Un director de tránsito fue detenido en Corrientes tras golpear salvajemente a su ex pareja

Un nuevo caso de violencia de género se registró en la provincia de Corrientes cuando un hombre atacó a su ex pareja a la salida de un boliche, con la ayuda de quien sería su pareja actual. Según la denuncia de la víctima, el agresor se desempeña como director de Tránsito de la Municipalidad de Itatí.

El hecho se conoció luego de que la víctima, Florencia Ayelén Torres, hiciera público el ataque a través de las redes sociales. Con numerosas fotos como prueba y un duro video de la brutal golpiza, la mujer relató lo sucedido y logró que el episodio se viralizara. A punto tal tuvo repercusión que la municipalidad tomó la determinación de separar al agresor de su cargo. “El intendente municipal Francisco Romero informa a la comunidad por este medio que, ante el hecho de violencia de público conocimiento que involucra al actual Director de Tránsito, ha tomado la decisión de separarlo del cargo”, precisa la publicación. Repudiamos cualquier acto de violencia dentro y fuera de nuestra institución”, expresaron a través de un comunicado.

En la grabación del momento puede verse cómo la pareja del director de Tránsito se abalanza sobre la víctima y le propina una golpiza, mientras el hombre también participa de la pelea. A través de sus redes sociales, Torres relató lo sucedido: “Esto me pasó a la salida del boliche. Mi ex marido, el jefe de Tránsito, Mario de Jesús Rodríguez; y su mujer, Lorena Aguayo, sin ningún motivo me tiran cascotes para tirarme de la moto, lo cual lograron, para luego prenderse por mí como esos animales”.

Sin embargo, según relató la mujer de 33 años, esta no era la primera vez que Rodríguez la ataca o agrede. “Él no se cansó de golpearme durante nuestro matrimonio, que fue hace doce años, y ahora no me deja hacer mi vida, me atosiga con la enferma que tiene al lado. Simplemente una vergüenza que este golpeador esté ocupando un cargo en la Municipalidad”, aseguró la mujer.

Luego recordó detalles de la violenta relación con el ahora ex director de Tránsito: “Sufrí mucho con él. Cuando estaba embarazada me dejaba encerrada en la casa. Controlaba mi forma de vestir y todo lo que hacía”.

Al día siguiente del ataque, Florencia Ayelén Torres reflexionó sobre lo sucedido, pensó en cómo la pareja llegó a cruzarse con ella y cuál habría sido el motivo del ataque. “Inicié los trámites de divorcio pero con eso viene el pedido de alimento de mi nene, tenemos un hijo en común y creo que más que nada es eso. Se le está por solicitar que se le haga el descuento del sueldo, y creo que habrá llegado alguna notificación porque si no no sé el motivo. Ellos estuvieron en el boliche y capaz me habrán visto. Yo me enteré que ellos estuvieron cuando vi las fotos que el lugar publicó en las redes sociales, porque no me los había cruzado hasta entonces. Ellos habrán estado planificando esto. Esto fue humillante, es un daño psicológico que me está generando mi ex pareja”, dijo en diálogo con el canal local 5TV Corrientes.

La mujer contó que su relación con la actual pareja de su ex nunca fue buena y que ella siempre fue agresiva

“Tengo hematomas en el abdomen, el labio lastimado, brazos y piernas con golpes y mucho dolor en el oído derecho y en la zona cervical”, contó la víctima.

Además, la mujer contó que su relación con la actual pareja de su ex nunca fue buena y que ella siempre fue agresiva: “La chica me insultaba y me cruzaba en algún lugar”.

Y si bien los agresores se encuentran detenidos, Torres aseguró que aún camina con temor, ya que podría ser atacada: “No estoy tranquila porque ellos tienen familia y tal vez alguno de los hermanos toma represalias contra mí”.

La pareja del director de Tránsito se abalanza sobre la víctima y le propina una golpiza, mientras el hombre también participa de la pelea (Facebook)

Fuente Infobae