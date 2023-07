“Te encajo un tiro en medio de la frente”: destituyeron a una jueza que amenazó de muerte a un albañil

Laura Verónica Buyatti fue destituida de su cargo como jueza de Niñez, Adolescencia y Familia en Chaco, tras un jury que se inició con la difusión de un audio explosivo en el que la ahora ex magistrada amenaza a un albañil que le reclama el pago de una deuda. “Te encajo un tiro en medio de la frente”, dice la ex jueza durante la conversación vía WhatsApp que analizó un Jurado de Enjuiciamiento.

El audio, que se viralizó en redes sociales, data del 21 de diciembre de 2022, según detalla la sentencia del jurado. Pasadas las 15 de ese día, Buyatti llamó a Marcelo Acosta. La ex jueza estaba enojada debido a que el trabajador había amenazado con encadenarse en su casa por una deuda de unos 300 mil pesos, que Buyatti negaba.

“Yo salgo con un revólver y te encajo un tiro. Yo tengo todos los poderes, manejo el poder”; “Te mando ya la cana”, dijo tras una primera llamada. Luego, volvió a comunicarse: “Yo soy jueza; conmigo atenete a las consecuencias. Hasta después de la feria en cana y encima quedo en feria yo”. “Te encajo un tiro en medio de la frente”, agregó.

En otros pasajes, Buyatti agravia al albañil y hasta da su nombre y apellido. “Andá a laburar, planero de mierda”; “Yo conozco el sistema, yo manejo el poder, papi, vos venís a violar mi domicilio y acá somos dos mujeres, Laura Buyatti y mi hija y vivimos solas. Me seguís molestando y te mando ya la cana”, dijo.

En el fallo, Daniel Zalazar, uno de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento que la juzgó, destacó que “la escucha del diálogo permite notar una persona locuaz, segura de sus expresiones, en la que, además, avanza en la descalificación de la persona con la que mantenía la conversación telefónica”.

“La magistrada acusada no desconoció en los audios ofrecidos como prueba ni su voz ni su autoría”, remarcó Zalazar. “Más allá de que con posterioridad Buyatti haya manifestado que se sintió intimidada por los anuncios de Acosta -siguió diciendo-, en el sentido de que irían a manifestarse en su domicilio, lo cierto es que del tenor de la conversación grabada no se advierte ni se infiere en modo alguno que al momento de entablar el diálogo haya sufrido algún amedrentamiento”.

Los argumentos fueron acompañados por todos los integrantes del Jurado y Buyatti fue destituida por unanimidad.

Antes, se defendió. Dijo que “estaba fuera de sí” y que quería “ponerles fin a los hechos que la involucraron” para evitar “sufrir acoso, hostigamiento y amenaza”. Aseguró que se sentía hostigada y en peligro por esta amenaza del albañil de encadenarse en la casa en la que la ex jueza vivía sola con su hija.

“Por ello es que con la sola intención de dar fin a los hechos que la involucraron públicamente, en algo en lo que esta no nada tenía que ver, con personas totalmente desconocidas, consigue el número de celular del que diera la nota periodística, lo llamó y se descargó con desmesura por lo ocurrido y de lo que fue víctima, todo ello con el propósito de evitar sufrir el acoso, hostigamiento y amenaza padecido”, explicó en descargos que llevaron como título “la verdad de los hechos” y “La provocación sin causa”.

“La doctora Buyatti reconoce que los términos utilizados no fueron apropiados para una magistrada ni para ninguna persona, pero estaba fuera de sí y no quería pasar por otro momento similar”, afirmó su defensa. Argumentaron, en esa línea, que la respuesta fue “proporcional a la agresión” y que cayó “en un ardid para provocar una priba que le podría generar problemas”.

La ex jueza, que tiene 51 años y veinte en el Poder Judicial, se desempeñaba en el juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N°1 de Villa Ángela. En marzo había sido suspendida de forma provisoria hasta que los siete miembros del Consejo de la Magistratura emitan una resolución.

Bugatti fue imputada por los delitos de amenazas agravadas y abuso de poder de autoridad en concurso ideal. El fallo de 126 páginas, al que tuvo acceso Infobae, la declaró culpable en términos del artículo 8, de la Ley 33-B que contempla la “conducta incompatible con la dignidad que el estado judicial impone”, bajo el marco del estándar del mal desempeño.

En el proceso, la ex magistrada planteó la invalidez de las grabaciones porque “fueron obtenidas de manera ilegítima, sin su consentimiento y sin autorización judicial, en clara intromisión a su esfera de intimidad y privacidad”. Los miembros del jurado, Zalazar, Íride María Grillo, Gloria Beatriz Zalazar, Ana Mariela Kassor, Jessica Yanina Ayala, Edgardo Gabriel Reguera y Carim Antonio Peche, desestimaron el planteo.

Sostuvieron, en cambio, que “restarle valor a la prueba es improcedente” y que Buyatti “no demostró que sus expresiones fueran falsas o inexactas; por el contrario, en su defensa y en los alegatos fue manifiesto el esfuerzo por justificar las expresiones extraídas de esas grabaciones como respuestas a una supuesta provocación de Acosta”.

Buyatti también manifestó que realizó la llamada luego de sentirse “intimidada por los anuncios de Acosta”, en el sentido de que irían a manifestarse en su domicilio, un temor que no se advierte en la conversación grabada, remarcaron los miembros del jurado. A la vez, Peche consideró que “tampoco puede ser causal de justificación del mal desempeño la condición de mujer y convivir sola con su hija menor”.

Los abogados de la jueza, que hizo uso del derecho de no declarar, apelarán el fallo que ordenó la destitución de la jueza. Uno de los defensores, Marcelo Chávez, explicó que lo harán porque se trató de una sentencia “excesiva”.

El audio competo de la ex jueza Laura Verónica Buyatti

LVB: ¿Che Tapecito fíjate que mierda es todo eso, papelito picado o qué?

Albañil: Esos son los trabajos que él nos venía pagando y que nos venía quedando la colita

LVB: Aja, la colita te voy a dar

Albañil: No me amenace, yo no le hago nada, doña

LVB: Me nombraste en un medio público.

Albañil: Yo a favor de usted, porque su esposo me dijo que yo le iba a ir a quemar su casa, nada que ver

LVB: No es mi esposo, ya te dije o querés que te haga la diferencia, no te puedo hacer la diferencia porque sos burro, disculpame

Albañil: Si él toda la vida me dijo que era su esposo

LVB: No, no, no. No puedo discutir con un burro, por qué voy a discutir con un burro. Yo soy jueza, conmigo atenete a las consecuencias

LVB: Te mando la cana, enseguida te va a caer la cana. Te juro que te hago pasar toda la feria en cana… Yo salgo con un revólver y te encajo un tiro. Yo tengo todos los poderes, manejo el poder… Te mando ya la cana.

LVB: ¿Escuchaste? ¿No me faltaste el respeto? Nombraste mi nombre en un medio público, a una jueza

Albañil: Queremos nuestra platita, que nos paguen doña, nada más

LVB: Anda a luburar papi, planeros de mierda

Albañil: Yo laburé doña, con su esposo. Yo no le miento

LVB: Vos me seguís mandando estos audios, son cuatro negros de mierda, yo los agarro como prueba, tengo todo armado. Vos me seguís molestando, te mando a la cana, te mando del **** ¿Escuchaste? Me seguís molestando con estos audios. ¿Sabés cuántos eran tu movilización social que yo vi hoy? Eran negros de mierda que arruinan el país

Albañil: Yo lo único que pido es que su marido me pague

LVB: No es mi esposo. Se te pagó. Mañana se te manda una nota, enseguida te va a caer la cana, papi

Albañil: Yo no estoy buscando problemas

LVB: Vos seguís molestando, te juro que te hago pasar toda la feria en cana. ¿Vos sos ***? Yo soy diez veces más ***. Yo soy mujer, estamos en la era de la mujer. Ayer a las diez de la noche me cayó la policía, diciéndome que vos ibas a venir a encadenarte a mi casa. Vos venís a encadenarte a mi casa, yo salgo con un revólver y te encajo un tiro en la cabeza, total, ¿sabés qué? Yo lo conozco al sistema, yo tengo todos los poderos, yo manejo el poder y vos venís a violar mi domicilio particular. Soy Laura Buyatti y acá estoy. Yo y mi hija, somos dos mujeres que vivimos solas. ¿Me seguís molestando? Te mando ya la cana

