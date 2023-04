Rosario: qué dijo el dueño de la empresa donde trabaja el gerente baleado frente a su hijo

El dueño de la empresa textil This Week de Rosario, Sergio “Gringo” Colatti, habló después del ataque a tiros que sufrió el gerente de su firma, Diego Héctor Giménez (43), este martes por la mañana mientras dejaba a su hijo en la escuela Medalla Milagrosa de la zona Norte de la Ciudad. El empresario afirmó que no habían recibido amenazas ni extorsiones previas a la balacera y sugirió que los sicarios pudieron haberlo confundido con un vendedor de droga que también se desplaza por ese barrio en una Amarok blanca, aunque no dio nombres.

“Hay una persona que vende falopa (sic) en la zona. Todos lo conocen. Y tiene una camioneta del mismo color que la que usa Diego. No entendemos otra cosa”, hipotetizó Colatti en Canal 3 desde la puerta del Sanatorio Parque donde está internado el gerente herido de bala. No obstante, desde el Ministerio Público de la Acusación todavía no tienen información concreta sobre el posible móvil.

El empresario remarcó que antes de la balacera de este martes, en José C. Paz y Superí, en barrio Alberdi, ni su compañía ni su empleado habían recibido notas intimidatorias, mensajes ni llamados extorsivos.

“Estábamos por abrir un bar con un museo adentro. Iba a ser algo importante para la ciudad, con una generación de 100 puestos de trabajo. Eso estaba en planes hasta esta mañana porque lo anulé. Yo no me voy a exponer a que una de estas basuras me tire a un vidrio del local. Trataré de ser lo más invisible posible”, explicó.

🚨 OTRO TIROTEO EN ROSARIO: AHORA, A UN PADRE QUE LLEVABA A SU HIJO AL COLEGIO

– Así escapaban los tres presuntos delincuentes que balearon la camioneta

– Todavía se investiga el móvil del ataque

– Los nenes estaban entrando al colegio

📲 Los videos: https://t.co/KjGkDRlhMH pic.twitter.com/rAoJ87E8Pt — Vía Szeta (@mauroszeta) April 18, 2023

Según precisó, a Giménez le ingresó un tiro por la boca que luego salió detrás del oído. “Todos los días se levanta para trabajar y tiene la misma rutina: lleva a su hijo y al amiguito a la escuela, y la vuelta la hace la mamá del amiguito, que lo lleva a las respectivas casas”, señaló.

“Gracias a la Virgen está fuera de peligro. Esto es una ruleta rusa. Va a tener varias intervenciones porque le tienen que reconstruir la parte maxilofacial. Él recibió el disparo cuando se abalanzó sobre los nenes para cubrirlos”, aseguró.

Cómo fue el ataque al gerente

El ataque ocurrió a las 7.16 de este martes, cuando dos sicarios se bajaron de una moto, dispararon siete veces contra la ventanilla del conductor de la Amarok blanca y luego se subieron al vehículo en el que eran esperados por el conductor. Los tiros fueron hechos en pleno horario de ingresos de alumnos al establecimiento educativo, por lo que hubo corridas, gritos y momentos de tensión en todo barrio Alberdi.

Giménez, herido, manejó varios metros y estacionó su camioneta en la dársena que está en la puerta del hospital Alberdi, que está cerca de la escuela de su hijo. Allí, recibió las primeras curaciones y después fue trasladado en una ambulancia al sanatorio céntrico.

Las primeras medidas de la investigación son llevadas adelante por la unidad fiscal de Flagrancia, quien ordenó tomar testimonios, relevar cámaras de videovigilancia y levantar las vainas servidas a la Agencia de Investigación Criminal.

Una cuestión que llamó la atención después de la balacera de este martes es que un galpón de la firma This Week, que estaba en Zuviría al 7.400, había sido atacado el 16 de junio de 2020. Consultado sobre ese hecho, Colatti explicó: “Nos habíamos mudado provisoriamente a un galpón donde el frente estaba intervenido artísticamente con pintadas de Rosario Central. Habían gastado mucha guita en eso. Ahí sí nos amenazaron con que si pintábamos eso nos iban a balear. Efectivamente, lo pintamos de blanco y nos tiraron contra la pared”.

“Estacionó por Superí en la ochava. Estaba con dos alumnos. Vinieron tres personas en moto, uno se quedó de campana. Dos se le acercaron con armas y empezaron con las ráfagas de balas. Todas las balas tuvieron como objetivo la chata”, afirmó en Radio 2 Luis García, director de la escuela Medalla Milagrosa.

García agregó que al momento de la balacera estaba el hijo del empresario y su amigo arriba del vehículo. “Cuando fueron los tiros, uno bajó por la puerta trasera y se metió en la escuela en estado de conmoción. El otro, su hijo, se quedó en el auto y lo acompañó caminando hasta el hospital. Son chicos de 12 y 13 años”, remarcó.

Uno de los nenes fue retirado por su familia y el otro se fue con “una familia amiga”, amplió el director escolar.

“Las clases se dan con normalidad. Bah, una normalidad entre comillas. Esto tiene que ver con la anestesia social en la que estamos viviendo. En esta zona hay muchos hurtos, arrebatos y hace varias semanas hubo un homicidio de un mecánico que había sido alumno de esta institución”, concluyó.

Sobre el lateral izquierdo del conductor se constataron siete orificios de arma de fuego. “Entró al hospital con dos heridas en el rostro, lúcido, consciente. Se realizaron curaciones, una evaluación general y luego fue enviado a un sanatorio céntrico. Estaba bien, estable”, dijo Inés Gaona, la directora del hospital Alberdi, en conferencia de prensa.

No fue el único

Lo ocurrido en la puerta de la escuela de la zona Norte no fue el único hecho violento de este martes. En Pasaje Maida y Estado de Israel, en la zona Sur, fue acribillado de siete tiros Germán Patricio Díaz, de 42 años, quien ingresó muerto al Hospital Roque Sáenz Peña.

La investigación del crimen es llevada adelante por el fiscal Gastón Ávila y la División de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal. En la escena del asesinato, peritos forenses incautaron siete vainas servidas.

En lo que va del año, el departamento Rosario acumula 93 homicidios dolosos, según el Observatorio de Seguridad Pública. De ese número, 26 ocurrieron en enero, 32 en febrero, 22 en marzo y 13 en lo que va del mes de abril.

Fuente Infobae