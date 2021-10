Un grupo de rugbiers atacó brutalmente a un joven de 21 años en La Plata

Un grupo de jugadores del club de rugby Albatros fueron acusados de haber agredido a golpes a un joven a la salida de una fiesta de cumpleaños en La Plata. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en la puerta de un domicilio ubicado en las calles 474 y 30, en la zona City Bell. Cerca de las 4 de la mañana, una de las cámaras de seguridad del lugar registró cómo al menos seis personas atacaban a puños y patadas a otra, que estaba completamente indefensa, en un escenario similar al crimen de Fernando Báez Sosa, cometido en Villa Gesell y hoy a la espera del comienzo del juicio oral de los acusados.

Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, la víctima es un joven de 21 años, sus iniciales R.C.W., que vive en la localidad de Los Hornos. Si bien la víctima presentó una denuncia ante la Policía Bonaerense contra un solo agresor, su entorno argumentó que el joven sufrió un ataque en patota y que los atacantes fueron jugadores de entre 21 y 25 años del club Albatros.

Hasta el momento no se revelaron detalles sobre las razones que condujeron al ataque, revelado por el diario El Día, aunque se constató que la víctima sufrió golpes de puño y patadas en todo el cuerpo y recibió botellazos. Además sufrió un corte profundo en un dedo de una mano. En medio del ataque, R.C.W perdió el conocimiento por unos minutos.

“Se dieron a la fuga en una camioneta blanca Hyundai Tucson. Lo que buscamos es que el club los suspenda o haga algo al respecto. No puede ser que dejen que gente como esta los represente”, afirmaron desde el entorno de la víctima.

La víctima radicó una denuncia policial en la Comisaría 10ª de La Plata, donde apuntó directamente a uno de sus agresores: aseguró que se generó una discusión con otro joven de iniciales F.F., que luego se convirtió en una pelea a golpes de puño. En la denuncia, R.C.W relató que en esa misma pelea sufrió el corte en la mano izquierda.

Además, reveló que una vez que se fue a su casa después del conflicto, el propio F.F. le envió amenazas de muerte a través de mensajes de texto con su teléfono celular.

La investigación apunta a revelar si efectivamente hubo participación de otras seis personas en el ataque o si se trató de una pelea “mano a mano”. Por lo pronto, la UFIYJ Nº 8 de la ciudad de La Plata, a cargo del doctor Hugo Tesón, resolvió imputar a F.F. por el delito de lesiones leves y amenazas.

Hasta el momento, el club Albatros no se expresó sobre posibles sanciones a sus deportistas. El presidente de la institución, Ricardo Benavídez, dialogó con el medio El Día, donde aseguró que el caso se encuentra en plena investigación interna.

“El video no es muy claro, pero estamos tratando de verificar si es posible la identidad de los mismos, para confirmar o no si se trata de jugadores del club. De ser así, tomaremos las acciones correspondientes al caso”, afirmó el dirigente. “Por supuesto que, sean o no jugadores de nuestro club, repudiamos cualquier hecho de violencia porque creemos que no es la solución de ningún problema”, agregó.

