“Quedate quieto o te disparo”: juzgan a un policía tucumano por un violento robo

Juzgan a policía por un violento robo: “Yo le pedía que pare de golpearme porque iba a matarme, y él me metía las manos en los bolsillos”, así fue el testimonio el joven que hace poco más de un año fue interceptado en la calle por un uniformado que lo encañonó y golpeó brutalmente para despojarlo de sus pertenencias.

«Mientras me pegaban, me metían las manos en los bolsillos. Ellos de pie y yo tirado en el piso. El policía me golpeaba en la cabeza con la pistola. Yo pedía ayuda y él le decía a la gente que yo era un choro. Lo que yo pensé fue que ahí me iban a matar», relató la víctima.

Este martes 15 de marzo se realizó la primera jornada del juicio oral y público (única etapa) contra Ángel Amado Bascur, acusado de atacar a un peatón para robarle sus pertenencias.

En primera instancia, se concretaron los alegatos de apertura y numerosas declaraciones testimoniales. Brindó su testimonio la víctima, quien relató detalles del violento suceso.

“Después del hecho, un uniformado me mostró una foto del celular y me preguntó si esa era la persona que me había robado. Yo lo reconocí inmediatamente y le dije que sí, que era él. Me respondió que lamentaba informarme que era un policía”.

Alegatos

El fiscal Pedro León Gallo, titular de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, manifestó: «Se trató de un hecho de una gravedad inusitada, por cuanto el imputado revestía la condición de efectivo policial en actividad. Es decir, que quien tenía el rol de brindar seguridad a la ciudadanía, cometió un hecho de gran inseguridad, a plena luz del día, en una zona de amplia circulación y ejerciendo una importante violencia física ante la víctima».

El investigador adelantó que la pretensión punitiva de la Fiscalía será la de una condena de prisión efectiva de 11 años por los delitos de robo triplemente agravado por empleo de arma de fuego, ser cometido en poblado y en banda y ser cometido por un integrante de la policía.

Después, declaró el personal policial que actuó en las diferentes intervenciones en el caso, como actuaciones, allanamientos, pericias e informes.

También atestiguó el médico que revisó a la víctima y que constató las heridas que presentaba. Finalmente, el juez actuante dispuso un receso hasta hoy, miércoles 16 de marzo.

El caso

El viernes 08 de enero de 2021, a las 13:30 horas, P.A.O. se encontraba en Lucas Córdoba entre San Juan y Don Bosco, cuando el imputado se le acercó y le preguntó sobre los nombres de las calles, para a continuación extraer un arma de fuego, diciéndole en forma intimidatoria «quedate quieto y dame todo», ante lo cual, la víctima corrió, siendo perseguido.

«Quedate quieto o te disparo», le dijo el acusado al llegar a Don Bosco y Lucas Córdoba, donde otro sujeto interceptó a la víctima, que cayó y comenzó a recibir golpes y culatazos, mientras el uniformado y el desconocido, intentaban quitarle la billetera y el celular.

Bascur y el otro individuo que no fue identificado, le decían a la gente que comenzaba a aglomerarse: «este es un choro», mientras el joven gritaba que le estaban robando.

Estos individuos intentaron ingresar por la fuerza al muchacho en un automóvil, pero al no poder lograr su cometido, terminaron escapando a bordo de ese vehículo.

Testigos aportaron datos sobre la patente del auto. Al consultar quién era el titular del mismo, determinaron que se trataba del uniformado que ahora es enjuiciado.