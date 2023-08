“Que den la cara los jueces que lo dejaron en libertad”, dijo la víctima del ex cura abusador que está prófugo

Mailín Gobbo (35) denunció por “abuso sexual gravemente ultrajante” al ex cura Carlos Eduardo José, quien la atacó entre sus 12 y sus 21 años. El ahora ex sacerdote debía presentarse este martes a una audiencia en la que se le iba a fijar la pena que recibiría tras ser hallado culpable en un fallo de Casación bonaerense. Pero no lo hizo. Mientras es intensamente buscado por la Justicia, la denunciante pidió: “Que den la cara los jueces que lo dejaron en libertad”.

La declaración fue en el marco de una entrevista televisiva que Mailín brindó este miércoles a la tarde junto a su abogado, Héctor Silveyra. Allí, la víctima hizo referencia al fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de San Martín, integrado por Raúl Luchelli Ramos, Mónica María Carreira y Carolina Martínez, que absolvió al ex cura al considerar prescriptos los hechos. Fue así que recuperó la libertad en 2021.

No es la primera vez que José se da a la fuga. En el año 2017, antes de que lo encarcelaran, estuvo prófugo una semana y se entregó a la Justicia luego de la repercusión que cobró el caso, tras la denuncia. “La verdad es que estaba dentro de las posibilidades que esto volviera a suceder. Lo que me llama la atención es que la Justicia no tuviera en cuenta este antecedente. Deberían haberlo custodiado”, dijo Mailín en declaraciones a A24.

Y siguió: “A mí, ni siquiera vinieron y me dijeron: ‘La audiencia se suspendió porque está prófugo’. Nadie se acercó a decirme ni explicarme nada. Es como que vuelvo a revivir todo lo que atravesé. Hoy estoy sintiendo el dolor del abuso y la impunidad de la Justicia”.

Según el testimonio de la mujer en el juicio, el cura iba a su casa con frecuencia porque era de confianza de la familia y la agredía sexualmente en su habitación. También sostuvo que abusó de ella en el colegio San José Obrero de Caseros. Dijo que la sacaba del aula casi diariamente para confesarla sentada en su falda, momento que aprovechaba para manosearla. Pero esos casos finalmente no fueron acreditados por la Justicia.

Consultada acerca de lo vivido, Mailín prefirió no dar detalles en la pantalla de A24. “No importa lo que él hizo, sino lo que la Justicia hace. No voy a reparar el daño que causó en mí y en otras víctimas. La infancia no se recupera, la adolescencia tampoco. Hoy tendría que estar tranquila con mi hija, pero la Justicia no me lo permite. Yo hice todo lo que estaba a mi alcance y más. Sigo exponiéndome cuando los que tendrían que estar dando cara son los jueces Carreira y Luchelli que lo dejaron en libertad”, sostuvo.

Mailín también contó que cuando el ex sacerdote fue absuelto, tuvo que mudarse de su hogar porque, como vivía cerca de su casa, se lo “cruzaba” y le agarraban “ataques de pánico”. “La Iglesia, el Estado y la Justicia lo están cuidando”, aseguró.

“A mi hija y a mi pareja no les tengo que explicar nada. La herida siempre va a estar. Es importante que se entienda que los abusos sexuales en las infancias no prescriben. No es fácil vivir con esto. Uno aprende día a día y eso es lo que más duele. Ya me quitó mi infancia y mi adolescencia. Hoy quiero disfrutar de mi vida y no puedo”, siguió.

Consultada acerca de un video que se incorporó como prueba ante la Justicia, donde se lo ve al cura sujetándola entre grupo de niños mientras jugaban al “juego de la estatua” en un cumpleaños, Mailín dijo que recién pudo recordar el momento cuando vio las imágenes.

“Al principio no era consciente, no lo podía asimilar. Yo denuncié los hechos a partir de los 10 años. Pero, ¿qué pasó? En el proceso judicial, como continué haciendo terapia, tuve más recuerdos que son de cuando estaba en el jardín de infantes, a mis 5 años de edad. Todo eso no está incluido en el expediente porque cuando denuncié no lo recordaba. Y es un poco así: vas recordando mientras vas atravesando todo el dolor. El abuso se produjo desde mis 5 años”, afirmó.

Para el final de la entrevista, Mailín sostuvo: “Mi deseo es que se haga Justicia por las infancias. Esta persona es reincidente. Cualquier niño o niña que esté cerca de él corre peligro. Duele e indigna no poder comprender cómo la Justicia, teniendo en sus manos la oportunidad de prevenir y cuidar a las infancias, no lo está haciendo. Eso es lo más doloroso”.

