Proponen actualizar la imagen de Guadalupe para reimpulsar la búsqueda

Al cumplirse un año de la desaparición de Guadalupe Lucero, la causa de su búsqueda tiene unas 180 líneas de investigación distintas, motivó 400 allanamientos y recibió más de 180 denuncias telefónicas. Pero podría sumar en las próximas semanas una pieza clave: una actualización de la imagen de la niña realizada por los mismos peritos que en los últimos años dieron a conocer las proyecciones de los rostros de Sofía Herrera (desaparecida en 2008) y María Cash (desaparecida en 2011 ).

Los especialistas pertenecen a una consultora privada de seguridad, pero en todos estos casos trabajan ad honorem. Están reuniendo información e imágenes sobre el caso, a la espera de que la Justicia les permita colaborar en la causa, a pedido de la familia de Guadalupe. “Hablamos con la familia, de la que tenemos todo el apoyo, para la realización de la proyección, y ellos solicitaron a la Justicia que se incorpore esta actualización a la causa. No podemos intervenir sin el oficio judicial que lo solicite ya que se trata de la imagen de una menor”, puntualiza Walter Duarte, el titular de la consultora que lleva su nombre.

Por su parte, el perito Alberto Suárez, quien junto a Daniel Antiman, se encargan precisamente de realizar el nuevo retrato, argumentan las razones de contar con una nueva imagen, a pesar de que pasaron 12 meses de la desaparición de la niña: “Es solo un año pero Guadalupe está justo en el período en donde empiezan a cambiar las piezas dentarias, de dientes de leche a definitivas, se modifica el maxilar, el rostro se va estirando y eso le da una fisonomía diferente. También es el momento en el que el cabello comienza a abultarse más”.

El perito compara la situación con la que se dio tras la desaparición de Sofía Herrera, otro de los casos en los que trabajó, que tenía tres años y requirió nuevas proyecciones por estas variaciones previsibles en el aspecto de la niña por el crecimiento natural.

Cómo se hace el retrato

Para dar cuenta de los cambios que pudo haber sufrido el rostro de la nena que desapareció de la puerta de una casa del barrio 544 Viviendas, de San Luis, donde festejaban un cumpleaños familiar, los peritos utilizan la técnica de proyección de edad y no apelan a ningún software, sino que trabajan a mano alzada, con un lápiz óptico y una tablet.

La última foto de María Cash.

La actualización de la imagen de María Cash.

«La proyección de edad, es un dibujo que se realiza progresivamente, teniendo como base una fotografía o imagen de la persona que falta o que se encuentra desaparecida. Se obtiene un dibujo de rostros proyectado a una edad específica (la actual del momento peritado), y puede hacerse en niños, adolescentes y adultos”, explica Duarte.



Por su parte Alberto Suárez precisa que se trabaja no solo con fotografías de la persona desaparecida, sino también de sus padres, actuales y de cuando eran chicos, sumando también entrevistas con el grupo familiar para que puedan aportar detalles que no se vean en las imágenes.



En el caso de Guadalupe, después de haber analizado muchas imágenes y haber hablado con la familia, los peritos esperan el ok de la Justicia para trabajar en un retrato actualizado que, adelantan, será en un perfil distinto al que está disponible actualmente, donde se destaca una mancha de nacimiento.



En muchos lugares del exterior e incluso en las fuerzas de seguridad de Argentina las imágenes de personas desaparecidas se actualizan con programas de y software, los cuales son automáticos con imagen pre cargadas y no de modo artesanal pero los expertos tienen sus razones para elegir este procedimiento: “Los programas informáticos tienen dos grandes contras: la primera que quizás el software está diseñado para otra etnia u otro tipo de piel que no sufre los mismos cambios que la del caso en estudio. Y la otra que no tienen en cuenta la carga genética, las características heredadas de los padres, que resultan tan importantes”, completó Sergio Torcigliani, otro de los peritos que interviene en el caso.



La esperanza de la mamá de Sofía Herrera

La última foto de Sofía Herrera.

Una de las proyecciones de la imagen de Sofía Hererra.

Los peritos llegaron al caso de Guadalupe a partir de la recomendación de María Elena Delgado, la mamá de Sofía Herrera (la nena desaparecida en un camping cercano a la ciudad de Río Grande en 2008), quien confía plenamente en las actualizaciones como uno de los modos de mantener activa la búsqueda.

“Alberto Suárez ha hecho cuatro imágenes de Sofía y eso ha ayudado muchísimo porque la gente está pendiente y avisa si ve a alguien parecido. A partir de las redes sociales hoy se pueden difundir esos retratos y se reciben más datos. La gente es muy solidaria y nos han hehco llegar datos de todas partes del mundo”, le dijo Delgado a Télam.



“Lamentablemente mi hija Sofía va creciendo y no podemos verla, no podemos ver su rostro, cómo va creciendo, así que la proyección de edad a partir de la foto de la familia, de los padres, de los abuelos, de los hermanos sirven para ir sacando el rostro de Sofi”, explica la mamá de Sofía, que sintetiza: “Mientras siga la búsqueda, hay esperanzas, y estas imágenes sirven para mantenerla activa”.

Fuente Agencia Télam