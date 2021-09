Tras la fuga de Rejas, piden la detención de las hermanas y la novia del femicida

Tucumán.- La familia de Milagros Avellaneda no encuentra paz, luego de que Roberto Rejas, el acusado y condenado por el homicidio y desaparición de la joven y su hijo Benicio, se fugara en la noche del lunes de la dependencia de Bomberos de la Capital donde se encontraba alojado.

Silvia Furque es la abogada querellante y durante el mediodía del martes contó las pocas novedades que se tienen sobre la huida del acusado. “Están tomando todas las medidas, se que quieren ofrecer recompensa, que ojalá sea un monto considerable para que alguien lo piense y no una de $2 por la que nadie va arriesgar su vida para denunciar si no es algo que tiente realmente”, comenzó señalando sobre el anuncio que el Gobierno de la Provincia hizo minutos después, cifra que rondaría los $2 millones de pesos.

Luego, tras afirmar que la búsqueda de Rejas ya es una cuestión nacional, la letrada se refirió a los detalles de la fuga del ahora prófugo. “Creo que se volvió a perder tiempo, porque no estoy segura de que se haya escapado a las 21:40 como dicen. A esa hora se dieron cuenta que no estaba, lo que quiere decir que salió a las 20, no sé. Si uno se imagina, hasta que se comunica, hasta que informan a Tribunales, hasta que pusieron medidas, hasta que dieron aviso a toda la Policía de Tucumán ya eran más de la 1 de la madrugada. Lleva horas de ventaja”, analizó.

Y agregó: “Se habla de que tres amigos fueron a visitarlo y no tomaron ni nombre, ni apellido ni dirección, nada de las visitas”, contó indignada. Esto, según el ministro de Seguridad, Claudio Maley, también se encuentra bajo investigación.

Al ser consultada sobre la razón de que Rejas haya sido alojado en un lugar que no era apto para albergar a detenidos, Furque señaló que esto era algo provisoria hasta la lectura del fallo, prevista para la próxima semana. “La lectura del fallo va a ser el día 7 de octubre y de ahí iba a salir el traslado a la cárcel. Se suponía que era algo provisorio, lo que no se imaginaba la Sala es que Bomberos no tenga un calabozo. No tiene nada con rejas que lo cobije a Rejas”, cuestionó. Y añadió: “Tiene unos semejantes ventanales que dan al pasaje, con muy poco tránsito por donde pasa la vía y hay una escuela. No sé sabe si saltó hacia ahí. Después se habla del baño en un primer piso, con un ventiluz. Pero no sé el tamaño para saltar desde ahí”, se preguntó.

“Lo que es cierto es que hay que detener a las hermanas. Es la única manera, cuando vea que su familia está presa, se entregue. Pero si cometen los mismo errores que cometieron cuando fue el hecho, que solamente se centró en Rejas y se dejó al padre y las hermanas, así desaparecieron dos cuerpos. Es más fácil desaparecer un vivo que dos muertos”, lanzó para luego confirmar que junto a Amalia, madre de Milagros, solicitaron la detención de los familiares del prófugo. «Esta querella ha pedido la detención de las hermanas y su novia. Ojalá que se detenga a la novia que tiene una fundación. Si maneja una fundación maneja plata, subsiste de subsidios. Tiene dinero para solventar todo el tiempo que esté (por Rejas) hasta estar alojado en un lugar seguro”, aseguró.

Por último, sobre algunas versiones de que había recibido llamados intimidatorios, Furque explicó lo ocurrido durante la tarde de ayer lunes.” A unos amigos los llamaron diciéndoles que había muerto o había sido asesinado uno de mis hijos. Me llamaron muchas veces y yo no atendía porque estaba en una audiencia. Tenía varias llamadas y cuando atendí me contaron que los llamaron y les habían dicho que habían matado a uno de mis hijos, que gracias a Dios está bien”, destacó para relatar el confuso episodio.

Fuente: El tucumano