Una joven murió en un choque junto a su ex en Tafí Viejo, pero su familia sospecha que fue un femicidio

Yamila Musa, de 21 años, había denunciado varias veces a Leonardo Díaz y por eso la Justicia le había impuesto una restricción perimetral que no cumplía. La madre de la víctima está convencida de que no se trató de un accidente: : “Él la mató".

“Si algún día me pasa algo, sabé que el que me mató fue él”, le dijo meses atrás Yamila Díaz Musa a su mamá. Su expareja, Leonardo Díaz, la acosaba y amenazaba de muerte constantemente pese a tener una restricción perimetral y varias denuncias por violencia de género radicadas en la Justicia.

El lunes 17 de julio, la joven de 21 años había salido a un bar con sus amigos en Tafí Viejo. Díaz fue al lugar y empezó a molestarla, así que ella decidió ir a donde estaban sus hermanos. Cuando volvía a su casa, la interceptó y obligó a irse con él a los golpes. Ambos se fueron en moto y dos cuadras después chocaron contra un poste: ella murió y él salió ileso.

Aunque la causa fue caraturada como “muerte por accidente de tránsito”, la familia de Yamila pide justicia y el cambio a femicidio, ya que sospechan que el episodio fue intencional.

“Me quieren hacer creer que fue un accidente, pero ella no se fue queriendo de ahí. Él me la mató”, expresó en diálogo con TN Sandra Musa, la mamá de la víctima.

Esa madrugada fatal la joven ya había intentado esquivar a su ex. Según el testimonio de Ismael, hermano de Yamila, “él la zamarreó y se la llevó de prepo”. De hecho, un hombre que estaba en la zona en el momento del accidente aseguró que “a él se lo veía que iba directo al poste, pero no le pasó nada”.

Minutos después del siniestro, un agente municipal le dio aviso a la familia de Yamila. “A los veinte minutos un policía me dijo ‘el que mató a su hija ya está preso, la tiró de la moto’”, contó Sandra. Sin embargo, cuando llegó a la comisaría, le aseguraron que Yamila había sido víctima de un accidente de tránsito.

“Uno me decía una cosa, después otra. Ahí les dije que la persona que se la llevó en la moto tenía antecedentes de violencia, que quería hacer una denuncia en ese momento, pero no me la querían tomar”, detalló. Tras varios intentos, finalmente pudo radicar la denuncia y contó el contexto violento que sufría su hija. Además, solicitó una medida para que Díaz no se acerque a la familia.

Cuando el personal policial llegó a la Avenida Roca, constató que la estudiante de Farmacia no tenía signos vitales, pero no entregaron su cuerpo a los familiares, sino que les informaron que ellos debían encargarse de hacer el traslado: “Mi hijo tuvo que ir a levantar el cuerpo y llevarla a una sala velatoria. Le vendamos la cabeza y le sacamos la ropa mojada porque después del accidente que no fue, permaneció tendida bajo la lluvia”.

La joven tenía 21 años. (Foto: Sandra Musa)

En ese sentido, cuestionó la actitud de las autoridades: “Decían que así manejan el protocolo en accidentes de tránsito. No creo que sea así, pero de ser así, me parece inhumano el destrato que tienen para con la familia y con la víctima”.

Por su parte, Díaz estuvo detenido 24 horas y luego fue liberado. “Los fiscales determinaron que no había motivos para que él siguiera preso. Mientras yo velaba a mi hija, me enteraba que él estaba suelto”, se quejó Sandra.

Tras el accidente, no hubo autopsia

Como los médicos forenses determinaron que Yamila había muerto producto del accidente, la fiscalía no pidió que se realice una autopsia. La familia insiste con que se lleve adelante el procedimiento de todas formas, ya que varios testigos aseguraron que el agresor la golpeó durante el viaje.

“Es rarísima la actuación policial. Hubo solo un examen, pero por protocolo deberían haber hecho la autopsia. Nosotros ya solicitamos ser querellantes en la causa, todavía no obtuvimos respuestas por parte del Ministerio Público Fiscal. Necesitamos que nos aprueben para tener acceso al legajo y pedir la exhumación del cuerpo para que la hagan”, precisó José Sánchez Martínez, abogado que representa a la parte damnificada.

Asimismo, sostuvo: “Buscamos que se determine si hubo golpes, si hay escoriaciones de larga data, si hubo algún golpe con un objeto contundente. Esclarecer las causas de muerte porque en base a eso hay otros delitos de los que Díaz puede ser acusado”.

“La hipótesis que manejamos no es la del siniestro, sino que el muchacho produjo la muerte de Yamila. Tanto la opción del viaje de manera imprudente que le diera la muerta o intencionalmente, cualquiera de las dos causas es grave. No sabemos qué pasó en el lugar del accidente, pero esperamos conocer más detalles en las próximas horas”, remarcó Sánchez Martínez.

Denuncias y amenazas de muerte: los antecedentes de una muerte anunciada

Para la familia de Yamila, Leonardo Díaz es el principal sospechoso de la muerte de la joven. (Foto: Facebook)

Yamila había denunciado en múltiples oportunidades a Leonardo por violencia de género. “Le mandaba mensajes de que la iban a violar y la iban a matar. No cumplía las restricciones y ella me había advertido una vez. Me dijo ‘si algún día me pasa algo, sabé que el que me mató fue él”, lamentó su madre.

En esa línea, recordó el intento de asesinato que sufrió su hija en manos de Díaz en su casa: “La tenía encerrada en el dormitorio. La golpeó y la empezó a asfixiar. Cuando salieron del cuarto, estábamos todos sin saber lo que pasaba ahí. Ahí Yamila lo corrió de la casa y le dijo que lo iba a denunciar, que nunca más iba a pasar por eso, y ahora esto”.

La joven tenía 21 años y una beba en común con Díaz, a quien nunca reconoció ni se hizo cargo. Estudiaba Farmacia y trabajaba en el mercado municipal para poder mantener a su pequeña hija.

“Tenía sueños por cumplir, una vida por delante. Se desvivía por su hija. Hoy siento una impotencia tremenda porque no puede pasar lo que pasó con Yamila. Si hubo negligencia que se sepa. Quiero seguir creyendo en la Justicia porque velo por ella”, cerró la mamá.

