“Si no te gusta, ahí está la puerta”: así actuaba el intendente entrerriano, acusado de abuso sexual

El intendente de Gilbert, un pueblito de Entre Ríos que forma parte del departamento de Gualeguaychú, está imputado por tres casos de abuso sexual con acceso carnal. Con total impunidad, cuando una de las víctimas lo enfrentó le dijo: “Si no te gusta, ahí tenes la puerta”.

Se trata de Ángel Fabian Constantino, de 57 años, quien está en el cargo desde 2019, lugar que se resiste dejar.

Casos de abuso sexual y acosos verbales

Constantino estuvo un día en prisión en 2021 por no respetar la distancia de acercamiento que se le ordenó mantener con sus víctimas y ante las acusaciones siempre negó haber abusado de las mujeres.

El intendente fue denunciado en agosto de 2021 por tres casos de abuso. Además, ”hay una decena de mujeres que ratifican ese comportamiento porque también fueron víctimas de acosos verbales, sin consecuencias físicas”, expresó la fiscal que lleva adelante la causa, Martina Cedrés.

“Tenemos la suficiente evidencia para elevar la causa a juicio y que se determine su culpabilidad. Contamos con pericias psicológicas que prueban los traumas que todavía padecen las víctimas, además de que los profesionales de la salud que comprobaron las lesiones corporales”, apuntó la fiscal.

La denuncia de una de las víctimas

María Luján Aguirre, de 39 años, trabajó en la municipalidad de Gilbert desde 2019, en el área de prensa. “Al principio la relación era distante, él siempre se mostraba como una persona paranoica, insegura. Entonces tenía una manera agresiva de dirigirse, generaba un poco de miedo”, expresó la mujer.

El calvario comenzó cuando volvió la presencialidad y los empleados empezaron a realizar sus tareas desde el establecimiento. “Primero fueron constantes insinuaciones, palabras desubicadas. Saludaba con un beso desagradable, te abrazaba y aprovechaba para deslizar la mano y tocarte”, contó María Luján.

Fue en febrero de 2021 cuando la situación se volvió una tortura. “Estaba preparando un mate en la cocina, que es chiquita, y él entró a preparar el suyo. Desde atrás me agarró la cintura y me pidió que me corriera. Como tenía gente en su oficina, se fue rápido y apoyó su mano en mi cola”.

Luego de esa situación, la mujer contó que se quedó paralizada. “Cuando volvió a quedarse solo, entré a su oficina, le dije que se había desubicado, me miró sonriendo y me respondió: “Si no te gusta, mirá, ahí está la puerta’. Muda quedé”.

El acoso fue creciendo. “Sabiendo que estaba en pareja, me llamaba a mi casa para invitarme a salir, para decirme guarangadas, un tipo repugnante, pero yo no podía hablar, me tenía amenazada con dejarme sin trabajo a mí y a mi papá, que también trabajaba en otra área de la Municipalidad”, manifestó.

Los abusos continuaron en varias oportunidades. Debido a esto, la joven sufrió problemas de salud. “Tuve ataques de pánico y de ansiedad, fui a ver a un psicólogo, que me derivó a un psiquiatra, me medicaron y sigo tomando tres pastillas por día para combatir la depresión, para poder dormir y para poder estar de pie”.

El hecho que desencadenó en la denuncia de la víctima

En mayo de 2021, Aguirre regresó a su trabajo. A mediados de mes, Constantino la convocó en su oficina para llamarle la atención por un error ortográfico en la página web. “Yo temblaba y empecé a llorar al lado de él y le pedí por favor que me comprendiera, que me costaba mucho trabajar en esas circunstancias”.

“Se levantó, me agarró por atrás y me empezó a manosear y me repetía ‘tené mucho cuidado con lo que decís’. Hasta hoy yo me pregunto por qué nunca reaccioné, por qué no le tiré algún objeto”, expresó la mujer.

Entre llantos y súplicas, Constantino la empujó a Aguirre contra el escritorio. “Nunca había llegado tan lejos como esa vez. Con su mano hizo abuso carnal”, contó la mujer. Y agregó: “Ese día volví llorando a casa, después fui a la psicóloga y le conté la verdad, luego hablé con mi marido e hicimos la denuncia en la fiscalía”.

A Aguirre le dieron licencia hasta agosto -período en el que bajó 17 kilos-, y luego se extendió a diciembre de 2021, cuando la terminaron echando.

Marchas contra Constantino

Días atrás hubo una marcha a la Municipalidad, mayoritariamente realizada por mujeres, con carteles que exigían “Basta de impunidad”, “Nunca más tendrán la comodidad del silencio”, “La red feminista está alerta: juicio y castigo”.

La fiscal precisa que la elevación a juicio se realizará entre esta semana que se inicia y la siguiente, “con lo cual se estima que la fecha fijada de proceso será para agosto o septiembre de este año. De ser hallado culpable, que es lo más probable, afrontará una pena efectiva de entre cinco y quince años”.

Fuente TN