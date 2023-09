“Pensé que iba a morir”: un dogo atacó a una mujer y a su bebé en Mendoza

Una mujer de 28 años y su bebé de 1 año fueron atacadas por el dogo de un vecino cuando caminaban por las calles Santa Fe y General Gerónimo Espejo, ubicadas en la localidad de Maipú, en la provincia de Mendoza. Las víctimas fueron atendidas de urgencia, en donde le realizaron las curaciones pertinentes. Ambas fueron dadas de alta, pese a que tendrán que afrontar una prolongada recuperación. “Pensé que iba a morir”, aseguró la damnificada.

El Ministerio de Seguridad de la provincia informó que el ataque ocurrió este lunes cerca de las 19 horas, cuando tres perros que eran propiedad de un vecino de 47 años las atacaron en la vía pública, tras escaparse de su casa. Según el testimonio de un vecino llamado Ezequiel Monzón, quien las socorrió tras escuchar los gritos, los animales eran un perro cruza entre dogo y pitbull, una perra pitbull y otro que no tendría raza, pero que describió como igual de agresivo que los anteriores.

Luego de que la mujer, identificada como Carina Coria, y su hija fueron asistidas por un vecino, el dueño de la jauría los trasladó hasta el Hospital Paroissien, en donde la madre fue asistida por el personal médico que se encargó de curar las heridas que tenía en los brazos, el cuello y en la pierna derecha.

De acuerdo con la información aportada por el diario MDZOL, la menor fue atendida en primera instancia en el mismo nosocomio que su tutora, hasta que la derivaron al Hospital Humberto Notti, en donde trataron las lastimaduras que tenía en la parte inferior de su cuerpo.

A pesar de que no trascendió si la familia levantará cargos en contra de los dueños de los perros, el caso comenzó a ser investigado por la Oficina Fiscal 16 de Maipú. Después de que ambas recibieron el alta médica, la mujer denunció en una entrevista para el medio local El Nueve que “el señor me trató de loca”, luego de que lo enfrentara por el ataque que sufrieron. “Mirá cómo lastimaron a mi bebé, cómo me lastimaron a mí”, apuntó.

En cuanto a la secuencia vivida, Coria relató: “Primero me orillaron”, para después señalar: “Me empezaron a morder primero la pierna, después el cuello y después el brazo”. Asimismo, la mujer agregó que para proteger a su hija la levantó en brazos e intentó cubrirla, pero que en ese forcejeo con los animales, el dogo alcanzó a morderle la zona de la cadera.

“A varios vecinos los han intentado morder, yo soy la primera persona a la que muerde”, aseguró la víctima al mencionar que, en otras ocasiones, solía pasar por el frente de la casa y los perros solían alterarse con su presencia. En el mismo sentido, desmintió la versión de la dueña que afirmó que los perros siempre estaban atados al indicar que “siempre están sueltos”.

Las víctimas fueron atendidas en el Hospital Paroissien (Gobierno de Mendoza)

Por otra parte, Coria reveló que el médico que la atendió en el centro médico afirmó: “Te salvaste de suerte”, después de que le explicara que la mordida que recibió en el cuello estuvo cerca de lastimarle la arteria, lo que hubiera provocado que se desangrara y perdiera la vida. “Imaginaba que podía morirme porque no venía nadie y yo gritaba con todas mis fuerzas”, recordó.

En ese momento fue cuando el vecino llegó para intentar socorrerlas, pese a que también resultó herido por los animales. “Tengo toda la carne desgarrada pero no me han hecho puntos porque el médico dice que no se puede porque está muy rasgada”, explicó Monzón, en referencia a que el dogo le mordió el pulgar luego de haberle pegado para que dejara a la mujer y a la bebé.

Incluso, la tercera víctima de los perros contó que también fue derribado por el can y que este intentó morderlo en el brazo. Sin embargo, el ataque finalizó cuando el hijo de los dueños llegó al lugar y le dio la voz de alto, por lo que estos regresaron al interior de la casa.

Fuente Infobae