Tucumán: comenzó el juicio por el crimen de un joven motociclista

Este martes 1° de noviembre de 2022, dio inicio el debate oral por el homicidio de Leandro Alí Valdez, de 20 años, ocurrido el 10 de octubre del 2017.

En el juicio actúa el fiscal Carlos Sale, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios II, asistido por Hugo Darío Campos, del equipo investigativo de esa Fiscalía.

Se trata de un debate en primera etapa, ya que el acusado era menor de edad al momento de los hechos; es decir, que será a los efectos de determinar su responsabilidad penal. La acusación es por el delito calificado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

En la primera jornada, entre otros testigos, declararon el padre de la víctima, personal policial que intervino en la escena del hecho y una profesional del Cuerpo Médico Forense (CMF) del Ministerio Público Fiscal (MPF), quien practicó la autopsia al cuerpo de la víctima.

«No tuvo que haber pasado lo que pasó esa noche. Siento una angustia inmensa de haber perdido a mi hijo de esa manera. Con 20 años no debería haber muerto. Era un chico bueno que nunca tuvo problemas. Que lo hayan arrebatado de esa manera no tiene justificativo. Agradezco a la Fiscalía, porque que si no fuera por ellos, y no estaría sentado aquí. Le pido al jurado que tome una medida ejemplar», dijo el progenitor de la víctima mortal.

El hecho

El 10 de octubre del 2017, a las 22:00 horas, Leandro Alí Valdez, de 20 años, regresaba a su hogar en una motocicleta Honda CB1, por la calle Paraguay al 4000, cuando se encontró con el menor IDT, quién con intenciones de producirle la muerte, sacó de entre sus ropas un arma de fuego y efectuó un disparo que impactó en el rostro del joven motociclista, quien fue trasladado al hospital Padilla donde quedó internado, falleciendo el 13 de octubre del 2017 como producto de las lesiones ocasionadas por el disparo.

Inmediatamente después de producido el hecho homicida, un cómplice ayudó al menor a escapar conduciendo una moto en la cual ambos se dieron a la fuga con rumbo desconocido.