“Tengo miedo que nos mate”: preventiva para el hombre que apuñaló a los hijos de su ex pareja

Este viernes, 25 de junio, el Ministerio Publicó Fiscal (MPF) obtuvo la prisión preventiva por el término de cuatro meses, para el hombre que el jueves 24 de junio hirió a puñaladas a los hijos de su ex pareja en el barrio Villa 9 de Julio, de la Capital.

La medida se dictó en el marco de una audiencia requerida por la Unidad Fiscal de Violencia Familiar y de Generó I, a cargo del fiscal José Augusto Zapata.

En primer término, se acordó la legalización de la aprehensión del acusado, Carlos Alberto Padilla (26), alias “Cafú”, para después pasar a la formalización de la investigación y formulación de cargos.

El representante del MPF, el fiscal auxiliar Enzo Abdo, le imputó los delitos de tentativa de homicidio en contra de una de las víctimas, una niña de 10 años, y lesiones leves en contra de su hermano, de 5. En ambos casos, las calificativas están agravadas por alevosía y estar vinculados.

En tanto que, entre las medidas de coerción, el MPF planteó el peligro de fuga y entorpecimiento de la causa. “Se espera una pena alta, de cumplimiento efectivo”, manifestaron desde la fiscalía, que solicitó una prisión preventiva de seis meses.

Al finalizar tomó la palabra la ex pareja de Padilla y madre de los menores apuñalados. Y expresó, angustiada y preocupada: “Quiero que no salga. Tengo miedo por mí y por mis hijos, que nos mate. Mi hija está en terapia intermedia (fue intervenida quirúrgicamente). No puede dormir. Me dice ‘me despierto y lo veo pegándole a mi hermano’”.

El hecho

De acuerdo a la investigación realizada hasta ahora por el MPF, el violento episodio se registró el último jueves 24 de junio, alrededor de las 13.30, en el domicilio de la ex pareja del acusado, ubicado sobre avenida Martín Berho, en Villa 9 de Julio.

Los hijos de la mujer, un niño de 5 años y una niña de 10, se encontraban solos en la vivienda porque ella había salido a comprar medicamentos. En un momento ingresó el sujeto con un arma blanca y los atacó: primero al pequeño y después a la nena, que salió en defensa de su hermanito. Luego el agresor se dio a la fuga.

Rápidamente, los menores salieron a la calle a pedir auxilio y los trasladaron en un auto particular hacia el Hospital Avellaneda, pero dada la gravedad de las heridas fueron derivados al Hospital de Niños, donde aún permanecen.

Efectivos de la Comisaría 10, que hacían recorrido de prevención por el lugar, observaron un movimiento inusual en la puerta de la casa y se acercaron. Una tía de los niños les dijo que habían sido apuñalados.

Los policías pidieron colaboración del 911 y, tras buscar intensamente al violento, lo hallaron en una propiedad de la zona, escondido arriba de un árbol. De inmediato se procedió a su aprehensión. Permanecerá detenido en el penal de Villa Urquiza.

Entre las evidencias recolectadas por el MPF, se encuentran la denuncia policial de la madre de las víctimas, el secuestro de un cuchillo con manchas de sangre, la declaración de familiares y el informe del Cuerpo Médico Forense del MPF, que constató las graves lesiones.