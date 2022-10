“Por favor, ¿me podés venir a buscar?”: el pedido de ayuda de una peluquera a su amiga antes de ser asesinada

Los mensajes eran un pedido de auxilio. Fueron enviados entre las 4.39 y las 4.46 de la madrugada del lunes 10 de octubre desde el celular de María Noel Orozco (39). La destinataria era una amiga suya, D.L. Pero cuando los leyó ya era demasiado tarde. “¿Me venís a buscar? Vos ya sabés que estoy triste. Hoy la pasé peor que nunca”, le escribía María Noel a su amiga desde el departamento de su pareja, Ramiro Anchordoqui (48), ubicado en la calle Falucho al 200 en la ciudad de Chacabuco, al noroeste de la provincia de Buenos Aires.

“Acabo de morir acá en lo de Ramiro porque es lo único cerca. El desprecio que sentí toda la noche. Por favor, ¿me podés venir a buscar? Veniiii. Estoy llorando. Y no me voy porque no puedo encarar la calle”, seguía María Noel. Horas más tarde, ese mismo lunes, la mujer de 39 años y madre de tres hijas de 13, 19 y 20, murió de un disparo en el cuello. Junto a ella, en la habitación del departamento, estaba el cuerpo de Ramiro Anchordoqui: el hombre – con quien tenía una relación desde hacía más de un año – la mató y después se quitó la vida.

El “femicidio seguido de suicidio” tiene conmocionados a los habitantes de la ciudad de Chacabuco. A tal punto que, durante la mañana del martes, personal policial local brindó una conferencia de prensa en la que confirmó la carátula de la causa, que investiga la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) N°11 de Chacabuco, a cargo de Fernanda Sánchez.

Todo comenzó el lunes 10 con un llamado al 911 a las 20.45 horas. De acuerdo con el comisario Claudio Cabella, una persona cercana a la pareja se presentó en el domicilio de Anchordoqui y dio aviso sobre “una emergencia de salud”. Tras arribar al lugar, personal policial y del SAME encontraron dos personas sin vida, heridas de bala, y un revólver calibre .38.

De acuerdo a lo manifestado por varios testigos, el hecho habría ocurrido alrededor de las 6 del día lunes, es decir, una hora y quince minutos después de que la víctima le enviara los mensajes a su amiga. Para los investigadores, el móvil del crimen estaría vinculado a una discusión que tuvo la pareja y que desencadenó el femicidio seguido de suicidio.

Esta teoría, según el portal Chacabuco en Red, está apoyada en la discusión que escuchó un testigo esa madrugada, junto a las detonaciones de un arma de fuego.

Otro dato relevante para la investigación es que la puerta de entrada al departamento se encontraba cerrada con llave desde adentro, lo que descartaría la presencia de una tercera persona en el lugar. De hecho, para poder ingresar a la vivienda, tuvieron que forzar una ventana con un palo que acercó un vecino.

De los resultados preliminares de las autopsias, realizadas en el Instituto de Ciencias Forenses de la ciudad de Junín, se desprendió que Anchordoqui le disparó a María Noel en la zona del cuello y luego se pegó un tiro. A su vez, se observaron signos de violencia en el cuerpo de la víctima, previos al disparo. En las uñas, además, se encontraron rastros del agresor, por lo que se estima que la mujer intentó defenderse.

Los mensajes que María Noel le envió a una amiga horas antes de que Anchordoqui la asesinara

Según consignó Infobae, María Noel Orozco y y Ramiro Anchordoqui tenían una relación puertas adentro desde hacía más de un año. Si bien la mujer -que se desempeñaba como peluquera en la ciudad- estaba separada; él, que trabajaba como Profesor de Educación física en distintos establecimientos educativos, estaba en pareja. Quien aporta el dato es la sobrina de la víctima, Kiara Acosta, que también sostuvo que la relación que mantenía su tía con el agresor era “tóxica”.

A pesar de eso, según constataron los investigadores, el hombre no tenía denuncias previas por antecedentes de violencia.

“Mi tía era un mujer hermosa, no se merecía este final. Esto es desolador. Este hombre no era el amor de su vida, estoy segura de eso. Lo que más me duele es que ahora hay tres chicas, mis primas, que se quedaron sin su mamá“, dijo Kiara a Infobae.

También recordó que, el pasado 16 de septiembre su tía publicó un estado de WhatsApp que llamó su atención. “Decía: ‘Una de mis vidas va a intentar matarme y lo va a lograr’. Me acuerdo que cuando leí eso me asusté, le pregunté si estaba bien y ella me contestó con un ‘Te amo’”, dice la joven.

La frase, casi un presagio, pertenece al tema “Y mientras tanto el sol se muere” del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

El femicida, Ramiro Anchordoqui, se quitó la vida después de matar a María Noel Orozco

El caso de María Noel Orozco se suma a los 182 femicidios registrados entre el 1 de enero y el 29 de septiembre por el Observatorio de violencias de género Ahora que sí nos ven. Del total, el 41,2% fue perpetrado por la pareja de la víctima, el 17,6% por la expareja y el 14,3% por un familiar.

Hubo 42 femicidas que, tras cometer el crimen, se dieron a la fuga. Otros 34, en cambio, se quitaron la vida. 33 intentaron ocultar su autoría y 5 intentaron suicidarse sin éxito.

* Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género llamá al 144 las 24 horas.

