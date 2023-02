Tucumán: pasan a disponibilidad a los policías que pidieron coima a una familia cordobesa

Se trata de tres efectivos policiales de la Patrulla Vial Sur, que durante un control vehicular obligaron a una familia de cordobeses a realizar una transferencia bancaria de $42.000.

Al respecto el jefe de policía, comisario General Julio Fernández mantuvo una reunión de urgencia con el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa.

«se procedió a separarlos de sus funciones mediante una resolución de Jefatura de Policía, su situación es de disponibilidad. Estas medidas se tomaron este mismo domingo que se conoció el hecho y el día lunes estas personas fueron notificadas» relató el jefe de policía.

Además, enfatizó que no se tolerará ningún accionar indebido por parte de los empleados policiales: «Desde la fuerza policial no se va a tolerar ningún tipo de mal accionar que tenga la policía, se va a trabajar inmediatamente como lo hicimos ahora cuando tomamos conocimiento a través de las redes sociales siguiendo las directivas del gobernador Osvaldo Jaldo y el Ministro de Seguridad”.

El caso

Natalia Martínez y Cristian Cervantes iban en su auto cuando los paró un control en la ruta 157. Una vez que los agentes verificaron que los papeles estaban en orden procedieron a inspeccionar el vehículo y fue ahí cuando comenzaron los problemas. “Detectaron una rotura en el paragolpe y nos dijeron que no podíamos circular así porque era muy peligroso. Uno de ellos se acercó a mi marido y le dijo ‘tenes dos opciones: te retengo el vehículo o pagas una multa de $96.000’”, contó Martínez, en diálogo con el diario La Gaceta.

La mujer relató, además, que luego le pidieron que transfiera $42.000. “Cuando fui a buscar mi teléfono del auto para hacer el depósito, porque desde el de mi pareja no podía, aproveché y les saqué una foto a los oficiales. Uno de ellos se dio cuenta y la situación se tornó muy violenta. Me quiso agarrar el celular y yo me opuse. Finalmente, nos dejaron ir, pero uno de ellos nos amenazó diciéndonos ‘tengan en cuenta que tenemos contactos en otros controles’”, sostuvo. “Nosotros somos conscientes de que no deberíamos haberle entregado el dinero, pero fueron muy intimidantes y agresivos”, reconoció.

El incidente provocó que la pareja tenga que cambiar sus planes y decidiera volver a su provincia ese mismo sábado. “Imagínate lo que fue el regreso, teníamos miedo de lo que nos podía pasar en los otros puestos”.