Suspendieron a la jueza de Chaco que amenazó de muerte a un albañil que le reclamaba el pago de una deuda de $300.000

De forma unánime, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento del Chaco decidió aceptar la acusación realizada por el procurador general, Jorge Canteros, y el procurador general adjunto, Miguel Fonteina, contra la actual jueza de Niñez, Adolescencia y Familia N° 1 de Villa Ángela, Laura Verónica Buyatti, suspendiéndola de su cargo.

La jueza Laura Buyatti había sido denunciada por amenazas agravadas y abuso de autoridad, que se establecen en los artículos 7°, inciso e, y 8°, inciso f, de la Ley 33-B. Por este motivo, la magistrada fue suspendida de su cargo y se continuará con el proceso legal.

“Te meto un tiro en la cabeza”: La fuerte amenaza de la jueza hacia el albañil

La jueza del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia 1 de Villa Ángela le había enviado un audio al albañil que le realizó unos trabajos a su ex marido amenazándolo para que le deje de pedir la plata que le debían. El hombre, Marcelo Acosta, denunció este acto y aseguró que le deben una suma cercana a los 300 mil pesos.

“Te mando en cana toda la feria”, “te encajo un tiro en la cabeza” y “yo manejo el poder”, fueron algunas de las frases que la jueza chaqueña le dijo al albañil, que le reclamaba una deuda por los trabajos que le había hecho a su exmarido, en una serie de mensajes de audio. El caso provocó un fuerte revuelo y la Fiscalía abrió una investigación por amenazas agravadas y abuso de poder.

En el audio que se dio a conocer se la escucha a la jueza haciendo uso de su poder: “Vos me seguís mandando estos audios, son cuatro negros de mierda. Vos me seguís mandando estos audios, yo los agarro como prueba. Tengo todo confirmado. Vos me seguís molestando, te mando a la cana”, comienza la conversación.

“Usted me amenazó”, le contestó Acosta. “Son cinco negros de m… que arruinan el país”, le retrucó la Buyatti. “Yo quiero que su esposo me pague”, respondió el albañil.

En ese momento, Buyatti le vuelve a decir que su trabajo ya está pago y le vuelve a indicar que si la sigue molestando lo va a meter preso: “Enseguida te va a caer la cana, papi. Vos me seguís molestando, te juro que te hago pasar toda la feria en cana”.

El hombre siguió insistiendo y le aseguró que se encadenaría en su casa hasta que le pagara. Tras calificar este acto como “violación de domicilio”, la magistrada lo amenazó directamente con matarlo: “Vos te venís a encadenar a mi casa, yo salgo con un revólver y te encajo un tiro en la cabeza. Total, yo lo conozco al sistema, papi, yo tengo todos los poderes, yo manejo el poder”.

A pesar de que Acosta le pidió “que no la amenazara”, la jueza volvió a la carga: “Yo soy una jueza, así que conmigo atenete. Vos me nombraste, conmigo atenete a las consecuencias. No me mandes más, porque yo te mando hasta después de Año Nuevo, no, hasta después de la feria, que yo quedo de feria… ¿me escuchaste?”.

Fuente TN