Un video compromete al presidente de Newell’s por la bandera que Los Monos desplegaron en la popular

El presidente de Newell’s, Ignacio Astore,quedó comprometido en la investigación por la bandera que exhibieron Los Monos durante el partido homenaje a Maxi Rodríguez el pasado 24 de junio en el Coloso Marcelo Bielsa. Quedó filmado al día siguiente del evento, cuando se dirigió al estadio en el mismo momento en que los presuntos integrantes de la barra brava leprosa sacaban el trapo que ahora es objeto de una causa penal por intimidación pública.

El video lo dio a conocer el Ministerio Público de la Acusación en la tarde de este miércoles, un día después de que la investigación tuviera a la primera persona imputada por la demostración de poder hecha por Los Monos en la popular.

El delegado de Camioneros Cristian David Ayala fue acusado este martes por haber participado en el traslado de la bandera, motivo por el cual el juez Facundo Becerra le dio 90 días de prisión preventiva efectiva.

En la audiencia, los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery de la Agencia de Criminalidad Organizada habían adelantado que el día posterior al homenaje, miembros de la barra brava habían ido a las instalaciones del club para retirar el trapo.

En la filmación se ve con claridad que Astore llegó en el instante en el que sacan el enorme telón, vio cómo se lo llevaban y se fue del lugar en su camioneta.

Por este hecho, el dirigente rojinegro se presentó el pasado lunes junto con su abogado Froilán Ravena para ponerse a disposición de los fiscales que investigan el caso. Explicó, a través de un escrito, el motivo por el cual fue al Coloso ese 25 de junio y negó haber tenido participación alguna con la bandera que decía: “Nosotros estamos más allá de todo” y estaba acompañada por los dibujos de un mono con lentes, un toro y un gallo.

Los dibujos, según los investigadores judiciales, representan a Ariel Máximo “Guille” Cantero, presunto líder de la barra brava de Newell’s que está preso en Marcos Paz, y sus laderos Carlos Damián “Toro” Escobar y Leandro “Pollo” Vinardi, reclusos que se encuentran en la cárcel de Ezeiza.

La bandera de Los Monos en el Coloso Marcelo Bielsa

Justamente, en el marco de la imputación a Ayala por estar involucrado en la causa por la demostración de poder que hicieron Los Monos durante el partido homenaje a Maxi Rodríguez los fiscales exhibieron una escucha telefónica entre “Guille” Cantero y “Pollo” Vinardi.

En una intervención telefónica, que fue reproducida en la audiencia por los integrantes de la Agencia de Criminalidad Organizada, Vinardi –preso en Ezeiza– le comentó a “Guille” Cantero –alojado en el penal de Marcos Paz– en días previos al homenaje a Maxi Rodríguez: “Mañana o pasado terminamos la banderita tuya”. El líder de Los Monos, tal vez conociendo que se monitorean sus conversaciones, respondió: “¿Vos decís que la pongan? La tienen que poner después”.

La respuesta de Cantero, aparentemente, era la sugerencia de desplegar la misma bandera, pero en un partido de local de Newell’s y no en aquel 24 de junio por la noche. “Capaz otro día para que no se arme quilombo. Capaz otra fecha, Monchito. Hagan lo que ustedes quieran, si el quilombo lo van a tener ustedes, no yo. Yo no tengo nada que ver”, le agregó “Guille” a su presunto ladero, que le replicó: “Vos estás abrazado con nosotros. Es una caricatura nada más”.

Durante la audiencia, los fiscales acusaron a Ayala de haber participado en el transporte de la bandera que fue llevada desde la zona de Isidro Casanova, en el partido de La Matanza, hasta Rosario. Se sospecha que el costo entre la compra de la tela y la realización de los dibujos del mono con lentes, el toro y el gallo fue superior a los dos millones de pesos.

Fuente Infobae