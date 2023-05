Para el fiscal, el policía que mató a un motochorro no actuó en legítima defensa

Para el fiscal Gabriel López, de la UFI Nº8 de Moreno-General Rodríguez, no hay dudas. Lucas Mallea, el policía de la Bonaerense que mató a tiros al ladrón que le quiso robar la moto en la localidad de La Reja, no actuó en legítima defensa y por eso lo acusó formalmente de un delito grave: homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser efectivo de una fuerza de seguridad, en concurso ideal con incumplimiento de deberes de funcionario público, el delito por el cual fue indagado.

No obstante, en la misma resolución, el funcionario también decidió liberar al acusado a pesar del tenor de la imputación, mientras sigue la investigación.

Una alta fuente con acceso al expediente explicó a Infobae que la decisión del fiscal López para liberar al agente fue su comportamiento desde el mismo momento en que asesinó al motochorro. En ese sentido, dijo que Mallea no quiso escapar, fue quien llamó a la Policía luego del hecho y siempre se mostró dispuesto a colaborar con los investigadores. De hecho, en su declaración relató los hechos tal como se ven en el video que registró toda la secuencia y coincidió también con lo que dijo su novia, quien estaba junto a él al momento del intento de asalto.

“Todo lo que dijo es verdad y se comprueba con lo que vio en el video. Es contrastable. El fiscal no tiene por qué no creerle. Pudo no haber declarado. Además, no sabía que había sido filmado y puedo haber hecho algo para ocultar las pruebas. No tocó una sola vaina”, profundizó la fuente consultada por este medio. Otro dato es que en su carrera dentro de la fuerza, el agente no tiene ninguna mancha. Al menos hasta el domingo pasado.

Por todo esto, López consideró que no existe ni riesgo de fuga ni la posibilidad de que Mallea entorpezca la investigación. Estará en libertad mientras avanza el expediente.

Sin embargo, el hecho de que el policía haya sido liberado -explicó- no tiene relación con la investigación, la gravedad de la imputación ni las pruebas que se puedan recopilar.

Es decir, pese a que el oficial seguirá el proceso en un domicilio particular porque siempre estuvo a derecho, no se trata de un elemento que atenúe todo lo que tiene que enfrentar a nivel judicial. El efectivo, dijeron a este medio, no regresó a su casa por miedo a alguna represalia.

La moto en la que circulaba Mallea

El fiscal López considera sin consideración alguna que se trata de un homicidio agravado y la investigación que lleva adelante se enfocará en recopilar todas las pruebas necesarias para demostrarlo en el juicio. Incluso, creen en la Justicia, hay avances importantes en este sentido. Hay elementos ya incorporados al expediente que le permiten sostener con seguridad que Mallea no actuó en legítima defensa “de ninguna manera”, sino que cometió un homicidio.

Ayer, desde el Ministerio Público Fiscal en Moreno, dijeron a Infobae que si bien la investigación recién comienza, la creencia de que se trató de un asesinato es firme y el video, que se divulgó en todos los medios posibles, muestran claramente lo que pasó. “Las imágenes son elocuentes. No estamos habituados a observar un hecho de estas características en una resolución 4K y se ve claramente lo que pasó”, dijo la fuente.

La UFI N°8 avanza con tareas como la recopilación de más testimonios, analizar otras cámaras de seguridad y profundizar los peritajes, que lleva adelante la Policía Federal Argentina. Por lo pronto, el resultado preliminar de la autopsia del delincuente muerto, identificado como Andrés Aníbal Carbonel (28), quien fue reconocido en la morgue por un familiar, indicó que recibió cuatro disparos efectuados de atrás hacia delante, uno de los cuales le impactó en la espalda y le provocó la muerte. Los estudios forenses coinciden de esta manera con lo que se observó gracias a la cámara ubicada en la esquina de las calles Lugones y Payro, lugar del hecho. Según su declaración, Mallea dejó de tirar cuando el sospechoso cayó al suelo.

En el lugar, los efectivos encontraron al delincuente muerto, a quien se le secuestró una falsa arma de fuego compuesta por dos caños retorcidos con los que apuntó a la pareja durante el intento de robo. En la escena, secuestraron la pistola 9 milímetros que utilizó el policía. Carbonel, además, tenía en su poder tenía el DNI de un joven de 18, que -como se presumía en la investigación- dijo que el fallecido y otro hombre lo habían asaltado esa misma noche.

Sobre la posibilidad de que la defensa de Mallea plantee un “exceso en la legítima defensa”, con el objetivo de disminuir una eventual pena. “Eso es algo que se va a debatir en el juicio. En todo caso, si es así, se defendió mal. Habrá que ver con qué imputación el juez eleva la causa”, aclaró.

Respecto al cómplice del motochorro asesinado, y que también se llega observar en la secuencia del video, por el momento no hay noticias. Los investigadores tratan de localizarlo y por eso se abstienen de dar algún tipo de información. “No se puede adelantar nada al respecto. No se sabe dónde está”, dijo.

Según señaló la agencia Télam, desde la Auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires se inició un sumario administrativo para investigar el hecho.

Fuente Infobae