Rosario: mataron a una menor de edad y a una verdulera después de las PASO

Tras las elecciones primarias, una adolescente de 15 años y una joven de 28 fueron asesinadas a tiros en dos hechos ocurridos a 300 metros de distancia en la noche de este domingo en la zona oeste de Rosario. Los dos casos tuvieron como denominador común que fueron cometidos por dos sicarios a bordo de una moto: se investiga si los asesinos son los mismos en ambos hechos, investigados por el fiscal Ademar Bianchini. El departamento Rosario acumula 171 homicidios dolosos en lo que va del año, según el Observatorio de Seguridad Pública.

El primer ataque tuvo lugar a las 20 en una verdulería de Felipe Moré al 3800, en barrio Triángulo, donde Mariana Alejandra Cabral, de 28 años, recibió un disparo en el ojo derecho que le quitó la vida. De acuerdo con los primeros hallazgos de la Brigada de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal, que investiga el hecho, un sicario bajó de una moto, se hizo pasar por cliente y le disparó a la mujer, que en ese momento tenía a su beba de 8 meses en brazos.

“Estábamos cocinando pizza. Mi mujer me dijo que me fuera a bañar y cuando salgo siento que golpean en el local. Me acerqué al mostrador y había un chico que me preguntó por naranjas. Le pedí que me espere porque estaba envuelto en una toalla, y cuando sale mi esposa con la beba en brazos le da un balazo por la espalda en la cabeza”, relató a Radio 2 Ángel, el esposo de Cabral.

En medio del llanto, el viudo agregó: “(El sicario) esperó a que saliera ella. No sé qué pasó, qué decir. Dejó huérfanas a mis hijas, que tienen 8 meses, 2 años, 4, 6, 11 y 13. Nunca tuvimos problemas con nadie, no sé si se confundieron, no entiendo qué pasó. Lo único que sé es que se fueron en moto”.

Peritos forenses incautaron dos vainas servidas calibre 9 milímetros en el interior de la verdulería, donde también quedó marcado un impacto de bala en la pared del fondo.

Minutos después, en Seguí y Matienzo, a tres cuadras de la verdulería, ocurrió el asesinato de Nella Sasha Centurión. La adolescente, según la reconstrucción hecha por la Policía, discutió en la calle con dos sospechosos que estaban arriba de una moto estacionada. Uno de los ocupantes del vehículo le disparó seis veces.

“Por la información que tenemos, la chica alcanzó a correr unos 15 metros desde la esquina hasta que cayó en la calle Matienzo. Tiene todos los impactos en el torso. Por lo que sabemos, estaba sola. Y los familiares están conmocionados, no pudieron todavía brindar mayor información. Vamos a relevar cámaras. Parece que algunas pueden darnos información sobre la mecánica de este hecho”, dijo el fiscal Bianchini en diálogo con Canal 3.

Bianchini no descartó que los hechos hayan sido perpetrados por los mismos atacantes. “No sabemos si los dos hechos tienen relación entre sí, pero es una circunstancia que tenemos en cuenta, tanto por la proximidad tanto en la distancia entre los dos lugares como por el tiempo. No digo que hayan sido en simultáneo, pero fueron con poca diferencia de minutos. Es algo que tenemos que verificar, es una hipótesis en la que trabajamos”, concluyó.

