Un adolescente mató a su hermana mayor para defender a la mamá en una pelea por dinero para comprar droga

Un historial de adicción a las drogas y un enfrentamiento familiar que se salió de control fue telón de fondo de un salvaje crimen ocurrido ayer en horas de la tarde en la ciudad de La Plata, donde un adolescente de 16 años asesinó de al menos dos puñaladas en el cuello a su hermanastra mayor para defender a la mamá en medio de una pelea.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la calle 43 entre 25 y 26, en el barrio La Loma. Según trascendió en medios locales de la capital bonaerense, los investigadores creen que la víctima fatal -una mujer de 34 años identificada como Sabrina C.– ingresó a la vivienda por la fuerza y luego abordó a su madre en forma violenta para exigirle que le entregara dinero para comprar droga. Al escuchar la pelea, el menor intervino, trató de apaciguar los ánimos y como le fue imposible, aparentemente tomó un cuchillo de cocina e hirió de gravedad a la mujer.

Las primeras informaciones que trascendieron indicaron que al lugar concurrieron efectivos de la Seccional Nº4 y una ambulancia del servicio de Emergencias, que trasladó a la mujer con vida hasta el hospital San Juan de Dios. Sin embargo, los médicos no pudieron hacer mucho ante las lesiones en el cuello y Sabrina murió pocos minutos después. Fuentes del sanatorio señalaron al diario 0221 que una de las puñaladas afectó una arteria.

El expediente, calificado como homicidio, quedó a cargo de Carmen Ibarra, fiscal del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata. Según los primeros datos de la investigación, detrás del crimen se teje una historia de adicción a las drogas por parte de la mujer que fue asesinada. Es que según indicaron fuentes policiales y judiciales, su dependencia de los estupefacientes la llevó incluso a perder la custodia de sus dos hijos menores, quienes estaban a cargo de la abuela.

De acuerdo con el diario El Día, la mujer de 34 años aprovechó que en la casa no se encontraba la actual pareja de su madre, ingresó y comenzó a pedirle dinero de manera violenta. En ese momento, un chico de 12 años -también hermanastro de Sabrina- despertó al adolescente de 16 para avisarle lo que ocurría.

La familia designó como abogado a Julio Beley, quien planteará ante la Justicia que se trató de un caso de legítima defensa, ya que el menor habría sido golpeado también por su hermanastra en medio de la pelea. Por su parte, trascendió que la fiscal tendría decidido pedir formalmente la detención del acusado.

En Facebook allegados y personas que conocían a Sabrina lamentaron la situación y apuntaron a su adicción a las drogas. Una amiga de la víctima, expresó su pesar. “Lo siento mucho Chuby todos se van por lo mismo.. tristeza infinita. (…) Es un gran gran problema la falopa y lo que produce en el cerebro. Lamento todo, muerte de Chuby y la acción del hermano, pobrecito. Todo mal”, escribió la mujer, quien luego de su posteo, comenzó un intercambio de mensajes con otro usuario de la red social que se identificó como ex pareja de Sabrina.

El hombre contó en el hilo de mensajes que hace cuatro años había sido novio de la mujer y que al igual que ella, también fue un adicto. “Es mi ex novia, hace unos días que la tenia en mi mente. Hace 4 años que no hablaba con ella. Hicimos tratamiento juntos y después de dejarnos sé que al tiempo cayó otra vez. Hoy me entero de esto y me pone mal porque capaz pude hacer algo. Qué bajón que ya no voy a poder verla nunca más. Sentía cariño y hoy tristeza”, lamentó.

El hombre continuó con su recuerdo y concluyó con una dramática sentencia que aprendió cuando se sometió a la rehabilitación: ”Nuestro operador siempre nos decía: ‘en este camino hay sólo tres cosas, cárcel, hospital o muerte”.

Fuente Infobae