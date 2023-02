Un agente del Servicio Penitenciario Federal fue detenido por intentar matar a un joven en un colectivo

Un agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) abrió fuego mientras estaba a bordo de un colectivo en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, partido de La Matanza, e hirió a un joven de 18 años. El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 2 de la mañana en el cruce de las calles Avenida Juan Manuel de Rosas y Marconi.

El agresor de 46 años, estaba presuntamente alcoholizado, Sobre el interno 21 perteneciente a la línea 88, tomó su pistola reglamentaria Bersa Mini Thunder calibre 9 milímetros y comenzó a disparar hacia el resto de los pasajeros, según consignaron fuentes del caso a la agencia Télam.

En el momento del ataque, Leonardo, un joven de 18 años oriundo de la localidad bonaerense de González Catán, recibió dos de los disparos: uno impactó de frente en su mochila, mientras que el segundo le dio directamente en su pierna izquierda.

“Estaba reborracho. ‘Los voy a matar a todos’, dijo, y empezó a tirar”, relató uno de los testigos del hecho.

🚨 "LOS VOY A MATAR A TODOS": A LOS TIROS EN EN COLECTIVO

– Un penitenciario abrió fuego, sin motivo, arriba de una unidad de la línea 88 en Isidro Casanova

– Una persona resultó herida en su pierna

– Los pasajeros pudieron reducirlo

– El atacante estaba alcoholizado pic.twitter.com/MwNPjkTvFe — Vía Szeta (@mauroszeta) February 22, 2023

“Yo salía de trabajar porque me sentía mal, y salí para la Ruta 3. Me subo al colectivo, y como estaba muy lleno, me dijeron que entre por la puerta del medio. No se podía ni entrar”, indicó la víctima en diálogo con TN. De acuerdo a Leonardo, los disparos comenzaron “de la nada”, una cuadra antes de llegar a Marconi.

Al advertir la violenta situación, algunos de los pasajeros iniciaron un forcejeo para intentar quitarle el arma al oficial del SPF, identificado posteriormente como Hugo Rolando Robledo. “Yo estaba al lado del timbre, siempre me paro de un lado más adelante. Escuché el impacto de una bala, vi que estaban forcejeando, y cuando escucho el segundo, me pega a mí en la pierna. Cuando me quiero correr la gente se tira al piso y yo me tropiezo”, dijo.

“Abajo de la mochila tengo otro disparo más que sobresale. La ropa del trabajo, la toalla, el buzo, el pantalón y el hilo para ajustar la mochila tienen un impacto de bala. Estoy vivo gracias a Dios porque el primer tiro me podría haber dado en el pecho, estaba de frente. Si yo no me hubiera tropezado no la estaría contando”, agregó la víctima.

Tras el ataque, el joven debió ser asistido en un centro de salud de la zona, donde, según relató, no recibió los cuidados médicos suficientes: “En el Hospital me dijeron que no me podían limpiar, que recién venga el miércoles porque me había agarrado el feriado largo. Solamente tenían que ver cómo está la herida, limpiarla con un poco de alcohol, vendarla nueva y nada más”, contó.

“Cuando llego al hospital les pedí un vaso de agua y me dijeron que no, que espere a hacerme una placa para ver si la bala me había tocado alguna vena. Me hicieron una radiografía para ver si el hueso estaba bien, y se vio que la bala me había dado en el músculo, pasó de lado a lado. Me pusieron suero y ya está, eso solo nada más. Me mandaron a mi casa esa misma noche, llegué a las 6 de la mañana”, añadió Leonardo.

Por su parte, el penitenciario fue detenido en el cruce de Ruta 3 y Settino, en la localidad de Casanova, consignaron desde la citada agencia. En el marco del operativo, la policía secuestró el arma empleada para efectuar los disparos, un total de nueve cartuchos sin utilizar y dos vainas servidas, junto a documentación personal y vestimenta del agente.

Ahora, la causa quedó en manos de la fiscal Analía Córdoba, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de La Matanza, quien ordenó la detención formal del oficial por el delito de tentativa de homicidio.

Fuente Infobae