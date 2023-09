Un polista atropelló y mató a un joven: se fugó y se entregó cinco horas más tarde

Cruz Novillo Astrada,de 24 años, fue indagado este lunes por el juez Carlos Bruniard luego de que ayer quedara detenido tras atropellar y matar a un peatón en la avenida 9 de Julio, a la altura del barrio porteño de Retiro, y luego escapara de la escena del crimen en su camioneta 4×4.

El polista, que está imputado por el delito de homicidio culposo en automotor con fuga y al que el alcoholemia le dio negativo, aceptó contestar preguntas del magistrado e incluso mostró el contenido de su teléfono, según confiaron fuentes del caso a Infobae. “Dio todas las explicaciones del caso”, dijeron.

Tras la indagatoria, el abogado Rafael Cúneo Libarona, que representa al hijo de Eduardo Novillo Astrada, uno de los mayores campeones de polo de las últimas décadas y ex presidente de la Asociación Argentina; pidió la excarcelación de su defendido. El juez Bruniard le corrió vista a la fiscal Silvana Russi, quien decidió que el acusado saliera de la alicaída donde estaba alojado.

“Contó su versión y se ofreció a responder a las preguntas que se le hicieron, incluso mostró el contenido de su teléfono, que está secuestrado”, explicaron fuentes del caso cuál fue la actitud del joven que no se quedó en el lugar para auxiliar a la víctima, sino que luego se presentó con su abogado en la comisaría Vecinal 1A, donde fue arrestado.

Cruz Novillo Astrada y su padre Eduardo

Este punto es clave: no es lo mismo hacerle el test de alcoholemia en el lugar que horas después. “Hacerle la pipeta cuando se entregó en comisaría no tenía sentido porque el hecho fue a las 5 y se presentó cerca de las 10″, ampliaron las fuentes consultadas y dijeron que, encima, las muestras de sangre que se tomaron “se hicieron aún más tarde”.

Es que la división que tenía que encargarse del traslado de Novillo Astrada para hacerle la extracción de sangre “se demoró”. Por eso, no bien las autoridades se enteraron de que aún estaba pendiente llevarlo, se ordenó que “lo hiciera la Comuna donde se presentó, por lo que al tiempo que el polista se tomó en presentarse se le sumó esta demora”, detallaron. Y confiaron: “Dio negativo”.

La excarcelación

Tras confirmarse la excarcelación, con conformidad de la fiscal, según confiaron las fuentes consultadas, Cúneo Libarona habló ante la prensa en la puerta de la Comisaría: “Hay una caución, que es muy lógica, que es entregar el pasaporte, prohibición de la salida del país y una asistencia mensual al juzgado”.

“La resolución destacó la actitud y dice que, si bien no frenó, llamó al 911 y le pidió a su abogado que llame al 911, yo llamé y me comuniqué con comisaría, y se presentó a la comisaría con jurisdicción en el hecho. Estas son circunstancias que no se muestran todos los días”, explicó el abogado.

Y dijo: “Es una justa liberación. La familia Novillo Astrada y Anchorena no necesitaban de este desastre por, lo que insisto yo, fue un peatón imprudente”. Y habló del examen toxicológico a la víctima. También destacó que su asistido “no frenó porque no lo vio”.

Mientras tanto, este lunes se conocieron las imágenes de cámara de seguridad del momento del hecho, ocurrido en la madrugada del domingo, muy cerca de la intercepción de la bajada de la autopista Illia, una prueba clave en el interrogatorio.

El caso

La víctima, confirmaron investigadores policiales de la Policía de la Ciudad, todavía no pudo ser identificada y se aguardan los resultados de un cotejo con la PFA. Estiman que tendría unos 25 años.

Según declaró este domingo Cúneo Libarona a la agencia de noticias Télam, el acusado “venía de una reunión con amigos”. Y continuó: “Frenó en el semáforo, en colorado, y cuando le da el semáforo verde arranca. El accidente se produce 20 metros después del semáforo en un lugar donde no hay senda peatonal, es decir, que el peatón no estaba autorizado a cruzar, pero se le cruzó repentinamente al automovilista, que se asusta. Llega a la casa de la madre, vienen la madre y el padre a la comisaría y se presentan espontáneamente”.

Luego, el defensor afirmó que el polista detenido “no tiene antecedentes penales” previos a esta imputación por homicidio culposo.

Nacido en 1999, Novillo Astrada tenía un mellizo, Justo, quien murió a los 22 años en un accidente en la ruta 8, cerca de San Antonio de Areco, en junio de 2021. En el kilómetro 103, chocó de frente con su auto, un Volkswagen Gol, contra un micro. El abogado del ahora detenido, sobre este tema, dijo sobre por qué no se quedó su defendido en la escena del hecho: “No frenó por el miedo, por el recuerdo del hermano, por un montón de circunstancias que pasan por la cabeza de uno. Las reacciones que tiene cada uno en determinado momento no son juzgables. Somos todos humanos y pasamos por distintas transiciones”.

Fuente Infobae