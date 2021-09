“Te voy a prender fuego, a vos y a tu pibito”: murió un bebé que fue prendido fuego junto con su madre

Laura Delgadillo, de 20 años, y su hijo Lian, de apenas un año y medio, estaban el sábado en la puerta de su casa de Rafael Castillo. Recién habían llegado de pasear con Agustín Sayago, el novio de Laura, que estaba en el interior de la humilde vivienda preparando el mate. Sin embargo, cerca de las 20, la tranquilidad del barrio se vio interrumpida por el grito de otra mujer: “Acá estás hija de puta”.

La que gritó el insulto fue Liz Magnolia Ortega, de 22 años, la ex pareja de Sagayo y, al mismo tiempo, amiga de toda la vida de Laura. En su mano derecha tenía una botella de alcohol y en la otra, un encendedor. En pocos segundos prendió fuego al bebé y a su mamá, y luego escapó. Las víctimas gritaron desesperadamente hasta que un grupo de vecinos logró ayudarlos y llevarlos hasta el hospital. Para apagar las llaman que envolvían al nene, tuvieron que tirarlo en una zanja con agua estancada.

Mientras Laura este lunes aún permanece internada en grave estado, esta mañana se confirmó la muerte del pequeño Lian: tenía el 90% de su cuerpo quemado.

La trágica secuencia del ataque a Laura y su hijo quedó grabada en una cámara de seguridad privada que ya está en manos del fiscal Luis Brogna de UFI N°3 Especializada en Violencia Familiar y de Género de La Matanza. En las imágenes, a las que accedió Infobae, se ve el momento en que Ortega prendió fuego a sus dos víctimas. Lo curioso, es que Zayago no ayudó a su pareja y al chiquito, sino que tomó su moto y huyó del lugar.

“Creemos que fue por miedo, que se asustó. No sabemos. Pero él no tiene nada que ver porque se ve claramente que la que los prende fuego es la chica”, dijo a Infobae Gabriel, el tío de Laura. Dos vecinos que asistieron a Laura y a su hijo, dijeron que, antes de quedar internada, la joven les aseguró: “Fue Liz, fue la ex novia del Agustín porque estaba celosa”.

Algunas horas después del ataque, la Policía bonaerense logró detener a la agresora y a su actual novio, Alberto Adolfo Gerasimchuk, acusado de ayudarla a escapar tras haber prendido fuego a Laura y a su hijo. Los dos estaban en una casilla en la zona de Mariano Acosta. Según comprobó el fiscal, la pareja tenía en su poder dos reservas para escapar en micro hacia Paraguay.

Las autoridades también encontraron a Sagayo, que estuvo aprehendido unas horas y luego fue liberado. “Dijo que vio a su ex y que salió a perseguirla, que la vio subirse a una camioneta y que el hombre que estaba con ella lo amenazó con un arma”, detallaron las fuentes.

“Todas las evidencias que tenemos nos dan la pauta de que el ataque fue premeditado. Evidentemente, la mujer y su novio habían ideado el ataque varios días antes y su intención era fugarse al exterior”, explicó una fuente de la investigación.

Amigas de toda la vida

“No podemos creerlo porque a ella la conocemos de toda la vida. Las dos iban juntas al colegio y se querían mucho. Incluso Liz llegó a vivir en la casa que compartían Laura y Agustín, pero se ve que algo pasó en el medio, algo de lo que nosotros no estábamos enterados”, contó Vanesa, la mamá de Laura mientras intenta encontrar alguna explicación a lo sucedido y llora la muerte de su nieto Lian.

Según la reconstrucción judicial, Liz Ortega había estado en pareja con Sagayo durante un tiempo hasta que el año pasado se separaron. Unos meses después de la ruptura, Laura ingresó a la vida del hombre y se fueron a vivir juntos. Esa situación fue la que habría desencadenado la ira de la agresora.

Varios testigos que hablaron en sede judicial reconocieron que Laura recibió distintas amenazas por parte de su ex amiga, previas al ataque sábado. Incluso, una persona allegada a las víctimas dijo que, en una de esas advertencias, Ortega le escribió por privado en una red social un mensaje donde le anticipaba lo que iba a hacer: “Te voy a prender fuego vas a ver, a vos y a tu pibito. Me las vas a pagar, amiga”. Un episodio anterior incluso llegó a una pelea. “Vos me sacaste el novio”, le recriminó la ahora detenida en esa oportunidad.

El fiscal Brogna tenía previsto indagar a los dos detenidos este mediodía por el delito doble intento de homicidio, aunque esa calificación cambio a media mañana luego de que desde el Hospital Paroissien de Isidro Casanova confirmaran que Lian murió a causa de las quemaduras. Por su parte, Laura sigue en terapia intensiva y los médicos aguardan que se estabilice para poder trasladarla al Instituto del Quemado de la Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, Ortega y su cómplice, ambos de 22 años, fueron imputados por el delito de doble homicidio agravado por alevosía, uno en grado de tentativa. Se negaron a declarar y ya fue pedida la detención para ambos aunque la causa recaerá en UFI especializada en Homicidios en los próximos días.

A los investigadores no les cuadra que la mujer haya ido a atacar a un ex amiga por quien fuera su pareja acompañada por su novio. “Todos indican que el ataque fue por celos pero el episodio fue demasiado violento”, describieron las fuentes asombradas, y concluyeron : “En 25 años nunca vi un crimen así, a un nene que no había cumplido ni dos años”.

Fuente Infobae