemente, no sé si les gusta el sufrimiento de una familia. Ojalá que a ellos nunca les pase lo que nosotros estamos sufriendo en este momento».

«Ver la familia de esas chicas, qué hubieran hecho si hubiera sido una de ellas que suben videos haciendo comentarios como riéndose».

«Mi nieta tuvo dos paros cardíacos. Ella llegó sin vida al hospital. En el hospital la reanimaron y ahora ella está en estado crítico, tenemos que esperar 72 horas y no sabemos si queda con una muerte cerebral, es lo que nos están diciendo».

«Hoy no estamos haciendo un festival, estamos pidiendo por una nena de 12 años agredida por otras que no sé la educación que tiene pero me gustaría tener a ese padre que dijo que a mi nieta le hizo un rasguño. Qué hubiera pasado si ese ‘rasguiñito’ le hubiera sido para su hija. Cómo estaría en la situación nuestra».

«Agradezco a todos estos pibes, ellos convocaron esto». Seguidamente pidió a las autoridades que respondan por la seguridad al momento del desarrollo del evento. «Mi nieta estuvo tirada 20 minutos, se desangró ahí, la Policía filmaba y según la gente de la ambulancia, la Policía no daba el OK para que venga».

«Mi hijo se vino del 8 de Julio corriendo porque no conseguía vehículo mientras mi nieta seguía tirada. Acá todos tienen muchas responsabilidades. Nadie se animó a preguntar cómo está ella. No nos gusta ver esos videos, tengo un hijo que está sufriendo, sus hermanitas también están mal».

Foto Alcides Quiroga/La Opinión Austral

Según lo que sabe de la situación de las agresoras, manifestó: «Las tuvieron dos horas, parece que las felicitaron y estuvieron en un cumpleaños de 15 después. ¿Les parece justo eso para nosotros como familia y ver los videos que siguen subiendo?. Hubo gente mayor que grabó todo. Esto no va a quedar así. El Centro de Estudiantes tampoco se hizo presente para saber cómo está».

Ella tiene que salir adelante y plantaremos de otra forma las cosas. el papá y la mamá están mal, no pueden ir a hacer una denuncia porque no salen de al lado de su hija.

«Mañana quiero ver qué autoridad se va a acercar. Acá nos conocemos todos, mi nieta fue a ver un festival, no andaba loqueando, nada malo. por a que a dos pibas no les gustó la cara no la pueden atacar, son asesinas. Si quieren que me desmienta, no voy a hacer cuando vayan al hospital y vean el ‘rasguño’ que le hicieron a mi nieta».

Foto Alcides Quiroga/La Opinión Austral

Una de las chicas que acompañaban a Luisana dijo que el ataque fue en medio del público. Los cortes fueron en el cuelo, cinco puntadas en el pecho y una cortada en la cabeza por lo que le hicieron seis puntos».

Para finalizar reiteró el pedido para que todos los que tengan videos, los bajes y ya no los compartan. Mi nieta tendrá 12 años pero tiene una familia fuerte detrás y con mucha fe»

Fuente La Opinión Austral