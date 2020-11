Otra vez asaltan a la periodista Mariana Romero, del programa Los Primeros

Tucumán.- Es el segundo hecho en la semana que sufre la periodista tucumana Mariana Romero: esta vez el drama lo vivió junto al equipo de sus compañeros de Los Primeros. El relato dramático de lo vivido a punta de pistola indica: «Me mete la mano en el bolsillo, se van al auto con Mariana, la escuchaba gritando, tenía terror que se les escapara un tiro. Nos decían: ‘No te vas a hacer matar por un teléfono’. Esto es una locura».

«Ya venimos con un episodio en pleno barrio Norte, tratamos de ir acompañados, éramos tres en auto, ante una cantidad impresionante de gente, pero te pasa a cualquier hora, seamos uno, seamos dos. Nos apuntaron en el pecho», relató un compañero de Mariana, en estado de shock ante lo vivido.

“Se metieron con el arma dentro del auto. Lo estaban apuntando con un arma, era una pistola plateada. Acá hay gente muy buena. Sabemos cómo se llaman, dónde están, tienen las cosas ahí”, denunció la periodista de Los Primeros, quien ya había sido asaltada y golpeada el miércoles en barrio Norte.

“Se acaba de comunicar el ministro Claudio Maley. Ya se había comunicado hace unos días porque me habían robado. Me dicen que están los recursos a nuestra disposición. A mí cuando me golpearon antes de ayer. Tengo ganas de ir a encerrarme a un estudio a trabajar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡No podemos vivir más así!», relató Romero, quien rompió en llanto con una colega de Canal 10, mientras los vecinos no salían de la conmoción ante lo vivido.

Fuente: El tucumano