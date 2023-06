Por la desaparición de una mujer en Chaco, detuvieron a su esposo y a sus suegros

Cecilia Marlene Strzyzoswk tiene 28 años, es oriunda de Chaco y nada se sabe de ella desde hace nueve días. Fue vista por última vez el jueves 1 de junio, cuando se disponía a viajar a Ushuaia junto a su esposo, César Sena, hijo de Emerenciano, el reconocido piquetero de esa provincia norteña. La Justicia investiga un posible femicidio y, este sábado, el marido de la mujer que es buscada con desesperación se entregó a la Policía.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia chaqueño comunicaron que César Sena se presentó este mediodía por sus medios en la Comisaría Tercera de Resistencia “luego de ser cercado por personal policial”. El joven, de 19 años, se encontraba prófugo desde ayer, después de que el titular de la Fiscalía Especial en Violencia de Género 4, Sergio Cáceres Olivera, ordenara un pedido de captura internacional: el fiscal halló contradicciones en la declaración del sospechoso.

Además, en el marco de la investigación por la desaparición de Cecilia, ayer fueron detenidas otras tres personas: el propio Emerenciano Sena y su esposa, la dirigente social Marcela Acuña, y también una empleada doméstica del matrimonio.

Esos tres arrestos se produjeron en medio de un importante despliegue policial en la calle Santa María de Oro de la capital provincial, donde se allanó el domicilio de Sena y Acuña. El procedimiento comenzó a las 13.30 y se extendió hasta las 20 del viernes. Allí, los perros adiestrados encontraron “rastros biológicos” que serán peritados en los próximos días en busca de establecer si pertenecían a Cecilia.

Acuña, quien junto a Sena es líder del partido Socialistas Unidos por el Chaco, se había expresado públicamente el jueves sobre la situación de Cecilia: en diálogo con medios locales, pidió por su aparición.

Ese día, César declaró como testigo con el objetivo de determinar los últimos movimientos de la joven. Su madre lo defendió ante las críticas que recibió por su actitud tras la desaparición de la mujer: “No vino antes porque en ningún momento pensó que se iba llegar a esto”, dijo.

Justamente, Sena hijo quedó en la mira de los investigadores porque su testimonio tenía contradicciones. Por eso desplegaron el allanamiento y dispusieron su detención.

Cabe recordar que, de acuerdo a la denuncia radicada por la madre de Strzyzoswk, lo último que sabía era que la pareja se dirigía hacia el domicilio de los padres de él, debido a que ambos viajarían el viernes 2 de junio por la mañana hacia el aeropuerto de Corrientes para luego hacer escala en Buenos Aires y finalizar en Ushuaia. Sin embargo, la familia de Cecilia perdió contacto con ambos. Ayer, la Policía del Chaco allanó la casa de lo padres de Sena (Policía del Chaco)

Al salir de la fiscalía tras sus dichos ante la Justicia, César Sena dijo sentirse “un poco mal” y aseguró que declaró “todo lo que sabía”.

“Me duele la situación porque no sé qué pasa, les di toda la información que tenía que ella (Cecilia) me confió, tengo miedo de que me pase algo”, manifestó el ahora sospechoso y acotó: “Les dije que si tengo que venir otra vez, las veces que hagan falta, con tal de que aparezca”.

Por último, el acusado afirmó: “Nunca fui violento con nadie, si alguna vez tuve un conflicto fue porque no había una salida pacífica contra personas que venían directamente a agredirme”.

Todos los detenidos serán indagados el próximo lunes.

La madre de la joven publicó un video el miércoles último en el que se expresó desesperanzada de encontrar a su hija con vida. “Yo ya no tengo esperanzas de recuperar a mi hija, no creo que mi hija ni siquiera esté viva”, dijo Gloria Romero, quien además contó que la mujer buscada conoció a Sena a través de una aplicación de citas.

“Por favor chicas cuando su mamá les diga ese chico no, háganle caso a su mamá, no arriesguen su vida. Ese enamoramiento que ustedes tienen no vale su vida”, aconsejó llorando la mujer, quien expresó su temor por “la gente” con que se está “metiendo” ya que dijo que le “queda una sola hija” a la que le pueden hacer algo.

Tras hacerse público el caso, la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, y la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, dieron a conocer las medidas de acompañamiento y abordaje con perspectiva de géneros que tomó el Estado provincial en la búsqueda de Cecilia.

Desde el momento en que la madre de la joven realizó la denuncia por la desaparición de su hija, el Gobierno provincial puso en marcha los protocolos del Sistema Provincial de Búsqueda de Personas alertando tanto a fuerzas provinciales como federales, y a otras provincias sobre el caso, informó esa cartera en un comunicado. Una de las imágenes que ella compartió en su perfil de Facebook

Cecilia mide 1,65 metros, tiene cabello castaño oscuro, lacio, tez blanca. Al momento de su desaparición vestía un pantalón tipo buzo, color gris claro, un saco tipo campera color gris oscuro, con zapatillas color gris con rosado.

Las autoridades solicitaron a la sociedad dar alerta a cualquier número de emergencia como el Servicio 911, la Línea 137 y la Guardia de Género 362 474-6518, también pueden acercarse a la comisaría más cercana y brindar la información que posean sobre cualquier dato relacionado al paradero de Cecilia.

Pidieron la exclusión de Emerenciano Sena

Luego de que se hicieran públicas las detenciones, autoridades del Frente Chaqueño solicitaron a la Justicia electoral la exclusión tanto de Emerenciano Sena como de Marcela Acuña. Hasta hoy, ambos eran precandidatos de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del próximo domingo. Integraban la Lista 652 PSU “Socialistas Unidos”.

Desde el bloque oficialista consideraron “inaceptable” la presencia en las listas de personas involucradas en una investigación por presunto femicidio. Emerenciano Sena y Marcela Acuña

A lo largo de los años, Emerenciano fue protagonista varios hechos polémicos. Hace poco más de una década, el movimiento social que encabeza en Chaco tuvo denuncias cruzadas con la fundación de las Madres de Plaza de Mayo por la puesta en marcha de un plan oficial para la construcción de viviendas en esa provincia.

Antes de ello, en 2009, su figura ocupó la atención de la prensa cuando amenazó con defender “a los tiros” la ocupación de tierras públicas y privadas de Resistencia en manos de familias sin techo. “Que se vaya a cagar la ley y que se vaya a la reputa la Constitución si no se contemplan los derechos de la gente”, dijo en aquella ocasión el referente piquetero al salir en defensa de un grupo de okupas que tuvo un altercado con efectivos policiales cuando intentaban tomar un terreno en la periferia de la ciudad capital.

En 2019, por otra parte, su organización también quedó en el centro de las críticas por escenas que se produjeron en la Escuela Pública de Gestión Social N°2 del barrio “Emerenciano”, ubicada en Resistencia. Ese establecimiento lleva como escudo la cara de Ernesto “Che” Guevara y allí los alumnos usan guardapolvos rojos. En una serie de videos viralizados en las redes sociales en su momento, se observó a la comunidad educativa entonando en actos una canción en homenaje al guerrillero e izando la bandera de Cuba.

“La bandera cubana fue parte de un homenaje que lo hicimos en el marco del mes de nacimiento del ‘Che’ Guevara teniendo en cuenta la presencia de su hermano, Juan Martín, que vino a presentar su libro ‘Mi hermano el Che’ en la biblioteca del barrio”, aclaró en su momento Marcela Acuña a Infobae. Ella pertenece a la agrupación “Mujeres al frente”, del Movimiento Socialista Unido, asociación civil que dio origen a la escuela.

