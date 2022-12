Quién es la sospechosa detenida por robar a una bebé recién nacida de un hospital de Ingeniero Budge

Erika Silvana Castaño, de 27 años, ingresó este miércoles al hospital Alende, en la localidad de Ingeniero Budge, disfrazada de médica. Su intención era macabra: robar una bebé recién nacida. Apenas 24 horas de vida tenía Aylin. Así, se dirigió a la habitación 107 donde se encontraba Nicole Sandaval, de 26 años y madre de la bebé, y le dijo que tenía que llevarse a su hija por un breve lapso de tiempo para hacer unos análisis de rutina. La flamante mamá se la entregó. La presunta doctora y la niña se esfumaron.

A partir de ahí, comenzó una pesadilla que duró más de seis horas y terminó con la detención de la sospechosa junto a la bebé en la zona de la terminal de ómnibus de Luis Guillón. La mujer, que es oriunda de Lomas de Zamora, pero vive en San Clemente del Tuyó es madre de tres chicos.

El caso está en manos de la fiscal Silvina Estévez, titular de la UFI N°4 de Lomas de Zamora, quien comenzó a investigar el caso y, en un principio, observando las cámaras de seguridad del centro médico identificó a Castaño. Luego, Sandoval la reconoció y a partir de ese momento, los detectives fueron tras ella.

Cerca de las 17, personal de la DDI de Lomas de Zamora encontró a Castaño junto a la bebé en la zona de la terminal de ómnibus de Luis Guillón. Allí, la interceptaron con Aylin en brazos mientras intentaba comprar un pasaje para La Costa: más precisamente, a San Clemente del Tuyú.

🚨 ¿ES ELLA LA MUJER QUE SE ROBÓ A LA BEBÉ?

– La policía y la familia señalan a la mujer que parece esconder a Aylin debajo de su ambo

– Una vecina llamó al 911 y dice haber visto a la bebé con una mujer en Luis Guillón

📱 La información actualizada: https://t.co/4irXFF5bka pic.twitter.com/W8oJFn82m1 — Vía Szeta (@mauroszeta) December 14, 2022

Por el momento, los investigadores no saben cuál fue el motivo por el cual Castaño secuestró a la bebé. Ahora, está detenida y la fiscal Estévez aguarda para tomarle declaración indagatoria y comenzar a entender lo que ocurrió.

Tras la detención de la mujer, fue la familia de la beba la que confirmó el hallazgo de la chiquita en Luis Guillón. “Ya está con la mamá”, decía María, una de las abuelas de Aylin, este miércoles.

Castaño fue atrapada en un local de venta de pasajes de Luis Guillón, cuando intentaba irse en micro. Los dueños del comercio donde la arrestaron hablaron con la prensa y relataron la secuencia. Según precisó una testigo, la mujer había llegado este martes desde San Clemente.

“Cuando le pedimos documentos llegó la Policía, así que parece que ya la venían siguiendo”, contó Stella e insistió sobre su trabajo: “Como ella no tenía documentación de la menor, no le podíamos vender el pasaje directamente”.

La testigo también se detuvo en los detalles que expusieron lo irregular de la situación ante las acciones de la mujer sospechada de haber robado a la beba recién nacida en un hospital de Ingeniero Budge. “Ella parecía tener treinta y pico de edad. Dijo que su hija había nacido el 30 de noviembre”.

A continuación, contó: “A la nena la revisan y tenía el cordón umbilical todavía puesto, cosa que no coincidían las fechas. Le preguntaron si le estaba dando de amamantar a la beba y ella dijo que no, porque no le salía leche. Le pidieron que lo comprobara con la policía femenina y no pudo hacerlo”.

Stella también señaló que la mujer “no andaba con un bolso de viaje, sólo andaba con unas bolsitas”. “La ropa que tenía la beba era la misma que de las imágenes que circulaban”, contó.

Según la testigo, en un primer momento el diálogo entre la policía y la mujer detenida fue el siguiente:

— ¿Tenés los documentos de la bebé?

— No, no los tengo.

— ¿Cómo que no los tenés? ¿Y la partida de nacimiento?

— No, no tengo nada… No me dieron nada. Vine por una urgencia.

“La nena estaba dormidita y llamaron a una mujer para que la pudiera amamantar. Dicen que la bebé estuvo casi 6 horas sin tomar la leche, pero no lloraba. No sé si estaba dormidita. Aparentemente, tenía la misma ropa de las fotos y la mujer que la llevaba se puso nerviosa cuando le preguntaron por la beba”, completó la testigo.

Foto: Osvaldo Fanton

Fuente Infobae