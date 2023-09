Se negó a declarar el menor acusado de matar a un joven en una fiesta de 15

La localidad bonaerense de General Villegas fue escenario de la muerte de Diario Leonel Lombardo, un joven de 18 años que fue asesinado en una fiesta de cumpleaños luego de recibir una puñalada causada por un adolescente de 16 años. El menor fue a indagatoria, pero se negó a declarar ante el fiscal, por lo cual quedó imputado por homicidio y alojado en un instituto de menores.

El letrado Leandro Cortellezzi de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Trenque Lauquen es el fiscal a cargo de la causa y quien se encontró con la negativa por parte del acusado a la hora de declarar.

En este contexto, quien durante el alegato fue asistido por su defensor, quedó alojado en un Centro Juvenil de la ciudad de Bahía Blanca hasta este viernes, día en el que la jueza de Garantías del Joven de dicho Departamento Judicial, Ana Bajlec, realizará una audiencia para así resolver que decisiones tomar sobre la prisión preventiva solicitada por el fiscal.

Según fuentes judiciales a las cuales pudo acceder Télam, fue gracias a las declaraciones de testigos que se llegó a determinar el autor del crimen, de lo contrario no hubiese sido posible debido a que en la zona “no había cámaras que registraran el momento del hecho”.

De todas formas, efectivo cercanos al caso fueron consultados y señalaron que, más allá de que hay un detenido, la investigación continúa sin descartar ninguna hipótesis.

Asimismo, explicaron que “durante esta semana se realizarán una serie de peritajes respecto del imputado, como también de los objetos que fueron secuestrados”, como armas blancas y ropa.

En tanto al hecho, ocurrió en la madrugada del sábado pasado, alrededor de las 5:30 cuando finalizó la celebración de un cumpleaños de 15 en un salón de eventos ubicado sobre la calle Llorente, entre Castelli y Brown, de General Villegas, en el extremo noroeste de la provincia de Buenos Aires.

A pesar de que aún no está claro cómo se originó el enfrentamiento, se sabe que todo inició a 50 metro del lugar, con la discusión de dos jóvenes que peleaban de forma verbal y física hasta que uno de ellos apuñaló al otro, causándole así la muerte inmediata.

Según explicó Norma Andrade, madre de la víctima, la pelea surgió entre dos chicos que “se tenían bronca” y que su hijo “se metió con sus amigos”.

“A mi hijo le pegaron una puñalada en la panza. Fue grande la herida, se desangró todo, cayó ahí nomás. En minutos se desvaneció”, relató en diálogo con el medio local FM Peregrina.

Aseguró que Lombardo “no era de pelear ni andar con cuchillos”. Entre angustia y lágrimas expresó: “Hoy me tocó a mí y se me va la vida. Ya no lo voy a tener más conmigo, eso es lo que duele, ¿Quién me lo devuelve a mí? Yo ya perdí un hijo electrocutado, este es el segundo hijo que pierdo, imagínese el dolor”.

“Yo me encuentro sin cinco centavos en los bolsillos. El señor Rojo -secretario de Seguridad de Villegas- fue quien me compró las flores. Yo no estaba preparada para esto. Estoy preparada para que mi hijo estuviera hoy comiendo conmigo. No tengo consuelo, no tengo nada”, lamentó la madre de la víctima.

Al momento del hecho fue solicitada la policía que llegó de inmediato para tomar declaraciones y en el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Menores de la jurisdicción.

En cuanto a las hipótesis, se barajan varias, pero la que más fuerza ha tomado es que existió “un conflicto previo” entre ambos muchachos y que eso originó la pelea.

Fuente Infobae