Un hombre fusiló a su pareja frente a su hijastro de 8 años y está prófugo

Una mujer fue asesinada de un disparo en la nuca en su domicilio de González Catán, partido de La Matanza. El brutal femicidio fue visto por el hijo de 8 años de la víctima. El asesino escapó y está prófugo. Por estas horas, la Policía lo busca intensamente y se realizan allanamientos de urgencia.

El hecho ocurrió ayer al mediodía en un domicilio ubicado en Coronel Eugenio Garzón al 6800, cuando Brian Alexis Baigorria, de 30 años, comenzó a discutir con su pareja Verónica Analía González, de 27. Baigorria sacó un arma de fuego y le disparó en la nuca, asesinándola en el acto. El hombre, tras el femicidio que fue observado por el hijo de 8 años de la víctima quien vivía junto a la pareja, llamó a sus familiares.

De acuerdo a la información que detallaron fuentes judiciales a Infobae, Baigorria les comunicó que habían tenido un inconveniente, que “les había pasado algo”. Colgó el teléfono y escapó del lugar. En paralelo, un vecino que había escuchado la detención dio aviso al 911. Una vez que la Policía arribo al domicilio, vieron al chico junto a la mamá tendida en el piso. Pocos minutos después, su abuelo lo retiró del lugar. Ahí fue donde el nene relató la brutal escena que había vivido.

El caso quedó a cargo de la fiscal Karina Licalzi, titular de la UFI Temática de Homicidios de La Matanza, quien ordenó a la DDI local que siguiera los rastros de Baigorria. También, solicitó a la Policía Científica para que realizara los peritajes de rigor. Según indicaron, la víctima presentaba a simple vista un disparo de arma de fuego en la zona posterior de la cabeza, en la nuca. Luego ordenó la autopsia sobre el cuerpo de González, que horas después confirmó que la mujer había sido asesinada de un solo disparo al cráneo.

Baigorria está prófugo y la Policía lo busca intensamente

Así, la fiscal Licalzi ordenó la captura del sospechoso Baigorria, quien por estas horas está siendo intensamente buscado y la DDI de La Matanza realiza allanamientos de urgencia para dar con el femicida.

El padre de la víctima, Guillermo González, aseguró hoy que espera que el asesino de su hija sea detenido o se entregue y pidió que le den “cinco minutos en el calabozo con él”.

”Se sabe que fue un disparo del asesino este. Fue un tiro en la cabeza, mortal. Dejó sin mamá a dos hijos, de 8 y 9 años”, dijo Guillermo al canal de noticias C5N.

”Quiero justicia. Esto pensé que no lo iba a vivir otra vez, porque es mi segundo hijo que fallece. No sé qué debo hacer. Quisiera que se entregue, que no pueda dormir ese tipo. Lacra”, comentó y luego pidió “cinco minutos en el calabozo con ese asesino”.

González junto a Baigorria

”No lo voy a matar, no soy un cobarde como él para sacarle la vida de atrás como a mi hija, pero quiero tenerlo cinco minutos, cara a cara. Yo después pago lo que tenga que pagar”, afirmó, mientras exhibía la foto del prófugo.

”La Policía se está moviendo, hizo varios allanamientos, sigue prófugo. Sé que se va a entregar porque lo tienen cercado”, señaló el papá de la víctima.

Por último, consultado sobre si su hija era víctima de violencia de género, Guillermo contestó: “Las veces que me lo pregunté, me lo negó. Ella siempre me lo negó, pero uno como padre lo intuye”.

Fuente Infobae