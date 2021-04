Tucumán: detienen a acusado de golpear salvajemente con un palo a su pareja embarazada

El atacante amenazó de muerte a la mujer para que no lo demandara y le exigió que culpara de la agresión a su ex.

La víctima, que primero había denunciado a otra persona por los ataques que se produjeron en marzo pasado, fue rescatada durante un operativo efectuado por la UFI de violencia de Género II del Centro Judicial Capital.

Durante la tarde de este sábado 24 de abril, se llevó a cabo una audiencia solicitada por el Ministerio Fiscal a los efectos de formalizar la apertura de la investigación, formalizar cargos y requerir la prisión preventiva en contra de un hombre acusado de graves actos de violencia hacia su pareja. C.P., de 41 años, había sido aprehendido el viernes en su domicilio por efectivos de la división violencia de género de la policía, en un allanamiento ordenado por la Unidad Unidad de Violencia Familiar y de Género II de la capital, a cargo del fiscal Nicolás Salas. La medida se concretó en el marco de una causa iniciada a principios de marzo pasado, tras la denuncia radicada por la víctima y por la cual se encontraba detenido otro hombre con quien la mujer había tenido una relación anteriormente.

El caso

El día 3 de marzo de 2021, la mujer, que en esos momentos estaba embarazada de 37 semanas, denunció haber sido brutalmente golpeada con un palo por un hombre. Su declaración se dio mientras era asistida por médicos de la maternidad ya que, producto de esos ataques, el parto se le había adelantado. La víctima estaba acompañada por un hombre que decía ser su hermano y juntos señalaron al ex novio de la mujer como el autor de la golpiza. Tras tomar intervención en el hecho, la fiscalía abrió un proceso contra el sujeto que actualmente se encuentra con arresto domiciliario. Sin embargo, esa primera línea fue diluyéndose con el avance de la investigación y los testimonios de vecinos que aseguraban que el individuo que decía ser hermano de la mujer, era en realidad su actual pareja y padre de sus dos hijas. La teoría del caso tuvo su giro en la tarde del viernes mientras los investigadores, junto a profesionales del Equipo de Contención y Asistencia a la Víctima, entrevistaban a la denunciante. Durante la charla con la psicóloga, la mujer terminó por quebrarse y admitió que el nuevo sospechoso no era su hermano sino su pareja, y que el brutal ataque se lo había propinado él. También manifestó que luego de la golpiza el hombre la amenazó de muerte para que no lo demandara y que culpara de la agresión a su ex de lo contrario iba a matar a las niñas. Tras este duro relato, desde la fiscalía se dispuso la pronta detención del individuo.

Formulación de cargos y medidas privativas de la libertad

Luego de ser capturado, el agresor compareció en la audiencia celebrada este sábado. En la misma, la UFI conducida por el fiscal Salas imputó al sujeto por los delitos de Lesiones leves agravadas por el vínculo en concurso real con el delito de amenazas coactivas, dando lugar al auxiliar Gonzalo Guerra que presentó una serie de evidencias entre las cuales figuran los informes médicos que constatan las lesiones y un informe elaborado por la el gabinete psicosocial del MPF donde se consigna que la mujer se encuentra en riesgo altísimo en función de la violencia sistemática y cíclica a la que está sometida tanto ella como las hijas.

Tras ello, el funcionario solicitó la prisión preventiva por 120 para el acusado, pedido que fue fundamentado en la necesidad de garantizar el debido proceso, en virtud del riesgo de entorpecimiento de la investigación y los antecedentes penales con los que cuenta el agresor.

La medida coercitiva fue concedida por el juez interviniente que dispuso el alojamiento del hombre en Villa Urquiza. Con respecto a la mujer, fuentes del caso señalaron que la misma se encuentra contenida y alojada en un hogar y que se arbitraron todos los medios necesarios para el resguardo de su integridad física y la de las menores.