“Te voy a matar”: Condenado por apuñalar a su vecino, a quien acusó de ser amante de su ex esposa

En una audiencia celebrada este jueves, la Unidad Fiscal de Delitos Flagrantes II, dirigida por Ernesto Salas López, presentó un acuerdo de juicio abreviado que firmó junto a C.O.S (45) y su abogado defensor, con la conformidad de la víctima. El imputado llegó a esta etapa de la investigación acusado de haber agredido con golpes y cuchillazos a un vecino (20) al que acusaba de mantener una relación sentimental con su ex esposa (48) con quien seguía conviviendo, pero ya estaba divorciado. Sucedió durante la madrugada del pasado 1º de agosto, en un edificio de calle Santa Fe al 800, barrio Norte de la Capital.

La auxiliar de fiscal, Cyntia Bono, se encargó de relatar los términos del convenio. Primero narró detalladamente cómo fue el hecho (ver aparte) y a continuación enumeró las pruebas recabadas para probarlo. A su vez, precisó que las partes pactaron que C.O.S sea condenado a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional por ser autor de los delitos de violación de domicilio, amenazas agravadas por el uso de arma, lesiones graves y daño intencional. Además, se le impusieron reglas de conducta.

Por su parte, una vez que el acusado reconoció su culpabilidad en el hecho, la jueza aceptó y declaró admisible el acuerdo pleno de juicio abreviado, dejando firme la sentencia ya que las partes renunciaron a imponer recursos de apelación.

El caso

El 1 de agosto de 2023, a horas 3:30, C.O.S fue desde el departamento donde vivía con su ex pareja, en Santa Fe al 800, hasta el departamento de al lado. Comenzó a gritar, a golpear fuertemente la puerta y cuando el joven que reside allí abrió el imputado ingresó, lo acusó de mantener una relación sentimental con su ex esposa y con un cuchillo de cocina lo amenazó de muerte: “Te voy a matar, vos te cogiste a mi mujer, sos un hijo de puta, te voy a hacer cagar, yo tengo el chat; no me tomés de pelotudo, te pasás a mi departamento”.

Después le tiró un puntazo y lo hirió en el glúteo izquierdo; luego le pegó un cabezazo que le quebró el tabique nasal y le ocasionó un corte en el pómulo derecho; y le siguió lanzando puntazos, uno de los cuales le produjo un corte en el dedo anular de la mano izquierda. A continuación C.O.S se retiró del departamento, por lo que la víctima puso llave a la puerta y llamó a la Policía.

Pero a los pocos minutos, mientras el joven estaba en el baño limpiándose las heridas, el agresor se pasó desde el balcón de su departamento hacia el balcón de la víctima, rompió los vidrios y la puerta y entró por allí nuevamente.

Ante esto, el muchacho salió a buscar ayuda y mientras el ahora condenado salía detrás de él, ambos se encontraron con un policía que bajaba del ascensor junto a la mujer, quien también había llamado al 911 y bajó a buscar ayuda. De inmediato, efectivos aprehendieron a C.O.S.