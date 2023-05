Quién es el ex campeón de artes marciales que le dio una paliza a un delivery porque demoró la entrega de su pedido

El nombre de Santiago Pissani, un empresario del rubro textil que reside en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, comenzó a ser replicado en las últimas horas por los principales medios de noticias del país al viralizarse las imágenes de la golpiza que le propinó a un delivery porque le entregó tarde la pizza. El video que registró un vecino muestra la brutalidad con la que el ex campeón de artes marciales mixtas redujo al trabajador en plena calle, sin reparar ni un sólo segundo en la salud de hombre.

Según la información de su perfil de Facebook, Pissani, de 55 años, es dueño de “Uniformes Pissani”, una tienda de ropa que confecciona prendas personalizadas tales como uniformes escolares y empresariales, indumentaria deportiva, camperas y camperones. También se especializa en bordados y serigrafía.

Por otra parte, las imágenes que Pissani subió a la mencionada red social lo muestran de viaje en destinos turísticos del exterior como Roma (Italia), Nueva York y Florida (Estados Unidos), y posa junto a vehículos de lujo, entre ellos autos y camionetas importadas y rodados de colección.

A partir del violento episodio que protagonizó en las últimas horas, la prensa de Misiones difundió otros antecedentes de Pissani. De acuerdo a MisionesOnline, en marzo de 2019 una pareja fue víctima de la violencia del empresario. Tras comprar uniformes para el colegio de sus hijos en el local comercial de Pissani, al momento de realizar el pago con tarjeta el posnet denegó la transacción dos veces. Sin embargo, la mujer constató en su cuenta bancaria que el dinero le había sido descontado, por lo que tanto ella como su marido le exigieron al empresario que les devolviera el dinero. Según consta en la denuncia, el comerciante los agredió y lanzó una perforadora que impactó en el hombre.

Misiones: Le llegó tarde la pizza y trompeó al delivery.@pampamonaco pic.twitter.com/Z4igFZlMn2 — Nosotros a la mañana (@NosotrosElTrece) May 3, 2023

En junio de 2020 el propio Pissani filmó la golpiza que le propinó a un ladrón tras entrar a robar a una de sus propiedades. Producto de los golpes recibidos, el delincuente terminó con la cara destrozada.

Hoy, en medio de la repercusión que provocó el video que lo muestra golpeando a un delivery, Pissani rompió el silencio con un medio local y minimizó la agresión. “Yo estoy bárbaro, esto se agrandó pero fue una pavada. No tenía que haber pasado, para mí es un bajón. Ahora se filtró un audio que más o menos explica como fue el tema, yo con el pibe no tengo nada personal, no estaba enojado con el muchacho”, aseguró Pissani en diálogo con Red Ciudadana.

No obstante, aclaró: “Yo estaba enojado con la pizzería, tardó más de una hora, llamo por teléfono y me dicen que no me pueden mandar porque se quemó el horno. Le llamé 20 veces más y siempre me decían que estaba yendo”.

Durante su relato de los hechos, Pissani admitió que estalló de furia cuando notó que las pizzas que había pedido una hora y media antes habían llegado frías. “Cuando vino el muchacho le dije `flaco, está todo bien, pero esta pizza está fría´. Yo estuve mal porque las tiré al piso, pero las levanté y le dije que se las lleve, porque no me pueden hacer esperar dos horas y traerme la pizza fría”, reclamó.

Pero la situación se desmadró cuando el repartidor quiso cobrar el pedido a Pissani, a lo cual el empresario se negó rotundamente. “Le digo vos llevale y si te descuentan, yo mañana te doy la plata a vos, pero llevales -el pedido-. Mi bronca era con la pizzería, porque el pibe no tenía nada que ver y encima le iban a descontar la plata a él”, señaló.

Indignado por la situación que estaba viviendo, el delivery decidió sacar su teléfono celular para filmar las dos pizzas que había tirado al piso Pissani, lo cual lo hizo enojar aún más. “Le pegué un empujón y le dije andate, y me contestó que me iba a cagar a trompadas y me metió una patada. En defensa, lo tiró al piso, me subo encima y como no se calmaba, le pegué un poco, pero apenas le palmeo. Le digo `te voy a soltar, te vas a subir a tu moto y te vas a ir´”, recordó.

Así quedaron las pizzas y el rostro del repartidor tras la agresión de Pissani. (Facebook)

En la denuncia, Sebastián Lafuente, el repartidor, mencionó que Pissani salió de su domicilio con un cuchillo tipo tramontina, pero el empresario lo negó rotundamente. “A mí no hace falta salir con un cuchillo, yo sólo le pegué un empujón, no soy idiota. Si el pibe no está desfigurado es porque yo no quise, si yo estaba encima de él, podía hacer lo que yo quisiera, con él o con quien yo quiera, nadie se me escapa del piso. El fácil pesa 95 kilos y me metió un patadón, yo no le hice nada, los golpes que tiene fue porque se cayó”, subrayó.

Si bien el titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, Juan Manuel Monte, ordenó la detención de Pissani, la policía local no acató la medida y el hombre continúa en libertad. “A mí nadie me vino a buscar, yo estoy en mi casa. Yo no tengo drama en ir a declarar, pero nadie me mandó una citación. Si me citan, yo voy al juzgado. El pibe no tiene ni lesiones, no sé por qué hizo tanto escándalo”, concluyó.

