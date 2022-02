Solicitaron prisión perpetua para un acusado de prender fuego a su ex pareja y matarla

Este jueves, una fiscal de juicio pidió que se condene a prisión perpetua a un hombre acusado de prender fuego a su ex pareja tras una discusión ocurrida en 2019 en una casa de la localidad de Ingeniero Budge.

El pedido de la fiscal Olga Rocovich recayó sobre Leonardo Víctor Zeniquel de 40 años de edad, quien es juzgado por el “homicidio calificado por el vínculo en contexto de violencia de género” de Vanesa Caro de 38, madre de cuatro hijos.

En tanto a su turno, la defensa de Zeniquel solicitó la absolución del acusado ante el Tribunal Oral Criminal 6 de Lomas de Zamora, a cargo del debate.

Más tarde, luego de los alegatos de las partes, el acusado pronunció sus “últimas palabras” y a los gritos sostuvo que las dos hermanas de la víctima que declararon en el juicio eran una mentirosas.

Por último, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el 3 de marzo próximo cuando dará a conocer su veredicto.

El debate comenzó el lunes pasado cuando declararon Carolina y Carla, las hermanas de Vanesa. “Mi hermana vivía un infierno, pero lo ocultaba por el miedo que le tenía a su pareja y negaba que los golpes se los hacía él”, dijo Carolina.

“Mi sobrino gritaba ‘tía andá a ver a mamá, mi papá le prendió fuego’”, describió la mujer, testigo presencial de los hechos, y aseguró al tribunal que cuando llegó a la casa que su hermana alquilaba la encontró con la ropa y parte del cuerpo quemado.

“Me dijo delante de él que ella se había quemado pero yo sabía que no fue así. Recién cuando la pude ver en el hospital me contó la verdad. Me dijo que le tenía miedo por eso no quería decir que él la prendió fuego”, afirmó Carolina.

Mientras que Carla coincidió con Carolina y contó que su sobrino le comentó que su padre “prendió fuego” a su madre. “Siempre sufrió episodios de violencia. En 2018, después de la fiesta de cumpleaños de la nena le pegó y tuvimos que hacer la denuncia”, recordó.

El hecho que se debate ocurrió la mañana del 2 de marzo 2019, en una casa situada en calles Limay y Bustos, de Ingeniero Budge, donde Vanesa estaba junto a sus cuatro hijos, todos menores de 10 años, y comenzó una discusión con Zeniquel, de quien estaba separado hacía casi un año.

De acuerdo al relató Carolina, los chicos vieron cuando el hombre “le tiró alcohol, le puso la traba y la prendió fuego”, tras lo cual no los dejó salir de la vivienda. “Los nenes de ella nos avisaron que el papá había prendido fuego a la mamá, ellos cuentan que se estaban peleando, el nene de diez años dijo que el papá vino loco”, precisó.

Además, señaló que luego de que sus sobrinos pudieron salir de la casa y se fueron corriendo hasta la suya a contarles lo que había sucedido, ella concurrió rápidamente al lugar del hecho.

“Cuando llego a la casa ya le habían apagado las llamas pero tenía un poco de fuego al costado, el pelo y la cara prendidos”, aseguró, y agregó que “él estaba al lado de ella y le decía ‘Vanesa quedate tranquila, no tenés nada’”.

Vanesa fue llevada en primera instancia por Carolina a una “salita del barrio” y luego la trasladaron en ambulancia al hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, donde la derivaron al hospital Posadas de El Palomar, partido de Morón, en el que estuvo internada hasta septiembre cuando murió producto de la gravedad de las quemaduras sufridas.

En tanto, efectivos de la comisaría 10ma. de Ingeniero Budge aprehendieron como principal sospechoso a Zeniquel, a quien le falta una pierna y camina con muletas.

El personal de Policía Científica que realizó los peritajes en el interior de la casa secuestró una botella transparente de plástico y dos encendedores.

Fuente Infobae