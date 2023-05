Pensó que había conseguido el trabajo de su vida y terminó preso en Etiopía por llevar cocaína

Esta semana, una organización que engañaba a jóvenes con una oferta laboral falsa para trasladar droga a Malasia, Etiopía y Tailandia cayó tras un operativo conjunto de la PSA y Gendarmería. Las “mulas” argentinas que cayeron en la trampa fueron detenidas en esos países y encarceladas por el tráfico de estupefacientes. Infobae accedió a los audios que uno de los “correos humanos”, que permanece preso en Etiopía desde el 18 de abril, le envió a un amigo cuando consiguió el empleo: “Pensé que era un chiste, que me estaba cargando alguno de los pibes. Porque me llamaron y me ofrecieron el mejor trabajo del mundo”, dijo. Por el caso hay tres detenidos.

La investigación, en la que intervino la fiscal auxiliar de la PROCUNAR Patricia Cisnero, el Juzgado Federal 2 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez, y el fiscal Sebastián Basso, determinó que la empresa “Global Finanzas” -la firma que la estructura usaba como fachada- tuvo, al menos, tres víctimas.

De acuerdo a fuentes de la causa, las víctimas mordieron el anzuelo luego de acudir a entrevistas laborales que se llevaron a cabo en una oficina ubicada sobre la avenida Del Libertador, en el partido bonaerense de Vicente López. La maniobra consistía en transportar “documentación en sobres” al exterior del país (Dubai, Etiopía y Sri Lanka) y el viaje sería monitoreado mediante GPS. “En las entrevistas los hacían firmar un contrato de confidencialidad”, detallaron las fuentes.

Uno de esos jóvenes, L.D.P., hoy está preso desde el 18 de abril pasado por el envío de cinco kilos y medio de droga desde Etiopía hacia Malasia: “La droga estaba escondida dentro de un doble fondo de una valija previamente entregada por un integrante de la banda, lo cual fue coordinado telefónicamente”, detallaron las fuentes del caso.

Allanamientos de PSA y Gendarmería

L.D.P. le contó a un amigo cómo consiguió el empleo y sus dudas al respecto. También, cómo se convenció de que era “todo legal”. El audio que lleva su voz y es previo a hacer su primer viaje para el presunto “banco”. Partió el 2 de abril: “Hace como un mes me llamaron para un trabajo que yo había mandado currículum y, cuando me llamaron y me ofrecieron el trabajo, pensé que era un chiste, que me estaba cargando alguno de los pibes. Porque me llamaron y me ofrecieron el mejor trabajo del mundo”.

Y luego le contó que su rol era “ser cadete administrativo de un banco, pero para viajar”, que debía entregar documentos en otros países. Le habló de sus dudas: “Encima me pagan una banda de guita y suena raro. Pensé: voy a la entrevista y me rompen bien el o… y me sacaban los órganos. Cuestión que fui y al final es legal, re legal”.

Además, relató que le sacaron el pasaporte en el día, le pagaron por los visados y las vacunas y que en cada viaje le tocaba ir a tres países, por lo que todo duraba unos 15 días: “Yo tengo que ir allá, voy al hotel, todo, y al otro día, ponele, me tengo que levantar, ir al banco, entregar los papeles, un toque de trámites y, nada, después me tengo que quedar ahí dos o tres días hasta irme al otro lado que me toque… Y ahí tengo que esperar a que salga el otro vuelo y ellos me dan plata para que esté allá. Una locura”.

La banda captaba mulas en la Argentina que cargaban la droga en Brasil o Egipto con destino a diferentes países

También describió como fue el proceso de los que los investigadores consideran fue la captación de los correos humanos: “Hablé con gente, tuve reuniones con un coach, todo; con un jefe de logística que te asesora como manejarte allá, los idiomas, las culturas… Y, nada, el otro día fui a una reunión y hablé con un chabón que había vuelto hace una semana de Japón, después con un loquito que el último viaje era España/Francia/Portugal y uno que hizo Estados Unidos, Canadá y México”.

L.D.P. le trasmitió a su amigo en estos audios de WhatsApp que había “como 40 pibes laburando así”. Y repitió que tuvo dudas: “O sea, desde que me llamaron hasta ahora, estaba pensando que era algo: ‘Bueno, acá me hacen llevar una valija llena de merca’. No, nada amigo. Me dan un sobre con unos papeles, que no los puedo abrir ni tocar ni nada, así como salen cerraditos tienen que llegar; y nada más, nada más. Ya investigué todo de la empresa, ya me saqué todas las dudas”.

Y concluyó con entusiasmo: “Me voy a la mierda y vamos a probar suerte, hermano, a ver qué onda. Por ahí, la pego y termina siendo la oportunidad de mi vida, como por ahí llego allá y me agarran un par de árabes y me revientan el o…”.

La investigación

Los delincuentes elegían a las “mulas” de acuerdo a su perfil: “Mayormente de bajos recursos económicos y/o académicos”. A la vez, destacaron que se trata de personas jóvenes sin trabajo, que asistieron a la cita por la promesa de ganar “una buena suma de dinero con una operación que parecía sencilla”.

Los detectives constataron que en la Argentina se captaba a las víctimas que hacían escala en Brasil, donde se acondicionaría el equipaje con la sustancia estupefaciente y luego partirían a los países de destino, pero, por las detenciones, no llegaron a completar el itinerario. En la causa aparece Egipto como otra de las regiones en las que les facilitaban la droga que sería transportada.

En el operativo GNA y PSA secuestraron dinero y pasaportes

Identificaron, a la vez, al menos a dos presuntas víctimas de la maniobra. En el primer caso, un hombre trasladó 12 kilos de la droga al Reino de Tailandia, donde lo detuvieron el 15 de agosto de 2022. Por ese hecho, hoy cumple una condena de 6 años de prisión en la cárcel de Phuket.

El 22 marzo de 2023, autoridades de Etiopía encontraron 5,800 kilogramos de sustancia estupefaciente en el equipaje de otro de los reclutados que tenía, como destino final, India. El segundo implicado fue detenido en ese momento.

Los investigadores establecieron que la organización delictiva, “resulta en esencial una empresa económica narco criminal, de carácter trasnacional, que se ha diversificado a nivel global tanto en el territorio nacional, como así también tejiendo lazos en distintos países de los continentes americano, asiático y africano abarcando países como Argentina, Brasil, Sri Lanka, Etiopía, Malasia e India”.

Al mismo tiempo, remarcaron que la estructura cuenta “con tecnología, medios de comunicación, valiéndose del dinero necesario para la compra de pasaportes, vacunas y viajes al exterior del país para el traslado de las ‘mulas’ a los distintos destinos programados por la organización criminal y la captación de diferentes personas que efectúan la función de trasladar la sustancia estupefaciente acondicionada entre diferentes países extranjeros”.

Fuente Infobae